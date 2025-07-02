Должностная инструкция руководителя отдела регионального сбыта

Общие положения:

Руководитель отдела regional sales отвечает за организацию и управление процессами сбыта продукции компании на определенной территории, а также за достижение поставленных бизнес-целей.

— Высшее образование в области экономики, управления или смежных специальностях.

— Опыт работы в продажах или управлении сбытом не менее 3 лет.

— Знание рынка и специфики продукции компании.

— Отличные навыки ведения переговоров и управления командой.

— Разработка и реализация стратегии сбыта: Определение целей и задач отдела, разработка тактики для достижения поставленных результатов.

— Управление командой: Подбор, обучение и мотивация сотрудников, распределение задач для повышения эффективности работы.

— Анализ рынка: Мониторинг тенденций и изменений на рынке, исследование конкурентов и потребительского спроса.

— Взаимодействие с клиентами: Поддержание отношений с ключевыми клиентами, работа с отзывами и предложениями, ведение переговоров по условиям контрактов.

— Контроль показателей: Анализ и мониторинг выполнения планов продаж, составление отчетов о результатах, выработка рекомендаций по улучшению.

— Участие в маркетинговых акциях: Сотрудничество с отделом маркетинга для разработки и реализации совместных акций, направленных на увеличение объемов продаж.

Руководитель отдела регионального сбыта обязан предоставлять регулярные отчеты о выполнении планов, динамике продаж и состоянии клиентской базы.

Руководитель отдела регионального сбыта имеет право:

— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для эффективного выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по оптимизации процессов сбыта.

Эффективность работы руководителя отдела регионального сбыта оценивается по следующим критериям:

— Достижение планов по объемам продаж и прибыли.

— Увеличение доли рынка в регионе.

— Уровень удовлетворенности клиентов и партнеров.

