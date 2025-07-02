Должностные обязанности Секретарь
Общие положения Секретаря
Секретарь — специалист, обеспечивающий эффективную организационную, административную и документальную поддержку руководителя и офиса. Отвечает за делопроизводство, приём посетителей и звонков, ведение календаря встреч, подготовку документов и корреспонденции. Действует в соответствии с внутренними регламентами компании, требованиями по сохранению конфиденциальности и заданиями руководства.
Квалификационные требования Секретаря
- Среднее профессиональное или высшее образование (офис‑менеджмент, лингвистика, юриспруденция, экономика или смежные направления).
- Опыт работы на позиции секретаря, референта или офис‑менеджера от 1 года.
- Грамотная деловая переписка, навыки телефонной и личной коммуникации.
- Владение MS Office / Google Workspace, навыки работы с электронным документооборотом (ЭДО) и CRM — преимущество.
- Умение планировать время, приоритизировать задачи и работать с конфиденциальной информацией.
- Знание основ делопроизводства и работы с архивом.
- Вежливость, стрессоустойчивость, аккуратность, высокий уровень ответственности.
- Владение английским языком — преимущество для международных коммуникаций.
- Ведение входящей и исходящей деловой переписки, распределение и регистрация корреспонденции.
- Приём и фильтрация телефонных звонков, обработка запросов и перенаправление по компетенциям.
- Организация приёма посетителей: встреча, координация переговорных, подготовка материалов.
- Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, напоминания, согласование времени.
- Подготовка и оформление служебных документов, писем, договоров, презентаций и справок.
- Обеспечение документооборота: регистрация, подшивка, хранение и передача документов в архив.
- Координация служебной логистики: бронирование переговорных, транспорта, организация командировок.
- Обеспечение порядка на рабочем месте руководителя и в зоне ресепшн; контроль канцтоваров и расходников.
- Соблюдение конфиденциальности и корпоративных стандартов делопроизводства.
- Выполнение поручений руководителя и оперативная поддержка команды по административным вопросам.
Отчетность Секретаря
Секретарь подотчётен непосредственно руководителю и предоставляет:
- ежедневные сводки по расписанию и ключевым запросам;
- отчёты о входящей/исходящей корреспонденции по запросу;
- списки и заявки на закупки канцелярии и расходных материалов;
- отчёты по командировкам и актам приёма/передачи документов;
- протоколы и материалы встреч по заданию руководителя.
Права Секретаря
- Запрашивать у сотрудников необходимую информацию и документы для исполнения служебных задач.
- Организовывать и подтверждать встречи, бронирования переговорных и логистику в рамках поручений.
- Использовать служебные ресурсы (почта, календарь, CRM) для выполнения задач.
- Вносить предложения по оптимизации документооборота и административных процессов.
- Приостанавливать передачу конфиденциальных документов при отсутствии подтверждений или нарушений процедуры и информировать руководителя.
Критерии эффективности и ответственность Секретаря
- Основные KPI: точность ведения расписания, своевременность обработки корреспонденции, уровень удовлетворённости руководителя и посетителей, соблюдение правил делопроизводства.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение административных поручений в срок ≥ 95%;
- Время реакции на входящий звонок / запрос ≤ 2 часа (рабочее время);
- Количество ошибок в документах ≤ 1%;
- Удовлетворённость руководителя / внутренних клиентов ≥ 4.5 / 5.
- Секретарь несёт ответственность за корректность оформляемых документов, соблюдение конфиденциальности и внутренних регламентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.
