Должностные обязанности Руководитель направления
Общие положения Руководителя направления
Руководитель направления — управленец среднего/старшего звена, ответственный за формирование стратегии и операционное управление выделенным направлением бизнеса (продуктовым, сервисным или региональным). Обеспечивает выполнение бизнес‑целей, рост показателей, управление P&L, координацию кросс‑функциональных команд и внедрение улучшений. Действует в рамках корпоративной стратегии, внутренних регламентов и поручений высшего руководства.
Квалификационные требования Руководителя направления
- Высшее образование (менеджмент, экономика, маркетинг, техническое направление или профильное образование).
- Опыт руководства направлением, продуктовой линией или крупным проектом от 3–5 лет (для Senior — 5+ лет).
- Навыки стратегического планирования, бюджетирования и управления P&L.
- Опыт формирования и управления мультидисциплинарными командами (PM, продукт, продажи, маркетинг, операционка).
- Понимание продуктового цикла, Agile/Scrum практик и управления портфелем проектов.
- Аналитические навыки: построение KPI, бизнес‑аналитика, принятие решений на основе данных.
- Опыт управления изменениями, внедрения процессов и оптимизации операционной эффективности.
- Коммуникационные навыки: ведение переговоров с ключевыми стейкхолдерами и партнёрами.
- Навыки риск‑менеджмента, оценки и снижения бизнес‑рисков.
- Английский — уровень, достаточный для коммуникации с международными партнёрами (по необходимости).
Должностные обязанности Руководителя направления
- Формирование и реализация стратегии развития направления в соответствии с целями компании.
- Планирование и управление P&L: бюджетирование, контроль доходов, затрат и маржинальности.
- Постановка целей и KPI для направления; регулярный мониторинг и оптимизация показателей.
- Управление проектами и продуктами в составе направления: приоритизация, ресурсоёмкость, контроль сроков и качества.
- Набор, развитие и мотивация команды: создание эффективной структуры, оценка работы сотрудников, менторинг руководителей подразделений.
- Координация работы между отделами: продукт, разработка, продажи, маркетинг, поддержка, финансы.
- Взаимодействие с ключевыми клиентами и партнёрами, участие в переговорах и заключении соглашений.
- Идентификация и управление бизнес‑рисками, разработка планов их минимизации.
- Инициирование и сопровождение проектов по оптимизации процессов и повышению операционной эффективности.
- Подготовка аналитики, отчётов и презентаций для ТОПа компании.
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям и корпоративным стандартам.
Отчетность Руководителя направления
Руководитель направления подотчётен директору/вице‑президенту по направлению или генеральному директору и предоставляет:
- оперативные статус‑отчёты по KPI и исполнению плана (еженедельно/ежемесячно);
- квартальные и годовые отчёты по P&L, показателям роста и прогнозам;
- презентации стратегических инициатив и планов реализации;
- отчёты по ключевым проектам, рискам и мероприятиям по их снижению.
Права Руководителя направления
- Принимать решения по оперативному управлению направлением в пределах делегованных полномочий.
- Формировать штатное расписание и выносить кадровые предложения (наём, перемещения, мотивация) в рамках утверждённого бюджета.
- Запрашивать у функциональных подразделений информацию и ресурсы, необходимые для выполнения задач направления.
- Утверждать коммерческие условия и договоры в пределах финансовой делегированности.
- Приостанавливать внедрение инициатив или запуск продуктов при выявлении существенных рисков и информировать руководство.
- Предлагать и запускать программы по оптимизации затрат и повышению эффективности направления.
Критерии эффективности и ответственность Руководителя направления
- Основные KPI: выполнение планов по выручке и марже, рост показателей направления, достижение целей по клиентской базе и NPS, соблюдение бюджета и сроков проектов.
- Примеры целевых значений (ориентировочно):
- Выполнение плана по выручке ≥ 100%;
- Маржа на уровне целевых значений (в зависимости от отрасли);
- Доля выполненных проектов в срок ≥ 90%;
- Удержание ключевых клиентов ≥ 95%;
- Текучесть персонала в направлении < 10% год/год.
- Руководитель направления несёт ответственность за достижение финансовых и операционных целей направления, корректность принятия решений в рамках делегированных полномочий, сохранность коммерческой информации и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
