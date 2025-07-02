Общие положения Руководителя отдела кадров

Руководитель отдела кадров — ключевой управленец, отвечающий за стратегическое и операционное управление функцией HR в компании: подбор, адаптация, мотивация, развитие, удержание персонала и обеспечение соответствия трудовому законодательству. Формирует HR‑политику, разрабатывает HR‑процессы и KPI, обеспечивает поддержку руководителей подразделений в управлении людьми. Действует в рамках корпоративной стратегии и поручений высшего руководства.

Квалификационные требования Руководителя отдела кадров

Высшее образование в области управления персоналом, экономики, психологии, юриспруденции или эквивалентный опыт.

Опыт руководящей работы в HR от 3–5 лет (для уровня Head) и 7+ лет для уровня HR‑Director.

Глубокие знания трудового законодательства и практик кадрового делопроизводства.

Опыт построения процессов подбора, адаптации, performance‑management, обучения и развития, компенсаций и льгот.

Навыки работы с HRIS/ATS (Workday, SAP SuccessFactors, BambooHR, 1С:ЗУП и т.п.), Excel/BI‑инструментами для HR‑аналитики.

Опыт разработки и внедрения KPI, систем оценки эффективности и карьерных треков.

Навыки управления бюджетом отдела, планирования численности и оптимизации затрат на персонал.

Лидерские качества, умение выстраивать партнерские отношения с бизнес‑лидерами, стратегическое мышление.

Английский — преимущество для международных компаний.

Должностные обязанности Руководителя отдела кадров

Разработка и реализация HR‑стратегии и кадровой политики в соответствии с целями компании.

Построение и оптимизация процессов подбора, адаптации и онбординга; управление employer branding.

Организация системы оценки эффективности сотрудников (KPIs, OKR), проведение регулярных оценочных сессий и 360°‑обратной связи.

Разработка систем мотивации и компенсаций, управление льготами, бонусными программами и бюджетом вознаграждений.

Планирование численности, управление кадровым резервом и программами succession planning.

Организация обучения и развития компетенций (L&D), коучинга и программ повышения квалификации.

Обеспечение соблюдения трудового законодательства, внутренних регламентов и политики комплаенса; ведение трудовых отношений и документооборота.

Руководство командой HR: постановка целей, коучинг, развитие компетенций и контроль выполнения показателей.

Внедрение и сопровождение HR‑IT (HRIS/ATS), автоматизация HR‑процессов и отчетность в BI.

Подготовка HR‑бюджета, контроль затрат на персонал, оптимизация HR‑операций.

Аналитика HR‑метрик: текучесть, time‑to‑hire, fill‑rate, engagement, absenteeism и пр.; подготовка рекомендаций для бизнеса.

Взаимодействие с руководителями подразделений по вопросам привлечения, удержания и развития талантов.

Управление трудовыми спорами, участие в переговорах с профсоюзом (при наличии), сопровождение увольнений и реорганизаций.

Отчетность Руководителя отдела кадров

Руководитель отдела кадров подотчётен генеральному директору/COO и предоставляет:

ежемесячные/квартальные HR‑отчёты (headcount, текучесть, time‑to‑hire, fill‑rate, затраты на персонал);

отчёты по исполнению HR‑бюджета и программе мотивации;

результаты оценочных кампаний, планы развития и succession‑планы;

отчёты по инцидентам, рискам и соблюдению трудового законодательства.

Права Руководителя отдела кадров

Запрашивать у подразделений и руководителей информацию, документы и ресурсы, необходимые для исполнения HR‑функций.

Утверждать кадровые решения в рамках делегированных полномочий (приём, перевод, увольнение, дисциплинарные меры).

Вносить предложения по корректировке организационной структуры и штатного расписания.

Инициировать внутренние расследования по кадровым инцидентам и принимать меры в рамках политики компании.

Выбирать и внедрять HR‑инструменты и поставщиков услуг (в рамках утверждённого бюджета).

Критерии эффективности и ответственность Руководителя отдела кадров

Основные KPI: текучесть персонала, время закрытия вакансий (time‑to‑hire), уровень заполнения ключевых позиций (fill‑rate), уровень вовлечённости сотрудников, соблюдение бюджета на персонал.

Примеры целевых значений (ориентировочно): Текучесть персонала (voluntary) ≤ 10% годовых; Time‑to‑hire (сред.) ≤ 45 дней (по ключевым позициям — ≤ 30 дней); Уровень удовлетворённости сотрудников (engagement) ≥ 70% по опросам; Заполнение критичных позиций (fill‑rate) ≥ 95%.

Руководитель отдела кадров несёт ответственность за корректность кадрового документооборота, соблюдение трудового законодательства, эффективность HR‑программ и конфиденциальность персональных данных. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

