Должностные обязанности Руководитель направления

Общие положения Руководителя направления

Руководитель направления — управленец среднего/старшего звена, ответственный за формирование стратегии и операционное управление выделенным направлением бизнеса (продуктовым, сервисным или региональным). Обеспечивает выполнение бизнес‑целей, рост показателей, управление P&L, координацию кросс‑функциональных команд и внедрение улучшений. Действует в рамках корпоративной стратегии, внутренних регламентов и поручений высшего руководства.

Квалификационные требования Руководителя направления

  • Высшее образование (менеджмент, экономика, маркетинг, техническое направление или профильное образование).
  • Опыт руководства направлением, продуктовой линией или крупным проектом от 3–5 лет (для Senior — 5+ лет).
  • Навыки стратегического планирования, бюджетирования и управления P&L.
  • Опыт формирования и управления мультидисциплинарными командами (PM, продукт, продажи, маркетинг, операционка).
  • Понимание продуктового цикла, Agile/Scrum практик и управления портфелем проектов.
  • Аналитические навыки: построение KPI, бизнес‑аналитика, принятие решений на основе данных.
  • Опыт управления изменениями, внедрения процессов и оптимизации операционной эффективности.
  • Коммуникационные навыки: ведение переговоров с ключевыми стейкхолдерами и партнёрами.
  • Навыки риск‑менеджмента, оценки и снижения бизнес‑рисков.
  • Английский — уровень, достаточный для коммуникации с международными партнёрами (по необходимости).

Должностные обязанности Руководителя направления

  • Формирование и реализация стратегии развития направления в соответствии с целями компании.
  • Планирование и управление P&L: бюджетирование, контроль доходов, затрат и маржинальности.
  • Постановка целей и KPI для направления; регулярный мониторинг и оптимизация показателей.
  • Управление проектами и продуктами в составе направления: приоритизация, ресурсоёмкость, контроль сроков и качества.
  • Набор, развитие и мотивация команды: создание эффективной структуры, оценка работы сотрудников, менторинг руководителей подразделений.
  • Координация работы между отделами: продукт, разработка, продажи, маркетинг, поддержка, финансы.
  • Взаимодействие с ключевыми клиентами и партнёрами, участие в переговорах и заключении соглашений.
  • Идентификация и управление бизнес‑рисками, разработка планов их минимизации.
  • Инициирование и сопровождение проектов по оптимизации процессов и повышению операционной эффективности.
  • Подготовка аналитики, отчётов и презентаций для ТОПа компании.
  • Обеспечение соответствия нормативным требованиям и корпоративным стандартам.

Отчетность Руководителя направления

Руководитель направления подотчётен директору/вице‑президенту по направлению или генеральному директору и предоставляет:

  • оперативные статус‑отчёты по KPI и исполнению плана (еженедельно/ежемесячно);
  • квартальные и годовые отчёты по P&L, показателям роста и прогнозам;
  • презентации стратегических инициатив и планов реализации;
  • отчёты по ключевым проектам, рискам и мероприятиям по их снижению.

Права Руководителя направления

  • Принимать решения по оперативному управлению направлением в пределах делегованных полномочий.
  • Формировать штатное расписание и выносить кадровые предложения (наём, перемещения, мотивация) в рамках утверждённого бюджета.
  • Запрашивать у функциональных подразделений информацию и ресурсы, необходимые для выполнения задач направления.
  • Утверждать коммерческие условия и договоры в пределах финансовой делегированности.
  • Приостанавливать внедрение инициатив или запуск продуктов при выявлении существенных рисков и информировать руководство.
  • Предлагать и запускать программы по оптимизации затрат и повышению эффективности направления.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя направления

  • Основные KPI: выполнение планов по выручке и марже, рост показателей направления, достижение целей по клиентской базе и NPS, соблюдение бюджета и сроков проектов.
  • Примеры целевых значений (ориентировочно):
    • Выполнение плана по выручке ≥ 100%;
    • Маржа на уровне целевых значений (в зависимости от отрасли);
    • Доля выполненных проектов в срок ≥ 90%;
    • Удержание ключевых клиентов ≥ 95%;
    • Текучесть персонала в направлении < 10% год/год.
  • Руководитель направления несёт ответственность за достижение финансовых и операционных целей направления, корректность принятия решений в рамках делегированных полномочий, сохранность коммерческой информации и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

