Должностные обязанности Руководитель отдела кадров
Общие положения Руководителя отдела кадров
Руководитель отдела кадров — ключевой управленец, отвечающий за стратегическое и операционное управление функцией HR в компании: подбор, адаптация, мотивация, развитие, удержание персонала и обеспечение соответствия трудовому законодательству. Формирует HR‑политику, разрабатывает HR‑процессы и KPI, обеспечивает поддержку руководителей подразделений в управлении людьми. Действует в рамках корпоративной стратегии и поручений высшего руководства.
Квалификационные требования Руководителя отдела кадров
- Высшее образование в области управления персоналом, экономики, психологии, юриспруденции или эквивалентный опыт.
- Опыт руководящей работы в HR от 3–5 лет (для уровня Head) и 7+ лет для уровня HR‑Director.
- Глубокие знания трудового законодательства и практик кадрового делопроизводства.
- Опыт построения процессов подбора, адаптации, performance‑management, обучения и развития, компенсаций и льгот.
- Навыки работы с HRIS/ATS (Workday, SAP SuccessFactors, BambooHR, 1С:ЗУП и т.п.), Excel/BI‑инструментами для HR‑аналитики.
- Опыт разработки и внедрения KPI, систем оценки эффективности и карьерных треков.
- Навыки управления бюджетом отдела, планирования численности и оптимизации затрат на персонал.
- Лидерские качества, умение выстраивать партнерские отношения с бизнес‑лидерами, стратегическое мышление.
- Английский — преимущество для международных компаний.
Должностные обязанности Руководителя отдела кадров
- Разработка и реализация HR‑стратегии и кадровой политики в соответствии с целями компании.
- Построение и оптимизация процессов подбора, адаптации и онбординга; управление employer branding.
- Организация системы оценки эффективности сотрудников (KPIs, OKR), проведение регулярных оценочных сессий и 360°‑обратной связи.
- Разработка систем мотивации и компенсаций, управление льготами, бонусными программами и бюджетом вознаграждений.
- Планирование численности, управление кадровым резервом и программами succession planning.
- Организация обучения и развития компетенций (L&D), коучинга и программ повышения квалификации.
- Обеспечение соблюдения трудового законодательства, внутренних регламентов и политики комплаенса; ведение трудовых отношений и документооборота.
- Руководство командой HR: постановка целей, коучинг, развитие компетенций и контроль выполнения показателей.
- Внедрение и сопровождение HR‑IT (HRIS/ATS), автоматизация HR‑процессов и отчетность в BI.
- Подготовка HR‑бюджета, контроль затрат на персонал, оптимизация HR‑операций.
- Аналитика HR‑метрик: текучесть, time‑to‑hire, fill‑rate, engagement, absenteeism и пр.; подготовка рекомендаций для бизнеса.
- Взаимодействие с руководителями подразделений по вопросам привлечения, удержания и развития талантов.
- Управление трудовыми спорами, участие в переговорах с профсоюзом (при наличии), сопровождение увольнений и реорганизаций.
Отчетность Руководителя отдела кадров
Руководитель отдела кадров подотчётен генеральному директору/COO и предоставляет:
- ежемесячные/квартальные HR‑отчёты (headcount, текучесть, time‑to‑hire, fill‑rate, затраты на персонал);
- отчёты по исполнению HR‑бюджета и программе мотивации;
- результаты оценочных кампаний, планы развития и succession‑планы;
- отчёты по инцидентам, рискам и соблюдению трудового законодательства.
Права Руководителя отдела кадров
- Запрашивать у подразделений и руководителей информацию, документы и ресурсы, необходимые для исполнения HR‑функций.
- Утверждать кадровые решения в рамках делегированных полномочий (приём, перевод, увольнение, дисциплинарные меры).
- Вносить предложения по корректировке организационной структуры и штатного расписания.
- Инициировать внутренние расследования по кадровым инцидентам и принимать меры в рамках политики компании.
- Выбирать и внедрять HR‑инструменты и поставщиков услуг (в рамках утверждённого бюджета).
Критерии эффективности и ответственность Руководителя отдела кадров
- Основные KPI: текучесть персонала, время закрытия вакансий (time‑to‑hire), уровень заполнения ключевых позиций (fill‑rate), уровень вовлечённости сотрудников, соблюдение бюджета на персонал.
- Примеры целевых значений (ориентировочно):
- Текучесть персонала (voluntary) ≤ 10% годовых;
- Time‑to‑hire (сред.) ≤ 45 дней (по ключевым позициям — ≤ 30 дней);
- Уровень удовлетворённости сотрудников (engagement) ≥ 70% по опросам;
- Заполнение критичных позиций (fill‑rate) ≥ 95%.
- Руководитель отдела кадров несёт ответственность за корректность кадрового документооборота, соблюдение трудового законодательства, эффективность HR‑программ и конфиденциальность персональных данных. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
