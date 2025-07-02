Общие положения Секретаря отдела кадров

Секретарь отдела кадров — сотрудник, обеспечивающий ведение кадрового документооборота, регистрацию личных дел, оформление приёма, перевода и увольнения сотрудников, поддержку процессов табельного учёта и ведения кадровых реестров. Действует в соответствии с трудовым законодательством (ТК РФ), внутренними регламентами компании и поручениями руководителя отдела кадров.

Квалификационные требования Секретаря отдела кадров

Среднее профессиональное или высшее образование (кадровое делопроизводство, экономика, юриспруденция, управление персоналом) либо эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в кадровом делопроизводстве, делопроизводстве или HR‑администрировании от 1 года.

Знание трудового законодательства (ТК РФ), правил ведения личных дел, форм трудовых договоров, приказов, трудовых записей.

Навыки работы с кадровыми системами: 1C:Зарплата и управление персоналом, HRM/ERP, Excel, электронный документооборот.

Внимательность к деталям, аккуратность, конфиденциальность при работе с персональными данными.

Умение вести деловую переписку, оформлять приказы, вести журналы учёта и реестры.

Навыки работы с офисной техникой (сканер, принтер, МФУ) и базовыми инструментами для архивации документов.

Должностные обязанности Секретаря отдела кадров

Ведение кадрового делопроизводства: оформление трудовых договоров, приказов о приёме/переводе/увольнении, приказов по основной деятельности.

Оформление и ведение личных дел сотрудников, внесение записей в трудовые книжки (в бумажном и/или электронном формате).

Ведение реестров кадровых документов, журналов учёта, подготовка запросов для проверок.

Подготовка и оформление документов для приёма на работу: сбор справок, анкет, заверка копий документов.

Ведение табельного учёта рабочего времени и взаимодействие с бухгалтерией по данным для расчёта заработной платы.

Обработка входящей/исходящей кадровой переписки, подготовка шаблонов документов и служебных записок.

Сканирование, оцифровка и архивация кадровых документов, поддержание порядка в электронном и/или бумажном архиве.

Подготовка отчётности по кадрам (штатные списки, движения персонала, статистические формы) по запросу руководства.

Обеспечение конфиденциальности персональных данных и соблюдение правил GDPR/локального законодательства (при применении).

Взаимодействие с внешними органами (пенсионный фонд, ФСС) при подготовке документов по запросу HR/бухгалтерии.

Сопровождение адаптации новых сотрудников на уровне документации (комплектация пакета документов, выдача инструкций по оформлению).

Отчетность Секретаря отдела кадров

Секретарь отдела кадров подотчётен руководителю отдела кадров и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по движениям персонала и открытым кадровым задачам;

отчёты по ведению личных дел и актуализации архивов;

реестры табельного учёта и переданные данные для расчёта ЗП;

подготовленные приказы, акты и журналы учёта по запросу руководства или контролирующих органов.

Права Секретаря отдела кадров

Запрашивать у сотрудников и подразделений необходимые документы и сведения, необходимые для оформления кадровых процедур.

Вносить предложения по улучшению шаблонов документов, процессов архивации и электронного документооборота.

Пользоваться служебными ресурсами (сканеры, электронные системы, почта) для выполнения обязанностей.

Требовать обеспечения средствами защиты персональных данных и доступа к официальным справочным системам.

Приостанавливать обработку документов при выявлении несоответствий и немедленно информировать руководителя отдела кадров.

Критерии эффективности и ответственность Секретаря отдела кадров

Основные KPI: точность кадрового документооборота, своевременность оформления приёмов/увольнений, полнота и актуальность личных дел, соблюдение сроков передачи данных в бухгалтерию, уровень соответствия требованиям трудового законодательства.

Примеры целевых значений: Точность оформления документов (ошибки/месяц) — ≤ 1%; Своевременность оформления приёма/увольнения (TAT) — ≤ 1 рабочий день с момента получения полного пакета документов; Актуальность личных дел — 100% (по выборочной проверке); Корректность данных для ЗП — 100% при передаче в бухгалтерию.

Секретарь отдела кадров несёт ответственность за корректность оформления кадровых документов, соблюдение конфиденциальности персональных данных и своевременную подачу информации. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

