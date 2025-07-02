Должностные обязанности Руководитель отдела продаж
Общие положения Руководитель отдела продаж
Руководитель отдела продаж — ключевой управленец, отвечающий за разработку и реализацию коммерческой стратегии, выполнение планов продаж и рост бизнеса. Обеспечивает формирование и развитие команды продаж, управление каналами сбыта, планирование бюджета и достижение целевых финансовых показателей. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, политиками компании и указаниями исполнительного директора.
Квалификационные требования Руководитель отдела продаж
- Высшее образование (маркетинг, экономика, управление продажами, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт управления отделом продаж от 3 лет (Middle) и от 5 лет для Senior/Head.
- Подтверждённые коммерческие достижения: выполнение планов, рост выручки, увеличение маржи.
- Опыт построения и масштабирования команды продаж, внедрения мотивационных схем и KPI.
- Навыки стратегического планирования, бюджетирования и P&L‑ответственности.
- Владение CRM‑системами (Salesforce, Bitrix24, Pipedrive и др.), аналитическими инструментами и Excel/Power BI.
- Опыт работы с каналами: прямые продажи, дистрибуция, партнёры, ключевые клиенты (KAM).
- Навыки ведения переговоров на уровне руководителей, участия в тендерах и согласования коммерческих условий.
- Лидерские качества, аналитическое мышление, ориентация на результат и способность принимать решения в условиях неопределённости.
- Готовность к командировкам (по региону/стране) — при необходимости.
Должностные обязанности Руководитель отдела продаж
- Формирование и реализация коммерческой стратегии отдела в соответствии с целями компании.
- Постановка и контроль выполнения планов продаж по выручке, марже и другим ключевым показателям.
- Управление P&L отдела: планирование бюджета, контроль затрат и достижение целевых показателей рентабельности.
- Подбор, мотивация и развитие команды продаж: найм, адаптация, обучение и оценка эффективности сотрудников.
- Построение и оптимизация каналов сбыта: прямые продажи, партнёры, дилеры, e‑commerce.
- Внедрение и развитие CRM‑процессов, контроль воронки продаж и качества работы с клиентами.
- Разработка ценовой политики и условий коммерческих предложений совместно с маркетингом и финансами.
- Аналитика рынка и конкурентов, выявление точек роста, подготовка планов по увеличению доли рынка.
- Управление ключевыми клиентами (KAM), участие в переговорах с крупными заказчиками и партнёрами.
- Взаимодействие с cross‑functional командами: маркетинг, логистика, продукт, юриспруденция.
- Анализ эффективности рекламных и промо‑кампаний с точки зрения продаж.
- Подготовка регулярных отчётов для руководства, презентаций и бизнес‑кейсов по инициативам отдела.
Отчетность Руководитель отдела продаж
Руководитель отдела продаж подотчётен коммерческому директору/исполнительному директору и предоставляет:
- еженедельные/ежемесячные отчёты по выручке, воронке продаж и выполнению KPI;
- квартальные и годовые планы продаж и бюджетные заявки;
- отчёты по ключевым клиентам, рискам и инициативам по росту;
- предложения по оптимизации затрат и улучшению маржинальности.
Права Руководитель отдела продаж
- Принимать решения по оперативной коммерческой политике в рамках делегированных полномочий.
- Запрашивать у функциональных подразделений (маркетинг, логистика, финансы, продукт) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения плана.
- Формировать и утверждать планы по набору персонала, мотивации и обучению команды в установленном бюджете.
- Останавливать или корректировать коммерческие операции при выявлении существенных рисков и немедленно информировать руководство.
- Представлять интересы компании на переговорах с ключевыми клиентами и партнёрами.
Критерии эффективности и ответственность Руководитель отдела продаж
- Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки YoY, маржинальность, доля рынка, retention ключевых клиентов, конверсия воронки продаж, эффективность расходов на продажу (CAC).
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана продаж ≥ 100%;
- Рост выручки YoY ≥ 15% (в зависимости от отрасли);
- Маржинальность не ниже целевого уровня, согласованного с финансами;
- Уровень удержания ключевых клиентов ≥ 90%;
- Конверсия лид→сделка — согласно отраслевым стандартам.
- Руководитель отдела продаж несёт ответственность за достижение коммерческих результатов отдела, корректность договоров в пределах полномочий, соблюдение корпоративной политики и этики. За нарушение обязательств применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
