Должностная инструкция руководителя транспортного-складского хозяйства

Общие положения:

Руководитель транспортного-складского хозяйства отвечает за управление всеми процессами, связанными с транспортировкой, хранением и распределением товаров в рамках компании.

— Высшее образование в области логистики, управления цепями поставок или смежных областях.

— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3 лет.

— Знание современных методов управления складскими и транспортными операциями.

— Отличные аналитические и организационные способности.

— Организация логистики: Планирование и реализация транспортных и складских процессов, оптимизация маршрутов и графиков доставки.

— Управление складскими операциями: Контроль за приемом, хранением и отгрузкой товаров, ведение учета остатков на складе.

— Координация работы команды: Управление персоналом транспортного и складского хозяйства, распределение обязанностей, обучение сотрудников.

— Контроль затрат: Проведение анализа затрат на транспортировку и хранение, поиск возможностей для сокращения расходов.

— Обеспечение безопасности: Мониторинг соблюдения норм и правил безопасности на складе и в процессе транспортировки.

— Взаимодействие с партнерами: Работа с транспортными компаниями, поставщиками и клиентами для координации логистических процессов.

Руководитель транспортного-складского хозяйства обязан предоставлять отчеты о деятельности, состоянии запасов и экономических показателях.

Права Руководителя транспортного-складского хозяйства:

Руководитель транспортного-складского хозяйства имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы для эффективного управления процессами.

— Вносить предложения по модернизации оборудования и складской инфраструктуры.

Эффективность работы руководителя транспортного-складского хозяйства оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Эффективность логистических процессов и снижение затрат.

— Качество обслуживания и скорость выполнения заказов.

