Должностные обязанности CEO (Chief Executive Officer)

Общие положения CEO (Chief Executive Officer)

CEO (Chief Executive Officer) — высшее исполнительное лицо компании, отвечающее за формирование и реализацию стратегического курса, управление операционной и финансовой деятельностью, создание и развитие корпоративной культуры, а также за достижение ключевых бизнес‑показателей и рост стоимости компании для акционеров. Действует на основании устава компании, решений совета директоров (наблюдательного совета) и внутренних регламентов, обеспечивает соблюдение корпоративного управления, комплаенса и интересов стейкхолдеров.

Квалификационные требования CEO (Chief Executive Officer)

  • Высшее образование в области экономики, управления, финансов, права или эквивалентный практический опыт; MBA или иные программы повышения квалификации — преимущество.
  • Общий управленческий опыт 10+ лет, включая опыт руководства на уровне топ‑менеджмента (CEO/COO/СEO‑эквивалент) не менее 3–5 лет.
  • Опыт стратегического планирования, реализации масштабных трансформаций, M&A и привлечения финансирования.
  • Глубокое понимание P&L, бюджетирования, управления рисками и корпоративного управления.
  • Навыки работы с инвесторами, советом директоров, ключевыми клиентами и партнёрами.
  • Опыт построения высокоэффективных команд, развития лидерства и корпоративной культуры.
  • Знание нормативной среды, комплаенс‑требований, корпоративного права и стандартов ESG.
  • Высокие коммуникативные навыки, навык принятия решений в условиях неопределённости, ориентация на результат.
  • Свободный профессиональный английский язык для международных сделок — преимущество.

Должностные обязанности CEO (Chief Executive Officer)

  • Формирование и реализация долгосрочной стратегии компании совместно с советом директоров.
  • Обеспечение достижения финансовых и операционных целей: выручка, прибыль, маржинальность, рост рынка.
  • Управление исполнением бюджета, P&L и капиталовложений; принятие решений по распределению ресурсов.
  • Построение и развитие команды топ‑менеджмента; подбор, мотивация и развитие ключевых руководителей.
  • Представление интересов компании перед инвесторами, кредиторами, партнёрами, регуляторами и общественностью.
  • Инициирование и руководство стратегическими проектами: M&A, выход на новые рынки, цифровая трансформация.
  • Обеспечение корпоративного управления, комплаенса и соответствия нормативным требованиям (финансовые отчёты, аудит).
  • Управление рисками и кризисными ситуациями; принятие оперативных решений в чрезвычайных обстоятельствах.
  • Формирование и поддержка корпоративной культуры, ценностей и стандартов управления персоналом.
  • Контроль ключевых операционных процессов и инициатив по повышению эффективности и оптимизации затрат.
  • Утверждение ключевых внутренних политик, KPI и системы мотивации сотрудников.

Отчетность CEO (Chief Executive Officer)

CEO подотчётен совету директоров (наблюдательному совету) и акционерам и предоставляет:

  • стратегические планы, годовые и квартальные бизнес‑планы;
  • бюджет и отчетность по исполнению P&L, баланса и cash‑flow;
  • регулярные отчёты по ключевым KPI, рискам и прогрессу стратегических инициатив;
  • материалы для заседаний совета директоров, презентации для инвесторов и годовые отчёты;
  • отчёты по аудиту, комплаенсу и инцидентам, связанным с безопасностью и рисками.

Права CEO (Chief Executive Officer)

  • Представлять компанию в отношениях с контрагентами, государственными органами и обществом в пределах полномочий, утверждённых советом директоров.
  • Принимать управленческие решения по оперативным вопросам, утверждать бюджеты и проекты в пределах делегированных полномочий.
  • Назначать и освобождать от обязанностей членов исполнительной команды, формировать структуру управления (при согласовании с советом, если требуется).
  • Инициировать привлечение внешних консультантов, экспертов и подрядчиков в интересах выполнения стратегических задач.
  • Останавливать или корректировать операционные процессы в случаях реальной угрозы интересам компании и немедленно информировать совет директоров.
  • Утверждать ключевые внутренние политики и системы мотивации в рамках корпоративной стратегии.

Критерии эффективности и ответственность CEO (Chief Executive Officer)

  • Основные KPI: рост выручки, EBITDA/операционная маржа, ROIC/ROI, рост рыночной доли, удержание ключевых клиентов, выполнение стратегических проектов, уровень вовлечённости и удержания сотрудников.
  • Примеры целевых значений (ориентировочно, зависят от отрасли и стадии компании):
    • Рост выручки YoY — ≥ 10–30%;
    • EBITDA margin — целевой уровень, согласованный с советом (например ≥ 15%);
    • ROIC — улучшение год к году;
    • Уровень удержания ключевых клиентов — ≥ 90%;
    • Employee Net Promoter Score (eNPS) — положительная динамика.
  • CEO несёт ответственность за финансовые результаты, соблюдение законодательства и корпоративных стандартов, реализацию стратегии и прозрачность взаимодействия с советом директоров. За существенные нарушения предусмотрены меры, определённые корпоративными документами и законодательством.

Подбор CEO (Chief Executive Officer) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор топ‑менеджеров с учётом отраслевой специфики, масштаба бизнеса и требований совета директоров.
  • Комплексная оценка кандидатов: кейс‑интервью, assessment‑центры, проверка результата в предыдущих предприятиях, верификация репутации и рекомендаций.
  • Подготовка профайлов для совета директоров, участие в интервью и поддержка при переговорах по условиям контракта.
  • Сопровождение адаптации на позиции, разработка программы onboarding и KPI/OKR на probation‑период.
  • Консалтинг по формированию пакета вознаграждения, долгосрочной мотивации (equity, опционы) и условий увольнения/замены.

Для оперативного подбора и оценки кандидатов на позицию CEO, которые способны реализовать стратегию, обеспечить рост стоимости компании и выстроить эффективную команду, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем сформировать профиль, провести глубокую оценку и сопровождать найм до полной интеграции руководителя в компанию.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить