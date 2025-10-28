Общие положения SEO‑специалиста

SEO‑специалист — специалист, ответственный за стратегическое и операционное продвижение сайта в поисковых системах (органический трафик). Обеспечивает рост видимости, позиций по целевым запросам, увеличение органического трафика и конверсий через работу с техническим SEO, контентом, ссылочной стратегией и аналитикой. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и задач по развитию онлайн‑присутствия.

Квалификационные требования SEO‑специалиста

Высшее образование (маркетинг, информационные технологии, журналистика или эквивалент практического опыта).

Опыт работы в SEO от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior) в проектах B2B/B2C, e‑commerce или продуктовых порталах.

Глубокие знания поисковых алгоритмов (Google, Яндекс), факторов ранжирования и современных подходов к White‑hat SEO.

Навыки технического SEO: анализ и оптимизация структуры сайта, разметки, скорости загрузки, мобильной адаптивности, hreflang, canonical, редиректов.

Опыт работы с инструментами: Google Analytics (GA4), Google Search Console, Яндекс.Вебмастер, Screaming Frog, Ahrefs, Semrush, Serpstat, PageSpeed Insights.

Умение работать с системами управления контентом (CMS), HTML/CSS‑базовые навыки, понимание принципов REST/API.

Навыки контент‑маркетинга: составление семантического ядра, кластеризация запросов, подготовка БРИФОВ для копирайтеров, оптимизация метаданных.

Опыт линкбилдинга и управления внешней ссылочной массой, оценка качества доноров, работа с PR и партнерствами.

Понимание UX и CRO: анализ воронки конверсий, A/B‑тестирование, улучшение поведенческих метрик (CTR, Pogo‑Sticking).

Английский — технический уровень для чтения документации; умение готовить отчёты и презентации на русском и английском — преимущество.

Личные качества: аналитическое мышление, системность, внимательность к деталям, способность работать в кросс‑функциональной команде.

Должностные обязанности SEO‑специалиста

Проведение комплексных SEO‑аудитов сайта: технический SEO, контент, UX, внутренняя перелинковка, скорость и мобильность.

Составление и поддержка семантического ядра, кластеризация запросов и формирование контент‑плана под цели бизнеса.

Оптимизация страниц: title/meta, H1‑заголовки, микроразметка (Schema.org), URL, текстовая и мультимедийная оптимизация.

Настройка и анализ метрик в GA4, работа с событиями, конверсиями, сегментацией трафика и атрибуцией.

Мониторинг позиций и видимости в поисковых системах, регулярная отчётность по органическому трафику и ключевым запросам.

Реализация технических доработок совместно с разработчиками: исправление ошибок сканирования, оптимизация sitemap и robots.txt, решение проблем indexability.

Планирование и реализация стратегии внешних ссылок: поиск доноров, переговоры, оценка качества ссылочного профиля.

Подготовка ТЗ для копирайтеров и редакторов, контроль качества контента с точки зрения SEO и пользовательской полезности.

Внедрение мер по улучшению поведенческих факторов: повышение CTR сниппетов, улучшение релевантности контента, работа с внутренней навигацией.

Проведение A/B‑тестов и экспериментов для повышения конверсии и удержания трафика.

Участие в маркетинговых кампаниях (PPC, SMM) для синергии платного и органического каналов.

Обучение и наставничество младших специалистов, документирование SEO‑процессов и стандартов.

Отчетность SEO‑специалиста

SEO‑специалист подотчётен руководителю маркетинга / head of growth и предоставляет:

еженедельные и ежемесячные отчёты по позициям, видимости и органическому трафику;

отчёты по выполненным задачам технического аудита и правкам на сайте;

отчёты по эффективности контент‑плана: трафик, вовлечение, конверсии;

отчёты по ссылочной стратегии: прирост ссылок, качество доноров;

post‑mortem по SEO‑экспериментам и A/B‑тестам.

Права SEO‑специалиста

Запрашивать у смежных отделов (разработка, контент, analytics, PR) данные и доступы, необходимые для реализации SEO‑задач.

Инициировать и согласовывать изменения в структуре сайта, URL‑политике и технические доработки в рамках утверждённых приоритетов.

Останавливать публикацию/индексацию проблемных страниц до устранения критических ошибок.

Предлагать подрядчиков и инструменты для SEO (агентства, фрилансеры, платные сервисы) и участвовать в их выборе.

Вносить предложения по контент‑стратегии, UX‑улучшениям и оптимизации воронки продаж.

Критерии эффективности и ответственность SEO‑специалиста

Основные KPI: рост органического трафика, улучшение позиций по целевым запросам, увеличение конверсий из органики, рост видимости (Impressions), улучшение CTR.

Примеры целевых значений: Прирост органического трафика (QoQ) — ≥ 10–30% (в зависимости от стадии проекта); Повышение доли видимости по целевым кластерам — +15% за квартал; CTR сниппетов в поиске — улучшение на 10–20%; Увеличение конверсии органического трафика — ≥ 5–15% при внедрении изменений.

Контроль качества: снижение числа страниц с техническими ошибками, рост индексации корректных страниц, положительная динамика поведенческих метрик (время на сайте, глубина просмотра).

SEO‑специалист несёт ответственность за корректность внедрённых SEO‑решений, соответствие практикам поисковых систем (чтобы не допустить санкций), сохранение и рост органического трафика. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентами компании.

