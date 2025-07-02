Должностные обязанности Руководитель структурного подразделения учреждения образования

Должностная инструкция руководителя структурного подразделения учреждения образования

Общие положения:
Руководитель структурного подразделения учреждения образования отвечает за управление учебным процессом, организацию работы педагогического коллектива и достижение образовательных целей.

— Высшее образование в области педагогики или сходной специальности.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Знание образовательных стандартов и нормативных актов.
— Умение организовывать и управлять образовательным процессом.

— Организация учебного процесса: Планирование и координация работы преподавателей, разработка учебных планов и программ.

— Управление педагогическим коллективом: Подбор, обучение и оценка работы преподавателей, создание условий для профессионального роста.

— Контроль качества образования: Мониторинг успеваемости студентов, анализ результатов экзаменов и аттестаций.

— Взаимодействие с родителями и учениками: Организация и проведение встреч, работа с обратной связью от учащихся и их родителей.

— Участие в разработке и реализации проектов: Участие в программах по улучшению качества образования и внедрению инновационных методов обучения.

— Обеспечение соблюдения норм и стандартов: Контроль за соблюдением образовательных стандартов и законодательства в сфере образования.

Руководитель структурного подразделения обязан предоставлять отчеты о деятельности подразделения, достижения педагогов и успеваемость учащихся.

Руководитель структурного подразделения имеет право:

— Запрашивать ресурсы и помощь для улучшения образовательного процесса.
— Вносить предложения по улучшению работы учреждения.

Эффективность работы руководителя структурного подразделения оценивается по следующим критериям:

— Уровень качества образования и успеваемости учащихся.
— Уровень удовлетворенности родителей и студентов.
— Успешность реализации образовательных проектов и программ.

Квалифицированный руководитель структурного подразделения — важный элемент для успешного функционирования образовательного учреждения и достижения высоких результатов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно управлять учебным процессом.

Мы анализируем уникальные требования вашего учреждения, оцениваем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении руководителей, которые могут обеспечить высокое качество образования и создать позитивную атмосферу для студентов и преподавателей.

Руководитель структурного подразделения, которого мы предложим, станет надежным партнером в достижении образовательных целей и развитии вашего учреждения. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с вызовами и активно развивать атмосферу обучения. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

