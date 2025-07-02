Должностная инструкция Руководителя управления

Руководитель управления отвечает за разработку и осуществление стратегии управления процессами в компании, обеспечивая эффективное функционирование организации и достижение поставленных целей.

Руководитель управления должен предоставлять отчеты о результатах управленческой деятельности, изменениях в бизнес-процессах и достижениях по оптимизации работы организации.

Руководитель управления имеет право на внедрение управленческих изменений, установление стандартов управления в компании, и разработку бюджета на управленческие процессы.

Работа руководителя управления оценивается через уровень оптимизации бизнес-процессов, достижение поставленных целей, уровень удовлетворенности клиентов и команды, а также степень вовлеченности персонала в процессы изменений.

