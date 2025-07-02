Должностные обязанности Руководитель туристической группы

Должностная инструкция руководителя туристической группы

Общие положения:
Руководитель туристической группы отвечает за организацию и проведение туристических поездок, обеспечение безопасности участников и качество предоставляемых услуг.

— Высшее образование в области туризма, гостиничного управления или смежных областях.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание туристических маршрутов, культурных особенностей и правил безопасности.
— Навыки лидерства, организованность и отличные коммуникативные способности.

— Планирование маршрутов: Разработка и организация туристических маршрутов с учетом интересов группы и особенностей региона.

— Обеспечение безопасности: Оценка рисков, подготовка маршрута с учетом погодных условий и других факторов, инструктаж участников.

— Координация поездок: Организация транспорта, проживания и питания участников во время тура.

— Общение с участниками: Поддержание контакта с членами группы, решение возникающих вопросов и проблем в процессе тура.

— Обеспечение качества услуг: Контроль за выполнением обязательств со стороны поставщиков услуг (гостиницы, транспортные компании и т.д.).

— Предоставление информации: Проведение информационных экскурсий, рассказ об особенностях культуры, истории и природных достопримечательностях посещаемых мест.

Руководитель туристической группы обязан предоставлять отчеты о проведенных турах, достижениях группы и качестве предоставляемых услуг.

Руководитель туристической группы имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для организации тура.
— Вносить предложения по улучшению сервисов и маршрутов.

Эффективность работы руководителя туристической группы оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности участников поездки.
— Безопасность и успешность проведенных мероприятий.
— Количество повторных обращений и рекомендаций.

Квалифицированный руководитель туристической группы — ключевая фигура для успешной организации туристических поездок и обеспечения положительного опыта у участников. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно управлять туристическими группами.

Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении руководителей туристических групп, которые могут обеспечить интересные и безопасные путешествия.

Руководитель туристической группы, которого мы предложим, станет надежным партнером в организации туров, обеспечивая высокий уровень сервиса и вовлеченность участников. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с вызовами и активно развивать туристические услуги вашей компании. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить