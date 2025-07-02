Должностная инструкция Секретаря-референта

Секретарь-референт занимается обработкой документации, организацией деловых встреч, а также поддержанием бесперебойной работы офиса.

Секретарь-референт обязан вести учет рабочего времени, документов и предоставлять регулярные отчеты руководству.

Секретарь-референт может запрашивать необходимые для работы материалы и информацию, а также вносить предложения по улучшению рабочего процесса.

Эффективность работы секретаря-референта измеряется аккуратностью в учете документов, точностью выполнения задач и наличием построенных коммуникативных каналов.

