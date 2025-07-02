Общие положения Руководителя направления

Руководитель направления — управленец среднего/старшего звена, ответственный за формирование стратегии и операционное управление выделенным направлением бизнеса (продуктовым, сервисным или региональным). Обеспечивает выполнение бизнес‑целей, рост показателей, управление P&L, координацию кросс‑функциональных команд и внедрение улучшений. Действует в рамках корпоративной стратегии, внутренних регламентов и поручений высшего руководства.

Квалификационные требования Руководителя направления

Высшее образование (менеджмент, экономика, маркетинг, техническое направление или профильное образование).

Опыт руководства направлением, продуктовой линией или крупным проектом от 3–5 лет (для Senior — 5+ лет).

Навыки стратегического планирования, бюджетирования и управления P&L.

Опыт формирования и управления мультидисциплинарными командами (PM, продукт, продажи, маркетинг, операционка).

Понимание продуктового цикла, Agile/Scrum практик и управления портфелем проектов.

Аналитические навыки: построение KPI, бизнес‑аналитика, принятие решений на основе данных.

Опыт управления изменениями, внедрения процессов и оптимизации операционной эффективности.

Коммуникационные навыки: ведение переговоров с ключевыми стейкхолдерами и партнёрами.

Навыки риск‑менеджмента, оценки и снижения бизнес‑рисков.

Английский — уровень, достаточный для коммуникации с международными партнёрами (по необходимости).

Должностные обязанности Руководителя направления

Формирование и реализация стратегии развития направления в соответствии с целями компании.

Планирование и управление P&L: бюджетирование, контроль доходов, затрат и маржинальности.

Постановка целей и KPI для направления; регулярный мониторинг и оптимизация показателей.

Управление проектами и продуктами в составе направления: приоритизация, ресурсоёмкость, контроль сроков и качества.

Набор, развитие и мотивация команды: создание эффективной структуры, оценка работы сотрудников, менторинг руководителей подразделений.

Координация работы между отделами: продукт, разработка, продажи, маркетинг, поддержка, финансы.

Взаимодействие с ключевыми клиентами и партнёрами, участие в переговорах и заключении соглашений.

Идентификация и управление бизнес‑рисками, разработка планов их минимизации.

Инициирование и сопровождение проектов по оптимизации процессов и повышению операционной эффективности.

Подготовка аналитики, отчётов и презентаций для ТОПа компании.

Обеспечение соответствия нормативным требованиям и корпоративным стандартам.

Отчетность Руководителя направления

Руководитель направления подотчётен директору/вице‑президенту по направлению или генеральному директору и предоставляет:

оперативные статус‑отчёты по KPI и исполнению плана (еженедельно/ежемесячно);

квартальные и годовые отчёты по P&L, показателям роста и прогнозам;

презентации стратегических инициатив и планов реализации;

отчёты по ключевым проектам, рискам и мероприятиям по их снижению.

Права Руководителя направления

Принимать решения по оперативному управлению направлением в пределах делегованных полномочий.

Формировать штатное расписание и выносить кадровые предложения (наём, перемещения, мотивация) в рамках утверждённого бюджета.

Запрашивать у функциональных подразделений информацию и ресурсы, необходимые для выполнения задач направления.

Утверждать коммерческие условия и договоры в пределах финансовой делегированности.

Приостанавливать внедрение инициатив или запуск продуктов при выявлении существенных рисков и информировать руководство.

Предлагать и запускать программы по оптимизации затрат и повышению эффективности направления.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя направления

Основные KPI: выполнение планов по выручке и марже, рост показателей направления, достижение целей по клиентской базе и NPS, соблюдение бюджета и сроков проектов.

Примеры целевых значений (ориентировочно): Выполнение плана по выручке ≥ 100%; Маржа на уровне целевых значений (в зависимости от отрасли); Доля выполненных проектов в срок ≥ 90%; Удержание ключевых клиентов ≥ 95%; Текучесть персонала в направлении < 10% год/год.

Руководитель направления несёт ответственность за достижение финансовых и операционных целей направления, корректность принятия решений в рамках делегированных полномочий, сохранность коммерческой информации и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

