Должностная инструкция Секретаря руководителя

Секретарь руководителя выполняет административные и организационные задачи, обеспечивает своевременное и точное выполнение поручений руководства, поддержание деловой корреспонденции и организацию встреч.

Секретарь руководителя предоставляет отчет о выполненных задачах и текущей деятельности.

Секретарь руководителя имеет право запрашивать у сотрудников предприятия информацию, необходимую для выполнения служебных задач, а также выносить на рассмотрение руководителя предложения по оптимизации работы офиса.

Качество работы Секретаря руководителя определяется точностью и своевременностью исполнения поручений, уровнем организации делопроизводства и коммуникации.

