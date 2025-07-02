Должностные обязанности Руководитель отдела маркетинга

Общие положения Руководителя отдела маркетинга

Руководитель отдела маркетинга — руководящая должность, ответственная за формирование и реализацию маркетинговой стратегии компании, управление командой маркетинга и достижение бизнес‑целей через рост узнаваемости бренда, генерацию лидов и поддержку продаж. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджета и поручений исполнительного руководства.

Квалификационные требования Руководителя отдела маркетинга

  • Высшее образование в маркетинге, экономике, коммуникациях, бизнес‑администрировании или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт руководства маркетингом от 3–5 лет (Middle/Head) и 5+ лет для Senior/Director.
  • Практический опыт разработки и внедрения маркетинговых стратегий, построения бренд‑стратегии и управления цифровыми каналами.
  • Глубокие знания digital: performance (PPC, RTB), SEO/SEM, SMM, email‑маркетинг, контент‑маркетинг, CRM‑автоматизация.
  • Опыт работы с martech‑стеком: CRM (HubSpot, Salesforce), маркетинговой автоматизацией, аналитикой (Google Analytics / GA4, Looker, BI), CDP.
  • Навыки бюджетирования, планирования медиа‑закупок и оценки ROI кампаний.
  • Опыт управления командами (маркетинг, digital, контент, PR, design) и подрядчиками/агентствами.
  • Сильные аналитические навыки, умение переводить данные в решения и метрики (KPI, LTV, CAC).
  • Развитые коммуникативные и презентационные навыки, опыт взаимодействия с топ‑менеджментом.
  • Английский — бизнес/технический уровень для работы с внешними подрядчиками и документацией.

Должностные обязанности Руководителя отдела маркетинга

  • Формирование и реализация комплексной маркетинговой стратегии, согласованной с целями бизнеса.
  • Планирование годового и квартального маркетингового бюджета, контроль исполнения и оптимизация расходов.
  • Построение и управление командой маркетинга: найм, развитие, оценка эффективности и мотивация сотрудников.
  • Разработка и реализация digital‑стратегии: performance‑кампании, SEO, контент‑стратегия, SMM, email‑рассылки.
  • Управление брендом: позиционирование, коммуникационная платформа, фирменный стиль и контроль качества коммуникаций.
  • Организация продуктов маркетинга: запуск кампаний, промо­акций, мероприятий (offline/online), партнерских программ.
  • Взаимодействие с отделом продаж для генерации качественных лидов и построения сквозной аналитики (MQL → SQL → Sales).
  • Выбор, управление и аудит агентств и подрядчиков (creative, media, PR, performance).
  • Настройка и развитие martech‑стека: CRM, CDP, маркетинговая автоматизация, трекинг конверсий.
  • Построение системы аналитики и отчётности: KPI, LTV, CAC, ROMI, unit‑экономика, дашборды и A/B‑тестирование.
  • Обеспечение соответствия коммуникаций корпоративным стандартам и правовым требованиям (рекламное и персональные данные).
  • Подготовка презентаций и регулярная коммуникация результатов маркетинга руководству и заинтересованным сторонам.

Отчетность Руководителя отдела маркетинга

Руководитель отдела маркетинга подчиняется коммерческому директору/CEO/CMO и предоставляет:

  • ежемесячные и квартальные отчёты по ключевым KPI и эффективности кампаний;
  • отчёты по исполнению бюджета и ROI маркетинговых инициатив;
  • планы маркетинговых активностей и медиаплан;
  • аналитические выводы по воронке конверсии, каналам привлечения и рекомендациям по оптимизации.

Права Руководителя отдела маркетинга

  • Предлагать и утверждать маркетинговые инициативы и тактики в рамках утверждённого бюджета.
  • Запрашивать у других подразделений информацию и ресурсы, необходимые для реализации маркетинговых проектов.
  • Подбирать подрядчиков, заключать и контролировать договоры с агентствами в пределах делегированных полномочий.
  • Приостанавливать или корректировать маркетинговые кампании при выявлении нарушений брендинга, юридических рисков или низкой эффективности.
  • Инициировать исследования рынка, тестирования и пилотные проекты для проверки гипотез.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя отдела маркетинга

  • Критерии эффективности: вклад маркетинга в рост выручки, качество генерации лидов, эффективность медиа‑расходов, узнаваемость бренда и удержание клиентов.
  • Основные метрики (KPI):
    • доля маркетинга в pipeline / % contribution to sales;
    • CAC (стоимость привлечения клиента) и LTV;
    • ROMI / ROI маркетинговых кампаний;
    • количество и качество MQL → SQL конверсий;
    • органический трафик и позиции по целевым ключевым запросам (SEO);
    • share of voice и упоминания в СМИ/соцсетях;
    • удержание/повторные покупки (retention).
  • Руководитель несёт ответственность за результативность маркетинговой деятельности, соблюдение бюджета, корректность внешних коммуникаций и сохранность бренда. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Для поиска квалифицированных руководителей отделов маркетинга обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить