Должностные обязанности Сестра хозяйка

Должностная инструкция сестры-хозяйки

Общие положения:
Сестра-хозяйка — это специалист, занимающийся организацией и контролем санитарного состояния медицинского учреждения, а также координацией работы младшего медицинского персонала и организации лечебного процесса.

— Среднее медицинское образование или высшее образование в области медицинских наук.
— Наличие сертификата по специальности «Сестринское дело».
— Опыт работы не менее 2 лет на должности медицинской сестры в учреждении здравоохранения.

— Организация работы: Координация работы медицинских сестер и младшего персонала, распределение задач и контроль выполнения должностных обязанностей.

— Санитарный контроль: Обеспечение соблюдения санитарных норм и правил в лечебных учреждениях, контроль за чистотой и порядком.

— Работа с документацией: Ведение журналов учёта, расписания, документации по пациентам и отчетности.

— Обучение и наставничество: Проведение обучения для младшего медицинского персонала, оказание практической помощи и наставничество.

— Взаимодействие с врачами: Сотрудничество с врачами по вопросам организации медицинского процесса и ухода за пациентами.

— Поддержка пациентов: Обеспечение комфорта и ухода за пациентами, создание благоприятной атмосферы.

Сестра-хозяйка обязана вести отчеты о выполнении задач, состоянии санитарного контроля и уровне обслуживания пациентов.

Сестра-хозяйка имеет право:

— Запрашивать ресурсы и пособия, необходимые для выполнения своих обязанностей.
— Участвовать в принятии решений, касающихся организационных вопросов работы учреждения.
— Вносить предложения по улучшению рабочих процессов.

Эффективность работы сестры-хозяйки оценивается по следующим параметрам:

— Уровень санитарного состояния учреждения.
— Эффективность работы младшего медицинского персонала.
— Удовлетворенность пациентов качеством ухода и обслуживания.

Квалифицированная сестра-хозяйка играет важную роль в организации работы медицинского учреждения. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, которые способны эффективно решать задачи в медицинской сфере.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей организации и подбираем кандидатов с необходимыми квалификациями и опытом.

Сестра-хозяйка, которую мы найдем, окажет значительное влияние на поддержание качества медицинского обслуживания. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить