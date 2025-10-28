Должностные обязанности SEO‑специалист

Общие положения SEO‑специалиста

SEO‑специалист — специалист, ответственный за стратегическое и операционное продвижение сайта в поисковых системах (органический трафик). Обеспечивает рост видимости, позиций по целевым запросам, увеличение органического трафика и конверсий через работу с техническим SEO, контентом, ссылочной стратегией и аналитикой. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и задач по развитию онлайн‑присутствия.

Квалификационные требования SEO‑специалиста

  • Высшее образование (маркетинг, информационные технологии, журналистика или эквивалент практического опыта).
  • Опыт работы в SEO от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior) в проектах B2B/B2C, e‑commerce или продуктовых порталах.
  • Глубокие знания поисковых алгоритмов (Google, Яндекс), факторов ранжирования и современных подходов к White‑hat SEO.
  • Навыки технического SEO: анализ и оптимизация структуры сайта, разметки, скорости загрузки, мобильной адаптивности, hreflang, canonical, редиректов.
  • Опыт работы с инструментами: Google Analytics (GA4), Google Search Console, Яндекс.Вебмастер, Screaming Frog, Ahrefs, Semrush, Serpstat, PageSpeed Insights.
  • Умение работать с системами управления контентом (CMS), HTML/CSS‑базовые навыки, понимание принципов REST/API.
  • Навыки контент‑маркетинга: составление семантического ядра, кластеризация запросов, подготовка БРИФОВ для копирайтеров, оптимизация метаданных.
  • Опыт линкбилдинга и управления внешней ссылочной массой, оценка качества доноров, работа с PR и партнерствами.
  • Понимание UX и CRO: анализ воронки конверсий, A/B‑тестирование, улучшение поведенческих метрик (CTR, Pogo‑Sticking).
  • Английский — технический уровень для чтения документации; умение готовить отчёты и презентации на русском и английском — преимущество.
  • Личные качества: аналитическое мышление, системность, внимательность к деталям, способность работать в кросс‑функциональной команде.

Должностные обязанности SEO‑специалиста

  • Проведение комплексных SEO‑аудитов сайта: технический SEO, контент, UX, внутренняя перелинковка, скорость и мобильность.
  • Составление и поддержка семантического ядра, кластеризация запросов и формирование контент‑плана под цели бизнеса.
  • Оптимизация страниц: title/meta, H1‑заголовки, микроразметка (Schema.org), URL, текстовая и мультимедийная оптимизация.
  • Настройка и анализ метрик в GA4, работа с событиями, конверсиями, сегментацией трафика и атрибуцией.
  • Мониторинг позиций и видимости в поисковых системах, регулярная отчётность по органическому трафику и ключевым запросам.
  • Реализация технических доработок совместно с разработчиками: исправление ошибок сканирования, оптимизация sitemap и robots.txt, решение проблем indexability.
  • Планирование и реализация стратегии внешних ссылок: поиск доноров, переговоры, оценка качества ссылочного профиля.
  • Подготовка ТЗ для копирайтеров и редакторов, контроль качества контента с точки зрения SEO и пользовательской полезности.
  • Внедрение мер по улучшению поведенческих факторов: повышение CTR сниппетов, улучшение релевантности контента, работа с внутренней навигацией.
  • Проведение A/B‑тестов и экспериментов для повышения конверсии и удержания трафика.
  • Участие в маркетинговых кампаниях (PPC, SMM) для синергии платного и органического каналов.
  • Обучение и наставничество младших специалистов, документирование SEO‑процессов и стандартов.

Отчетность SEO‑специалиста

SEO‑специалист подотчётен руководителю маркетинга / head of growth и предоставляет:

  • еженедельные и ежемесячные отчёты по позициям, видимости и органическому трафику;
  • отчёты по выполненным задачам технического аудита и правкам на сайте;
  • отчёты по эффективности контент‑плана: трафик, вовлечение, конверсии;
  • отчёты по ссылочной стратегии: прирост ссылок, качество доноров;
  • post‑mortem по SEO‑экспериментам и A/B‑тестам.

Права SEO‑специалиста

  • Запрашивать у смежных отделов (разработка, контент, analytics, PR) данные и доступы, необходимые для реализации SEO‑задач.
  • Инициировать и согласовывать изменения в структуре сайта, URL‑политике и технические доработки в рамках утверждённых приоритетов.
  • Останавливать публикацию/индексацию проблемных страниц до устранения критических ошибок.
  • Предлагать подрядчиков и инструменты для SEO (агентства, фрилансеры, платные сервисы) и участвовать в их выборе.
  • Вносить предложения по контент‑стратегии, UX‑улучшениям и оптимизации воронки продаж.

Критерии эффективности и ответственность SEO‑специалиста

  • Основные KPI: рост органического трафика, улучшение позиций по целевым запросам, увеличение конверсий из органики, рост видимости (Impressions), улучшение CTR.
  • Примеры целевых значений:
    • Прирост органического трафика (QoQ) — ≥ 10–30% (в зависимости от стадии проекта);
    • Повышение доли видимости по целевым кластерам — +15% за квартал;
    • CTR сниппетов в поиске — улучшение на 10–20%;
    • Увеличение конверсии органического трафика — ≥ 5–15% при внедрении изменений.
  • Контроль качества: снижение числа страниц с техническими ошибками, рост индексации корректных страниц, положительная динамика поведенческих метрик (время на сайте, глубина просмотра).
  • SEO‑специалист несёт ответственность за корректность внедрённых SEO‑решений, соответствие практикам поисковых систем (чтобы не допустить санкций), сохранение и рост органического трафика. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентами компании.

Подбор SEO‑специалиста в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор SEO‑специалистов с проверкой реальных навыков: технические кейсы, разбор аудита, тестовые задания по семантике и контент‑стратегии. Оценка опыта работы с инструментами (GA4, GSC, Ahrefs, Semrush), умения взаимодействовать с разработкой и маркетингом, навыков аналитики и A/B‑тестирования. Подбор кандидатов с учётом масштаба проекта (e‑commerce, B2B, продуктовые сервисы) и целей по росту органического трафика. Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора SEO‑специалиста, который повысит видимость сайта, увеличит органический трафик и улучшит коммерческие показатели, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать кандидата с необходимыми техническими и аналитическими навыками, опытом в контент‑стратегии и доказанными кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

