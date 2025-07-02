Должностные обязанности Секретарь отдела кадров
Общие положения Секретаря отдела кадров
Секретарь отдела кадров — сотрудник, обеспечивающий ведение кадрового документооборота, регистрацию личных дел, оформление приёма, перевода и увольнения сотрудников, поддержку процессов табельного учёта и ведения кадровых реестров. Действует в соответствии с трудовым законодательством (ТК РФ), внутренними регламентами компании и поручениями руководителя отдела кадров.
Квалификационные требования Секретаря отдела кадров
- Среднее профессиональное или высшее образование (кадровое делопроизводство, экономика, юриспруденция, управление персоналом) либо эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в кадровом делопроизводстве, делопроизводстве или HR‑администрировании от 1 года.
- Знание трудового законодательства (ТК РФ), правил ведения личных дел, форм трудовых договоров, приказов, трудовых записей.
- Навыки работы с кадровыми системами: 1C:Зарплата и управление персоналом, HRM/ERP, Excel, электронный документооборот.
- Внимательность к деталям, аккуратность, конфиденциальность при работе с персональными данными.
- Умение вести деловую переписку, оформлять приказы, вести журналы учёта и реестры.
- Навыки работы с офисной техникой (сканер, принтер, МФУ) и базовыми инструментами для архивации документов.
Должностные обязанности Секретаря отдела кадров
- Ведение кадрового делопроизводства: оформление трудовых договоров, приказов о приёме/переводе/увольнении, приказов по основной деятельности.
- Оформление и ведение личных дел сотрудников, внесение записей в трудовые книжки (в бумажном и/или электронном формате).
- Ведение реестров кадровых документов, журналов учёта, подготовка запросов для проверок.
- Подготовка и оформление документов для приёма на работу: сбор справок, анкет, заверка копий документов.
- Ведение табельного учёта рабочего времени и взаимодействие с бухгалтерией по данным для расчёта заработной платы.
- Обработка входящей/исходящей кадровой переписки, подготовка шаблонов документов и служебных записок.
- Сканирование, оцифровка и архивация кадровых документов, поддержание порядка в электронном и/или бумажном архиве.
- Подготовка отчётности по кадрам (штатные списки, движения персонала, статистические формы) по запросу руководства.
- Обеспечение конфиденциальности персональных данных и соблюдение правил GDPR/локального законодательства (при применении).
- Взаимодействие с внешними органами (пенсионный фонд, ФСС) при подготовке документов по запросу HR/бухгалтерии.
- Сопровождение адаптации новых сотрудников на уровне документации (комплектация пакета документов, выдача инструкций по оформлению).
Отчетность Секретаря отдела кадров
Секретарь отдела кадров подотчётен руководителю отдела кадров и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по движениям персонала и открытым кадровым задачам;
- отчёты по ведению личных дел и актуализации архивов;
- реестры табельного учёта и переданные данные для расчёта ЗП;
- подготовленные приказы, акты и журналы учёта по запросу руководства или контролирующих органов.
Права Секретаря отдела кадров
- Запрашивать у сотрудников и подразделений необходимые документы и сведения, необходимые для оформления кадровых процедур.
- Вносить предложения по улучшению шаблонов документов, процессов архивации и электронного документооборота.
- Пользоваться служебными ресурсами (сканеры, электронные системы, почта) для выполнения обязанностей.
- Требовать обеспечения средствами защиты персональных данных и доступа к официальным справочным системам.
- Приостанавливать обработку документов при выявлении несоответствий и немедленно информировать руководителя отдела кадров.
Критерии эффективности и ответственность Секретаря отдела кадров
- Основные KPI: точность кадрового документооборота, своевременность оформления приёмов/увольнений, полнота и актуальность личных дел, соблюдение сроков передачи данных в бухгалтерию, уровень соответствия требованиям трудового законодательства.
- Примеры целевых значений:
- Точность оформления документов (ошибки/месяц) — ≤ 1%;
- Своевременность оформления приёма/увольнения (TAT) — ≤ 1 рабочий день с момента получения полного пакета документов;
- Актуальность личных дел — 100% (по выборочной проверке);
- Корректность данных для ЗП — 100% при передаче в бухгалтерию.
- Секретарь отдела кадров несёт ответственность за корректность оформления кадровых документов, соблюдение конфиденциальности персональных данных и своевременную подачу информации. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
Подбор Секретаря отдела кадров в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и отбор секретарей отдела кадров с проверкой практических навыков: ведение личных дел, оформление приказов, табельный учёт, знание ТК РФ.
- Оценка умения работать с 1C:ЗУП/HR‑системами, электронным документооборотом и навыков архивирования.
- Проверка аккуратности, владения конфиденциальностью данных и способности работать в условиях многозадачности.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии кандидата.
