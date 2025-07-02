Должностные обязанности Санитарка лаборатории иммунологии

Общие положения Санитарки лаборатории иммунологии

Санитарка лаборатории иммунологии — специалист по обеспечению санитарно‑гигиенического режима, чистоты и порядка в помещениях клинико‑диагностической лаборатории иммунологии. Обеспечивает ежедневную уборку, дезинфекцию рабочих мест, коридоров, вспомогательных помещений и содействует соблюдению правил биобезопасности. Действует в соответствии с внутренними SOP, требованиями санитарных норм, инструкциями заведующего лабораторией и руководства медицинского учреждения.

Квалификационные требования Санитарки лаборатории иммунологии

  • Среднее образование; предпочтительно среднее медицинское или профессиональное образование по санитарии, гигиене или сестринскому делу.
  • Сертификаты/обучение по дезинфекции и биобезопасности — преимущество.
  • Опыт работы санитаркой в медицинских или лабораторных условиях от 1 года приветствуется.
  • Знание правил обращения с опасными медицинскими отходами (ОМП), правилами санитарной обработки поверхностей и оборудования.
  • Навыки работы с дезинфицирующими средствами, дозировкой и соблюдением времени экспозиции.
  • Умение работать в PPE (средства индивидуальной защиты), соблюдение правил по вакцинации (по внутренним требованиям учреждения).
  • Ответственность, внимательность, аккуратность, умение соблюдать конфиденциальность и инструкции по био‑безопасности.
  • Базовые навыки ведения журналов учёта расходных материалов и регистрации выполненных работ.

Должностные обязанности Санитарки лаборатории иммунологии

  • Ежедневная уборка помещений лаборатории иммунологии: рабочие места, лабораторные столы, полы, коридоры, подсобные помещения и санитарные узлы в соответствии с графиком уборки.
  • Дезинфекция рабочих поверхностей, оборудования (не вмешиваясь в научные/диагностические процессы) и мест с повышенным риском контаминации по утверждённым средствам и концентрациям.
  • Подготовка и пополнение запасов расходных материалов для санитарии (перчатки, салфетки, дезсредства, мешки для отходов).
  • Сбор, сортировка, упаковка и передача опасных медицинских отходов (ОМП) в соответствии с внутренними регламентами и санитарными нормами; маркировка контейнеров и своевременная передача в участок утилизации.
  • Поддержание чистоты в зонах общего пользования, обеспечение порядка в шкафах для инвентаря и моечных зон.
  • Участие в плановой стерилизации инвентаря и подготовке к автоклавированию/моечным процедурам под контролем ответственных сотрудников (при наличии допуска).
  • Ведение журналов уборки и выдачи расходных материалов; регистрация несоответствий и инцидентов при нарушениях санитарного режима.
  • Соблюдение правил использования средств индивидуальной защиты (перчатки, маски, халаты, защитные очки) и правил личной гигиены.
  • Немедленное информирование старшего лаборанта/заведующего лабораторией о разливах, биологическом загрязнении, нарушениях упаковки образцов или подозрительных ситуациях.
  • Участие в инструктажах по охране труда и биобезопасности, прохождение обязательных обучений и вакцинаций, предусмотренных политикой учреждения.
  • Соблюдение конфиденциальности медицинских данных и недопущение доступа посторонних лиц в лабораторные помещения.

Отчетность Санитарки лаборатории иммунологии

Санитарка подотчётна заведующему лабораторией или старшему лаборанту и предоставляет:

  • ежедневные журналы выполнения уборки и дезинфекции;
  • отчеты о расходе дезсредств и СИЗ;
  • записи о выявленных инцидентах, разливах или нарушениях санитарного режима;
  • данные для внутреннего аудита санитарного состояния по запросу.

Права Санитарки лаборатории иммунологии

  • Запрашивать у руководства необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства в пределах утверждённого бюджета.
  • Предупредить о приостановке эксплуатации помещения или оборудования при выявлении опасного биологического загрязнения до его очистки и оценки рисков.
  • Требовать инструктаж и допуск к работам по стерилизации и обращению с ОМП при наличии соответствующей подготовки.
  • Вносить предложения по улучшению графиков уборки, подбору эффективных и безопасных дезинфектантов и организации складирования материалов.

Критерии эффективности и ответственность Санитарки лаборатории иммунологии

  • Основные KPI: соблюдение графика уборки, отсутствие нарушений санитарного режима, корректная утилизация ОМП, отсутствие инцидентов, связанных с контаминацией.
  • Примеры целевых значений:
    • Соблюдение графика уборки ≥ 95%;
    • Количество инцидентов биоконтаминации = 0;
    • Полное наличие ключевых СИЗ и дезсредств ≥ 98% дней в месяце;
    • Соответствие внутреннего аудита санитарии без критических замечаний.
  • Санитарка несёт ответственность за качественное выполнение санитарных работ, корректную сортировку и передачу ОМП, ведение учётной документации и соблюдение правил биобезопасности. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Почему выбирать кадровое агентство ФАВОРИТ

  • Подбор санитарок с учётом специфики лабораторной среды: знание биобезопасности, опыт работы с ОМП и лабораторными SOP.
  • Проверка медицинских допусков, сертификатов по дезинфекции и проведение практической верификации навыков.
  • Адаптация на рабочем месте и гарантийная замена при несоответствии в probation‑период.
  • Быстрый подбор под графики работы лаборатории (сменный график, вечера, выходные) и взаимодействие с HR заказчика по медицинским требованиям.

Для подбора санитарки лаборатории иммунологии, обеспечивающей строгий санитарный режим и соответствие требованиям биобезопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем оперативно подобрать кандидата с нужными допусками и практическими навыками.

