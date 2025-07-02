Должностные обязанности Секретарь руководителя

Должностная инструкция Секретаря руководителя

Секретарь руководителя выполняет административные и организационные задачи, обеспечивает своевременное и точное выполнение поручений руководства, поддержание деловой корреспонденции и организацию встреч.

Секретарь руководителя предоставляет отчет о выполненных задачах и текущей деятельности.

Секретарь руководителя имеет право запрашивать у сотрудников предприятия информацию, необходимую для выполнения служебных задач, а также выносить на рассмотрение руководителя предложения по оптимизации работы офиса.

Качество работы Секретаря руководителя определяется точностью и своевременностью исполнения поручений, уровнем организации делопроизводства и коммуникации.

 

Агентство ФАВОРИТ — ваш надежный партнер в поиске и подборе высококвалифицированных секретарей для руководителей. Наш подход гарантирует внимательное отношение к деталям и выбор кандидатов, наиболее подходящих под культуру и нужды вашей компании.

При подборе секретаря мы акцентируем внимание на таких качествах как:

Выбирая нашу компанию для подбора квалифицированного персонала, вы обеспечиваете себя надежными и профессиональными сотрудниками.

Воспользуйтесь нашими услугами уже сегодня, заполнив форму обратной связи на нашем сайте FAVORIT.PRO или позвоните нам +7 (495) 988-55-25 для детальной консультации.

 

 

Для специалистов, ищущих позицию секретаря руководителя, кадровое агентство ФАВОРИТ D готово предложить эксклюзивные вакансии от ведущих компаний. Наша профессиональная команда поможет вам найти должность, отвечающую вашим компетенциям и карьерным ожиданиям, а также подготовиться к эффективному представлению вашей кандидатуры работодателю.

Мы используем индивидуальный подход к каждому кандидату и акцентируем внимание на личных карьерных целях. Наша цель – обеспечить вам возможность профессионального развития и роста в стабильных компаниях с благоприятной рабочей атмосферой.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить