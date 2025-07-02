Должностная инструкция сестры-хозяйки

Общие положения:

Сестра-хозяйка — это специалист, занимающийся организацией и контролем санитарного состояния медицинского учреждения, а также координацией работы младшего медицинского персонала и организации лечебного процесса.

— Среднее медицинское образование или высшее образование в области медицинских наук.

— Наличие сертификата по специальности «Сестринское дело».

— Опыт работы не менее 2 лет на должности медицинской сестры в учреждении здравоохранения.

— Организация работы: Координация работы медицинских сестер и младшего персонала, распределение задач и контроль выполнения должностных обязанностей.

— Санитарный контроль: Обеспечение соблюдения санитарных норм и правил в лечебных учреждениях, контроль за чистотой и порядком.

— Работа с документацией: Ведение журналов учёта, расписания, документации по пациентам и отчетности.

— Обучение и наставничество: Проведение обучения для младшего медицинского персонала, оказание практической помощи и наставничество.

— Взаимодействие с врачами: Сотрудничество с врачами по вопросам организации медицинского процесса и ухода за пациентами.

— Поддержка пациентов: Обеспечение комфорта и ухода за пациентами, создание благоприятной атмосферы.

Сестра-хозяйка обязана вести отчеты о выполнении задач, состоянии санитарного контроля и уровне обслуживания пациентов.

Сестра-хозяйка имеет право:

— Запрашивать ресурсы и пособия, необходимые для выполнения своих обязанностей.

— Участвовать в принятии решений, касающихся организационных вопросов работы учреждения.

— Вносить предложения по улучшению рабочих процессов.

Эффективность работы сестры-хозяйки оценивается по следующим параметрам:

— Уровень санитарного состояния учреждения.

— Эффективность работы младшего медицинского персонала.

— Удовлетворенность пациентов качеством ухода и обслуживания.

