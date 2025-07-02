Должностные обязанности Секретарь-машинистка

Должностная инструкция секретаря-машинистки

Общие положения: Секретарь-машинистка отвечает за организацию и поддержку документооборота, выполнение офисных задач и обеспечение эффективного взаимодействия внутри компании.

— Высшее или среднее профессиональное образование.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание офисных программ и основ документооборота.

— Ведение документооборота и архивирование документов.
— Подготовка и редактирование деловой документации.
— Организация работы офиса, включая планирование встреч и мероприятий.
— Обеспечение связи между различными подразделениями компании.
— Выполнение поручений руководства и оказание административной поддержки.

Отчетность: Секретарь-машинистка ведет учет своей работы и предоставляет регулярные отчеты о выполненных задачах.

Права: Секретарь-машинистка имеет право на доступ к документации, взаимодействие с сотрудниками других подразделений и внесение предложений по оптимизации рабочих процессов.

Критерии эффективности: Эффективность секретаря-машинистки оценивается по качеству ведения документооборота, соблюдению сроков выполнения задач и удовлетворенности руководства.

Успешная организация офисной деятельности невозможна без квалифицированного секретаря-машинистки. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов с необходимыми навыками и опытом.

Секретарь-машинистка отвечает за ведение документооборота, выполнение офисных задач и обеспечение эффективного взаимодействия внутри компании. Мы анализируем требования клиентов и отбираем кандидатов, способных быстро адаптироваться к специфике работы.

Наша команда состоит из опытных рекрутеров, которые понимают важность каждого работника для успеха компании. Обратившись в «ФАВОРИТ», вы получите квалифицированного секретаря-машинистку, которая станет надежным связующим звеном между отделами и поможет оптимизировать рабочие процессы.

