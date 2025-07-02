Общие положения Санитарки

Санитарка — специалист по обеспечению санитарно‑гигиенического порядка в медицинском учреждении, клинике или социальной организации. Отвечает за уборку помещений, дезинфекцию поверхностей, подготовку помещений для приёма пациентов и поддержание чистоты в рабочих зонах. Действует в соответствии с внутренними регламентами учреждения, санитарными нормами (СанПиН), правилами охраны труда и указаниями руководителя службы (старшая медсестра, завхоз, начальник хозяйственной части).

Квалификационные требования Санитарки

Среднее общее образование; наличие среднего специального медицинского образования или курсов по санитарии/дезинфекции — преимущество.

Опыт работы санитаркой/уборщицей в медицинских учреждениях или отелях от 0.5 года — желателен.

Знание правил санитарии и гигиены, правил дезинфекции, правил обращения с моющими и дезинфицирующими средствами.

Навыки работы с оборудованием для уборки (поломоечные машины, пылесосы), работа с инвентарём и спецодеждой.

Умение правильно сортировать и утилизировать медицинские отходы (ОМП) в соответствии с регламентом.

Физическая выносливость, внимательность, аккуратность, ответственность, уважение к пациентам и конфиденциальности.

Готовность к гибкому графику (смены, дежурства) — в зависимости от профиля учреждения.

Должностные обязанности Санитарки

Ежедневная уборка палат, процедурных, коридоров, санитарных комнат и вспомогательных помещений в соответствии с графиком уборок.

Проведение влажной и генеральной уборки, поддержание чистоты поверхностей, мебели и оборудования.

Выполнение мероприятий по дезинфекции поверхностей, инструментов и оборудования согласно регламенту.

Своевременная замена постельного и белья, помощь в стирке/обработке при необходимости (в рамках инструкций учреждения).

Сбор, сортировка и передача медицинских отходов (ОМП) в специально отведённые контейнеры; соблюдение правил их движения до точки утилизации.

Обеспечение доступности расходных материалов для уборки и спецодежды; информирование ответственного лица о расходе и дефектах инвентаря.

Подготовка помещений к приёму пациентов: заправка кроватей, пополнение туалетных принадлежностей, устранение внешних загрязнений.

Помощь медицинскому персоналу при транспортировке малоподвижных пациентов в пределах своих полномочий и при наличии инструкций.

Соблюдение правил охраны труда, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правил хранения химических средств и работы с ними.

Ведение простых журнальных записей (график уборок, инвентарные отчёты) при необходимости.

Немедленное информирование старшей медсестры/завхозa о выявленных неисправностях, протечках, травмах или нарушении санитарных норм.

Отчетность Санитарки

Санитарка подотчётна старшей медицинской сестре, заведующему хозяйственной частью или другому непосредственному руководителю и предоставляет:

записи в журнале уборок и дезинфекции;

акты/заметки о неисправностях и повреждениях оборудования;

информацию о потребности в расходных материалах и СИЗ;

отчёт о случаях нарушений санитарных норм или инцидентах.

Права Санитарки

Запрашивать у руководителя необходимые моющие и дезинфицирующие средства, спецодежду и инвентарь для качественного выполнения работ.

Предлагать изменения в графике уборок или улучшения по оптимизации расхода средств и времени.

Приостанавливать выполнение работ при обнаружении опасных условий (разлив химии, неисправность оборудования) и немедленно информировать руководство.

Взаимодействовать с медицинским персоналом для координации времени уборки палат и процедурных помещений.

Критерии эффективности и ответственность Санитарки

Критерии эффективности: соответствие санитарным нормам, отсутствие жалоб от пациентов и персонала, своевременность выполнения графика уборок, корректная сортировка и утилизация отходов.

Примеры KPI: Процент соответствия санитарному контролю (аудит) ≥ 98%; Количество жалоб по чистоте в месяц ≤ 1–2; Своевременность выполнения запланированных уборок ≥ 99%; Правильная сортировка отходов (аудит) — 100%.

Санитарка несёт ответственность за качество выполненных санитарно‑гигиенических работ, соблюдение правил безопасности при работе с химическими средствами и за своевременное сообщение о критических ситуациях. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

