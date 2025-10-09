Общие положения CEO (Chief Executive Officer)

CEO (Chief Executive Officer) — высшее исполнительное лицо компании, отвечающее за формирование и реализацию стратегического курса, управление операционной и финансовой деятельностью, создание и развитие корпоративной культуры, а также за достижение ключевых бизнес‑показателей и рост стоимости компании для акционеров. Действует на основании устава компании, решений совета директоров (наблюдательного совета) и внутренних регламентов, обеспечивает соблюдение корпоративного управления, комплаенса и интересов стейкхолдеров.

Квалификационные требования CEO (Chief Executive Officer)

Высшее образование в области экономики, управления, финансов, права или эквивалентный практический опыт; MBA или иные программы повышения квалификации — преимущество.

Общий управленческий опыт 10+ лет, включая опыт руководства на уровне топ‑менеджмента (CEO/COO/СEO‑эквивалент) не менее 3–5 лет.

Опыт стратегического планирования, реализации масштабных трансформаций, M&A и привлечения финансирования.

Глубокое понимание P&L, бюджетирования, управления рисками и корпоративного управления.

Навыки работы с инвесторами, советом директоров, ключевыми клиентами и партнёрами.

Опыт построения высокоэффективных команд, развития лидерства и корпоративной культуры.

Знание нормативной среды, комплаенс‑требований, корпоративного права и стандартов ESG.

Высокие коммуникативные навыки, навык принятия решений в условиях неопределённости, ориентация на результат.

Свободный профессиональный английский язык для международных сделок — преимущество.

Должностные обязанности CEO (Chief Executive Officer)

Формирование и реализация долгосрочной стратегии компании совместно с советом директоров.

Обеспечение достижения финансовых и операционных целей: выручка, прибыль, маржинальность, рост рынка.

Управление исполнением бюджета, P&L и капиталовложений; принятие решений по распределению ресурсов.

Построение и развитие команды топ‑менеджмента; подбор, мотивация и развитие ключевых руководителей.

Представление интересов компании перед инвесторами, кредиторами, партнёрами, регуляторами и общественностью.

Инициирование и руководство стратегическими проектами: M&A, выход на новые рынки, цифровая трансформация.

Обеспечение корпоративного управления, комплаенса и соответствия нормативным требованиям (финансовые отчёты, аудит).

Управление рисками и кризисными ситуациями; принятие оперативных решений в чрезвычайных обстоятельствах.

Формирование и поддержка корпоративной культуры, ценностей и стандартов управления персоналом.

Контроль ключевых операционных процессов и инициатив по повышению эффективности и оптимизации затрат.

Утверждение ключевых внутренних политик, KPI и системы мотивации сотрудников.

Отчетность CEO (Chief Executive Officer)

CEO подотчётен совету директоров (наблюдательному совету) и акционерам и предоставляет:

стратегические планы, годовые и квартальные бизнес‑планы;

бюджет и отчетность по исполнению P&L, баланса и cash‑flow;

регулярные отчёты по ключевым KPI, рискам и прогрессу стратегических инициатив;

материалы для заседаний совета директоров, презентации для инвесторов и годовые отчёты;

отчёты по аудиту, комплаенсу и инцидентам, связанным с безопасностью и рисками.

Права CEO (Chief Executive Officer)

Представлять компанию в отношениях с контрагентами, государственными органами и обществом в пределах полномочий, утверждённых советом директоров.

Принимать управленческие решения по оперативным вопросам, утверждать бюджеты и проекты в пределах делегированных полномочий.

Назначать и освобождать от обязанностей членов исполнительной команды, формировать структуру управления (при согласовании с советом, если требуется).

Инициировать привлечение внешних консультантов, экспертов и подрядчиков в интересах выполнения стратегических задач.

Останавливать или корректировать операционные процессы в случаях реальной угрозы интересам компании и немедленно информировать совет директоров.

Утверждать ключевые внутренние политики и системы мотивации в рамках корпоративной стратегии.

Критерии эффективности и ответственность CEO (Chief Executive Officer)

Основные KPI: рост выручки, EBITDA/операционная маржа, ROIC/ROI, рост рыночной доли, удержание ключевых клиентов, выполнение стратегических проектов, уровень вовлечённости и удержания сотрудников.

Примеры целевых значений (ориентировочно, зависят от отрасли и стадии компании): Рост выручки YoY — ≥ 10–30%; EBITDA margin — целевой уровень, согласованный с советом (например ≥ 15%); ROIC — улучшение год к году; Уровень удержания ключевых клиентов — ≥ 90%; Employee Net Promoter Score (eNPS) — положительная динамика.

CEO несёт ответственность за финансовые результаты, соблюдение законодательства и корпоративных стандартов, реализацию стратегии и прозрачность взаимодействия с советом директоров. За существенные нарушения предусмотрены меры, определённые корпоративными документами и законодательством.

