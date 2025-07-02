Общие положения Руководителя отдела маркетинга

Руководитель отдела маркетинга — руководящая должность, ответственная за формирование и реализацию маркетинговой стратегии компании, управление командой маркетинга и достижение бизнес‑целей через рост узнаваемости бренда, генерацию лидов и поддержку продаж. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджета и поручений исполнительного руководства.

Квалификационные требования Руководителя отдела маркетинга

Высшее образование в маркетинге, экономике, коммуникациях, бизнес‑администрировании или эквивалентный практический опыт.

Опыт руководства маркетингом от 3–5 лет (Middle/Head) и 5+ лет для Senior/Director.

Практический опыт разработки и внедрения маркетинговых стратегий, построения бренд‑стратегии и управления цифровыми каналами.

Глубокие знания digital: performance (PPC, RTB), SEO/SEM, SMM, email‑маркетинг, контент‑маркетинг, CRM‑автоматизация.

Опыт работы с martech‑стеком: CRM (HubSpot, Salesforce), маркетинговой автоматизацией, аналитикой (Google Analytics / GA4, Looker, BI), CDP.

Навыки бюджетирования, планирования медиа‑закупок и оценки ROI кампаний.

Опыт управления командами (маркетинг, digital, контент, PR, design) и подрядчиками/агентствами.

Сильные аналитические навыки, умение переводить данные в решения и метрики (KPI, LTV, CAC).

Развитые коммуникативные и презентационные навыки, опыт взаимодействия с топ‑менеджментом.

Английский — бизнес/технический уровень для работы с внешними подрядчиками и документацией.

Должностные обязанности Руководителя отдела маркетинга

Формирование и реализация комплексной маркетинговой стратегии, согласованной с целями бизнеса.

Планирование годового и квартального маркетингового бюджета, контроль исполнения и оптимизация расходов.

Построение и управление командой маркетинга: найм, развитие, оценка эффективности и мотивация сотрудников.

Разработка и реализация digital‑стратегии: performance‑кампании, SEO, контент‑стратегия, SMM, email‑рассылки.

Управление брендом: позиционирование, коммуникационная платформа, фирменный стиль и контроль качества коммуникаций.

Организация продуктов маркетинга: запуск кампаний, промо­акций, мероприятий (offline/online), партнерских программ.

Взаимодействие с отделом продаж для генерации качественных лидов и построения сквозной аналитики (MQL → SQL → Sales).

Выбор, управление и аудит агентств и подрядчиков (creative, media, PR, performance).

Настройка и развитие martech‑стека: CRM, CDP, маркетинговая автоматизация, трекинг конверсий.

Построение системы аналитики и отчётности: KPI, LTV, CAC, ROMI, unit‑экономика, дашборды и A/B‑тестирование.

Обеспечение соответствия коммуникаций корпоративным стандартам и правовым требованиям (рекламное и персональные данные).

Подготовка презентаций и регулярная коммуникация результатов маркетинга руководству и заинтересованным сторонам.

Отчетность Руководителя отдела маркетинга

Руководитель отдела маркетинга подчиняется коммерческому директору/CEO/CMO и предоставляет:

ежемесячные и квартальные отчёты по ключевым KPI и эффективности кампаний;

отчёты по исполнению бюджета и ROI маркетинговых инициатив;

планы маркетинговых активностей и медиаплан;

аналитические выводы по воронке конверсии, каналам привлечения и рекомендациям по оптимизации.

Права Руководителя отдела маркетинга

Предлагать и утверждать маркетинговые инициативы и тактики в рамках утверждённого бюджета.

Запрашивать у других подразделений информацию и ресурсы, необходимые для реализации маркетинговых проектов.

Подбирать подрядчиков, заключать и контролировать договоры с агентствами в пределах делегированных полномочий.

Приостанавливать или корректировать маркетинговые кампании при выявлении нарушений брендинга, юридических рисков или низкой эффективности.

Инициировать исследования рынка, тестирования и пилотные проекты для проверки гипотез.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя отдела маркетинга

Критерии эффективности: вклад маркетинга в рост выручки, качество генерации лидов, эффективность медиа‑расходов, узнаваемость бренда и удержание клиентов.

Основные метрики (KPI): доля маркетинга в pipeline / % contribution to sales; CAC (стоимость привлечения клиента) и LTV; ROMI / ROI маркетинговых кампаний; количество и качество MQL → SQL конверсий; органический трафик и позиции по целевым ключевым запросам (SEO); share of voice и упоминания в СМИ/соцсетях; удержание/повторные покупки (retention).

Руководитель несёт ответственность за результативность маркетинговой деятельности, соблюдение бюджета, корректность внешних коммуникаций и сохранность бренда. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

