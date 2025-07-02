Должностная инструкция руководителя туристической группы

Общие положения:

Руководитель туристической группы отвечает за организацию и проведение туристических поездок, обеспечение безопасности участников и качество предоставляемых услуг.

— Высшее образование в области туризма, гостиничного управления или смежных областях.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.

— Знание туристических маршрутов, культурных особенностей и правил безопасности.

— Навыки лидерства, организованность и отличные коммуникативные способности.

— Планирование маршрутов: Разработка и организация туристических маршрутов с учетом интересов группы и особенностей региона.

— Обеспечение безопасности: Оценка рисков, подготовка маршрута с учетом погодных условий и других факторов, инструктаж участников.

— Координация поездок: Организация транспорта, проживания и питания участников во время тура.

— Общение с участниками: Поддержание контакта с членами группы, решение возникающих вопросов и проблем в процессе тура.

— Обеспечение качества услуг: Контроль за выполнением обязательств со стороны поставщиков услуг (гостиницы, транспортные компании и т.д.).

— Предоставление информации: Проведение информационных экскурсий, рассказ об особенностях культуры, истории и природных достопримечательностях посещаемых мест.

Руководитель туристической группы обязан предоставлять отчеты о проведенных турах, достижениях группы и качестве предоставляемых услуг.

Руководитель туристической группы имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для организации тура.

— Вносить предложения по улучшению сервисов и маршрутов.

Эффективность работы руководителя туристической группы оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности участников поездки.

— Безопасность и успешность проведенных мероприятий.

— Количество повторных обращений и рекомендаций.

