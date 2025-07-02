Должностные обязанности Системный администратор
Должностная инструкция системного администратора
Общие положения:
Системный администратор — это специалист, отвечающий за установку, настройку, поддержку и безопасность компьютерных систем и сетевой инфраструктуры организации.
— Высшее образование в области информатики, компьютерных технологий или смежных специальностей.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание операционных систем (Windows, Linux, UNIX) и сетевых технологий.
— Опыт работы с системами управления базами данных (СУБД).
— Знание стандартов безопасности информации.
— Установка и настройка: Установка и конфигурация серверов, рабочих станций и периферийных устройств.
— Поддержка и мониторинг: Обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры, мониторинг состояния систем и сетей на предмет неисправностей.
— Резервное копирование и восстановление: Организация системы резервного копирования данных и восстановление в случае сбоев.
— Обновление ПО: Установка обновлений и патчей для программного обеспечения и операционных систем.
— Безопасность: Реализация мер по обеспечению безопасности информационных систем, включая настройку межсетевых экранов и антивирусного ПО.
— Поддержка пользователей: Консультирование сотрудников по вопросам работы с оборудованием и программным обеспечением, устранение проблем.
Системный администратор обязан вести документацию по проведенным работам, обновлениям и инцидентам, а также составлять отчеты о состоянии ИТ-инфраструктуры.
Системный администратор имеет право:
— Запрашивать ресурсы и инструменты, необходимые для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению ИТ-процессов и систем.
— Получать доступ к необходимой документации и оборудованию.
Эффективность работы системного администратора оценивается по следующим параметрам:
— Уровень доступности ИТ-систем.
— Скорость реагирования на инциденты и решение проблем.
— Уровень удовлетворенности пользователей.
