Должностная инструкция руководителя представительства

Общие положения:

Руководитель представительства отвечает за деятельность представительства компании в определенном регионе, управление командой и реализацию бизнес-стратегий.

Квалификационные требования Руководителя представительства:

— Высшее образование в области экономики, управления или смежных специальностях.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

— Знание специфики рынка и бизнес-процессов в соответствующем регионе.

— Умение вести переговоры и взаимодействовать с ключевыми партнерами.

— Управление представительством: Организация работы подразделения, координация действий команды для достижения поставленных целей.

— Разработка стратегий: Определение направлений и приоритетов работы представительства, планирование и реализация бизнес-стратегий.

— Управление продажами: Мониторинг и анализ рынка, развитие клиентской базы, поддержание отношений с текущими и потенциальными клиентами.

— Финансовое планирование: Составление бюджета представительства, контроль за расходами и доходами, обеспечение выполнения финансовых показателей.

— Отчетность: Подготовка регулярных отчетов о работе представительства, анализ результатов и выработка предложений по улучшению.

— Представление интересов компании: Участие в деловых встречах, конференциях и мероприятиях для продвижения интересов компании в регионе.

Руководитель представительства обязан предоставлять отчеты высшему руководству о выполнении планов, достижениях и проблемах.

Руководитель представительства имеет право:

— Запрашивать ресурсы и необходимую информацию для эффективного управления.

— Вносить предложения по оптимизации бизнес-процессов.

Эффективность работы руководителя представительства оценивается по следующим критериям:

— Достижение поставленных бизнес-целей и показателей.

— Увеличение клиентской базы и объемов продаж.

— Уровень удовлетворенности клиентов и партнеров.

