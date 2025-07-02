Общие положения Секретаря

Секретарь — специалист, обеспечивающий эффективную организационную, административную и документальную поддержку руководителя и офиса. Отвечает за делопроизводство, приём посетителей и звонков, ведение календаря встреч, подготовку документов и корреспонденции. Действует в соответствии с внутренними регламентами компании, требованиями по сохранению конфиденциальности и заданиями руководства.

Квалификационные требования Секретаря

Среднее профессиональное или высшее образование (офис‑менеджмент, лингвистика, юриспруденция, экономика или смежные направления).

Опыт работы на позиции секретаря, референта или офис‑менеджера от 1 года.

Грамотная деловая переписка, навыки телефонной и личной коммуникации.

Владение MS Office / Google Workspace, навыки работы с электронным документооборотом (ЭДО) и CRM — преимущество.

Умение планировать время, приоритизировать задачи и работать с конфиденциальной информацией.

Знание основ делопроизводства и работы с архивом.

Вежливость, стрессоустойчивость, аккуратность, высокий уровень ответственности.

Владение английским языком — преимущество для международных коммуникаций.

Должностные обязанности Секретаря

Ведение входящей и исходящей деловой переписки, распределение и регистрация корреспонденции.

Приём и фильтрация телефонных звонков, обработка запросов и перенаправление по компетенциям.

Организация приёма посетителей: встреча, координация переговорных, подготовка материалов.

Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, напоминания, согласование времени.

Подготовка и оформление служебных документов, писем, договоров, презентаций и справок.

Обеспечение документооборота: регистрация, подшивка, хранение и передача документов в архив.

Координация служебной логистики: бронирование переговорных, транспорта, организация командировок.

Обеспечение порядка на рабочем месте руководителя и в зоне ресепшн; контроль канцтоваров и расходников.

Соблюдение конфиденциальности и корпоративных стандартов делопроизводства.

Выполнение поручений руководителя и оперативная поддержка команды по административным вопросам.

Отчетность Секретаря

Секретарь подотчётен непосредственно руководителю и предоставляет:

ежедневные сводки по расписанию и ключевым запросам;

отчёты о входящей/исходящей корреспонденции по запросу;

списки и заявки на закупки канцелярии и расходных материалов;

отчёты по командировкам и актам приёма/передачи документов;

протоколы и материалы встреч по заданию руководителя.

Права Секретаря

Запрашивать у сотрудников необходимую информацию и документы для исполнения служебных задач.

Организовывать и подтверждать встречи, бронирования переговорных и логистику в рамках поручений.

Использовать служебные ресурсы (почта, календарь, CRM) для выполнения задач.

Вносить предложения по оптимизации документооборота и административных процессов.

Приостанавливать передачу конфиденциальных документов при отсутствии подтверждений или нарушений процедуры и информировать руководителя.

Критерии эффективности и ответственность Секретаря

Основные KPI: точность ведения расписания, своевременность обработки корреспонденции, уровень удовлетворённости руководителя и посетителей, соблюдение правил делопроизводства.

Примеры целевых значений: Выполнение административных поручений в срок ≥ 95%; Время реакции на входящий звонок / запрос ≤ 2 часа (рабочее время); Количество ошибок в документах ≤ 1%; Удовлетворённость руководителя / внутренних клиентов ≥ 4.5 / 5.

Секретарь несёт ответственность за корректность оформляемых документов, соблюдение конфиденциальности и внутренних регламентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.

Подбор Секретаря в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор секретарей с проверкой практических навыков: деловая переписка, кейсы по планированию и приёму посетителей.

Оценка владения инструментами: MS Office, календарные системы, ЭДО и CRM.

Проверка рекомендаций, опыта работы в корпоративной культуре и умения работать с конфиденциальной информацией.

Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора секретаря, который профессионально организует документооборот, приём гостей и поддержку руководителя, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужными навыками, деловой этикой и скоростью адаптации. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.