Должностная инструкция системного администратора

Общие положения:

Системный администратор — это специалист, отвечающий за установку, настройку, поддержку и безопасность компьютерных систем и сетевой инфраструктуры организации.

— Высшее образование в области информатики, компьютерных технологий или смежных специальностей.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.

— Знание операционных систем (Windows, Linux, UNIX) и сетевых технологий.

— Опыт работы с системами управления базами данных (СУБД).

— Знание стандартов безопасности информации.

— Установка и настройка: Установка и конфигурация серверов, рабочих станций и периферийных устройств.

— Поддержка и мониторинг: Обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры, мониторинг состояния систем и сетей на предмет неисправностей.

— Резервное копирование и восстановление: Организация системы резервного копирования данных и восстановление в случае сбоев.

— Обновление ПО: Установка обновлений и патчей для программного обеспечения и операционных систем.

— Безопасность: Реализация мер по обеспечению безопасности информационных систем, включая настройку межсетевых экранов и антивирусного ПО.

— Поддержка пользователей: Консультирование сотрудников по вопросам работы с оборудованием и программным обеспечением, устранение проблем.

Системный администратор обязан вести документацию по проведенным работам, обновлениям и инцидентам, а также составлять отчеты о состоянии ИТ-инфраструктуры.

Системный администратор имеет право:

— Запрашивать ресурсы и инструменты, необходимые для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению ИТ-процессов и систем.

— Получать доступ к необходимой документации и оборудованию.

Эффективность работы системного администратора оценивается по следующим параметрам:

— Уровень доступности ИТ-систем.

— Скорость реагирования на инциденты и решение проблем.

— Уровень удовлетворенности пользователей.

Квалифицированный системный администратор играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы ИТ-инфраструктуры. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, готовых эффективно решать задачи в области системного администрирования.

Мы учитываем специфику вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Системный администратор, которого мы найдем, поможет обеспечить надежную и безопасную работу ваших ИТ-систем. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.