Должностные обязанности Руководитель структурного подразделения учреждения образования
Должностная инструкция руководителя структурного подразделения учреждения образования
Общие положения:
Руководитель структурного подразделения учреждения образования отвечает за управление учебным процессом, организацию работы педагогического коллектива и достижение образовательных целей.
— Высшее образование в области педагогики или сходной специальности.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Знание образовательных стандартов и нормативных актов.
— Умение организовывать и управлять образовательным процессом.
— Организация учебного процесса: Планирование и координация работы преподавателей, разработка учебных планов и программ.
— Управление педагогическим коллективом: Подбор, обучение и оценка работы преподавателей, создание условий для профессионального роста.
— Контроль качества образования: Мониторинг успеваемости студентов, анализ результатов экзаменов и аттестаций.
— Взаимодействие с родителями и учениками: Организация и проведение встреч, работа с обратной связью от учащихся и их родителей.
— Участие в разработке и реализации проектов: Участие в программах по улучшению качества образования и внедрению инновационных методов обучения.
— Обеспечение соблюдения норм и стандартов: Контроль за соблюдением образовательных стандартов и законодательства в сфере образования.
Руководитель структурного подразделения обязан предоставлять отчеты о деятельности подразделения, достижения педагогов и успеваемость учащихся.
Руководитель структурного подразделения имеет право:
— Запрашивать ресурсы и помощь для улучшения образовательного процесса.
— Вносить предложения по улучшению работы учреждения.
Эффективность работы руководителя структурного подразделения оценивается по следующим критериям:
— Уровень качества образования и успеваемости учащихся.
— Уровень удовлетворенности родителей и студентов.
— Успешность реализации образовательных проектов и программ.
