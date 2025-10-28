Должностные обязанности SEO‑специалист
Общие положения SEO‑специалиста
SEO‑специалист — специалист, ответственный за стратегическое и операционное продвижение сайта в поисковых системах (органический трафик). Обеспечивает рост видимости, позиций по целевым запросам, увеличение органического трафика и конверсий через работу с техническим SEO, контентом, ссылочной стратегией и аналитикой. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и задач по развитию онлайн‑присутствия.
Квалификационные требования SEO‑специалиста
- Высшее образование (маркетинг, информационные технологии, журналистика или эквивалент практического опыта).
- Опыт работы в SEO от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior) в проектах B2B/B2C, e‑commerce или продуктовых порталах.
- Глубокие знания поисковых алгоритмов (Google, Яндекс), факторов ранжирования и современных подходов к White‑hat SEO.
- Навыки технического SEO: анализ и оптимизация структуры сайта, разметки, скорости загрузки, мобильной адаптивности, hreflang, canonical, редиректов.
- Опыт работы с инструментами: Google Analytics (GA4), Google Search Console, Яндекс.Вебмастер, Screaming Frog, Ahrefs, Semrush, Serpstat, PageSpeed Insights.
- Умение работать с системами управления контентом (CMS), HTML/CSS‑базовые навыки, понимание принципов REST/API.
- Навыки контент‑маркетинга: составление семантического ядра, кластеризация запросов, подготовка БРИФОВ для копирайтеров, оптимизация метаданных.
- Опыт линкбилдинга и управления внешней ссылочной массой, оценка качества доноров, работа с PR и партнерствами.
- Понимание UX и CRO: анализ воронки конверсий, A/B‑тестирование, улучшение поведенческих метрик (CTR, Pogo‑Sticking).
- Английский — технический уровень для чтения документации; умение готовить отчёты и презентации на русском и английском — преимущество.
- Личные качества: аналитическое мышление, системность, внимательность к деталям, способность работать в кросс‑функциональной команде.
Должностные обязанности SEO‑специалиста
- Проведение комплексных SEO‑аудитов сайта: технический SEO, контент, UX, внутренняя перелинковка, скорость и мобильность.
- Составление и поддержка семантического ядра, кластеризация запросов и формирование контент‑плана под цели бизнеса.
- Оптимизация страниц: title/meta, H1‑заголовки, микроразметка (Schema.org), URL, текстовая и мультимедийная оптимизация.
- Настройка и анализ метрик в GA4, работа с событиями, конверсиями, сегментацией трафика и атрибуцией.
- Мониторинг позиций и видимости в поисковых системах, регулярная отчётность по органическому трафику и ключевым запросам.
- Реализация технических доработок совместно с разработчиками: исправление ошибок сканирования, оптимизация sitemap и robots.txt, решение проблем indexability.
- Планирование и реализация стратегии внешних ссылок: поиск доноров, переговоры, оценка качества ссылочного профиля.
- Подготовка ТЗ для копирайтеров и редакторов, контроль качества контента с точки зрения SEO и пользовательской полезности.
- Внедрение мер по улучшению поведенческих факторов: повышение CTR сниппетов, улучшение релевантности контента, работа с внутренней навигацией.
- Проведение A/B‑тестов и экспериментов для повышения конверсии и удержания трафика.
- Участие в маркетинговых кампаниях (PPC, SMM) для синергии платного и органического каналов.
- Обучение и наставничество младших специалистов, документирование SEO‑процессов и стандартов.
Отчетность SEO‑специалиста
SEO‑специалист подотчётен руководителю маркетинга / head of growth и предоставляет:
- еженедельные и ежемесячные отчёты по позициям, видимости и органическому трафику;
- отчёты по выполненным задачам технического аудита и правкам на сайте;
- отчёты по эффективности контент‑плана: трафик, вовлечение, конверсии;
- отчёты по ссылочной стратегии: прирост ссылок, качество доноров;
- post‑mortem по SEO‑экспериментам и A/B‑тестам.
Права SEO‑специалиста
- Запрашивать у смежных отделов (разработка, контент, analytics, PR) данные и доступы, необходимые для реализации SEO‑задач.
- Инициировать и согласовывать изменения в структуре сайта, URL‑политике и технические доработки в рамках утверждённых приоритетов.
- Останавливать публикацию/индексацию проблемных страниц до устранения критических ошибок.
- Предлагать подрядчиков и инструменты для SEO (агентства, фрилансеры, платные сервисы) и участвовать в их выборе.
- Вносить предложения по контент‑стратегии, UX‑улучшениям и оптимизации воронки продаж.
Критерии эффективности и ответственность SEO‑специалиста
- Основные KPI: рост органического трафика, улучшение позиций по целевым запросам, увеличение конверсий из органики, рост видимости (Impressions), улучшение CTR.
- Примеры целевых значений:
- Прирост органического трафика (QoQ) — ≥ 10–30% (в зависимости от стадии проекта);
- Повышение доли видимости по целевым кластерам — +15% за квартал;
- CTR сниппетов в поиске — улучшение на 10–20%;
- Увеличение конверсии органического трафика — ≥ 5–15% при внедрении изменений.
- Контроль качества: снижение числа страниц с техническими ошибками, рост индексации корректных страниц, положительная динамика поведенческих метрик (время на сайте, глубина просмотра).
- SEO‑специалист несёт ответственность за корректность внедрённых SEO‑решений, соответствие практикам поисковых систем (чтобы не допустить санкций), сохранение и рост органического трафика. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентами компании.
