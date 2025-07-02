Должностные обязанности Счетовод
Должностная инструкция счетовода
Общие положения:
Счетовод отвечает за ведение бухгалтерского учета и обеспечение правильного оформления финансовых операций. Его задача — поддержание точности учета и подготовка отчетности.
— Среднее или высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
— Опыт работы в бухгалтерии не менее 2 лет.
— Знание бухгалтерского и налогового законодательства.
— Умение работать с бухгалтерскими программами.
— Внимание к деталям и аналитические способности.
— Ведение бухгалтерского учета: Учет первичной документации, оформление операций по расчетным счетам и кассовым операциям.
— Подготовка отчетности: Составление регулярных отчетов о финансовых результатах, а также налоговых деклараций.
— Контроль за движением денежных средств: Учет поступлений и расходов денежных средств, анализ причин отклонений.
— Взаимодействие с контрагентами: Участие в расчете и согласовании расчетов с поставщиками и клиентами.
— Сопровождение налоговых проверок: Подготовка необходимых документов и участие в процессах проверки со стороны налоговых органов.
— Обеспечение внутреннего контроля: Внедрение и соблюдение стандартов бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
Счетовод обязан предоставлять отчеты о состоянии бухгалтерского учета и выполнения финансовых операций.
Счетовод имеет право:
— Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по оптимизации учетных процессов.
— Участвовать в разработке новых учетных процедур и методов.
Эффективность работы счетовода оценивается по следующим критериям:
— Точность и своевременность ведения учета.
— Уровень соблюдения законодательных требований.
— Оперативность в подготовке обязательной отчетности.
