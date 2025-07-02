Должностные обязанности Санитарка

Общие положения Санитарки

Санитарка — специалист по обеспечению санитарно‑гигиенического порядка в медицинском учреждении, клинике или социальной организации. Отвечает за уборку помещений, дезинфекцию поверхностей, подготовку помещений для приёма пациентов и поддержание чистоты в рабочих зонах. Действует в соответствии с внутренними регламентами учреждения, санитарными нормами (СанПиН), правилами охраны труда и указаниями руководителя службы (старшая медсестра, завхоз, начальник хозяйственной части).

Квалификационные требования Санитарки

  • Среднее общее образование; наличие среднего специального медицинского образования или курсов по санитарии/дезинфекции — преимущество.
  • Опыт работы санитаркой/уборщицей в медицинских учреждениях или отелях от 0.5 года — желателен.
  • Знание правил санитарии и гигиены, правил дезинфекции, правил обращения с моющими и дезинфицирующими средствами.
  • Навыки работы с оборудованием для уборки (поломоечные машины, пылесосы), работа с инвентарём и спецодеждой.
  • Умение правильно сортировать и утилизировать медицинские отходы (ОМП) в соответствии с регламентом.
  • Физическая выносливость, внимательность, аккуратность, ответственность, уважение к пациентам и конфиденциальности.
  • Готовность к гибкому графику (смены, дежурства) — в зависимости от профиля учреждения.

Должностные обязанности Санитарки

  • Ежедневная уборка палат, процедурных, коридоров, санитарных комнат и вспомогательных помещений в соответствии с графиком уборок.
  • Проведение влажной и генеральной уборки, поддержание чистоты поверхностей, мебели и оборудования.
  • Выполнение мероприятий по дезинфекции поверхностей, инструментов и оборудования согласно регламенту.
  • Своевременная замена постельного и белья, помощь в стирке/обработке при необходимости (в рамках инструкций учреждения).
  • Сбор, сортировка и передача медицинских отходов (ОМП) в специально отведённые контейнеры; соблюдение правил их движения до точки утилизации.
  • Обеспечение доступности расходных материалов для уборки и спецодежды; информирование ответственного лица о расходе и дефектах инвентаря.
  • Подготовка помещений к приёму пациентов: заправка кроватей, пополнение туалетных принадлежностей, устранение внешних загрязнений.
  • Помощь медицинскому персоналу при транспортировке малоподвижных пациентов в пределах своих полномочий и при наличии инструкций.
  • Соблюдение правил охраны труда, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правил хранения химических средств и работы с ними.
  • Ведение простых журнальных записей (график уборок, инвентарные отчёты) при необходимости.
  • Немедленное информирование старшей медсестры/завхозa о выявленных неисправностях, протечках, травмах или нарушении санитарных норм.

Отчетность Санитарки

Санитарка подотчётна старшей медицинской сестре, заведующему хозяйственной частью или другому непосредственному руководителю и предоставляет:

  • записи в журнале уборок и дезинфекции;
  • акты/заметки о неисправностях и повреждениях оборудования;
  • информацию о потребности в расходных материалах и СИЗ;
  • отчёт о случаях нарушений санитарных норм или инцидентах.

Права Санитарки

  • Запрашивать у руководителя необходимые моющие и дезинфицирующие средства, спецодежду и инвентарь для качественного выполнения работ.
  • Предлагать изменения в графике уборок или улучшения по оптимизации расхода средств и времени.
  • Приостанавливать выполнение работ при обнаружении опасных условий (разлив химии, неисправность оборудования) и немедленно информировать руководство.
  • Взаимодействовать с медицинским персоналом для координации времени уборки палат и процедурных помещений.

Критерии эффективности и ответственность Санитарки

  • Критерии эффективности: соответствие санитарным нормам, отсутствие жалоб от пациентов и персонала, своевременность выполнения графика уборок, корректная сортировка и утилизация отходов.
  • Примеры KPI:
    • Процент соответствия санитарному контролю (аудит) ≥ 98%;
    • Количество жалоб по чистоте в месяц ≤ 1–2;
    • Своевременность выполнения запланированных уборок ≥ 99%;
    • Правильная сортировка отходов (аудит) — 100%.
  • Санитарка несёт ответственность за качество выполненных санитарно‑гигиенических работ, соблюдение правил безопасности при работе с химическими средствами и за своевременное сообщение о критических ситуациях. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

