Должностные обязанности Системный программист
Должностная инструкция системного программиста
Общие положения:
Системный программист — это специалист, занимающийся разработкой и поддержкой программного обеспечения, а также оптимизацией компьютерных систем и сетевых решений.
— Высшее образование в области информатики, программной инженерии или смежных специальностей.
— Опыт работы в программировании не менее 3 лет.
— Знания языков программирования (C++, Java, Python, C# и другие).
— Опыт работы с системами управления базами данных (СУБД).
— Умение работать с операционными системами (Windows, Linux, UNIX).
— Разработка ПО: Проектирование, разработка, тестирование и внедрение программного обеспечения для автоматизации и оптимизации процессов.
— Поддержка систем: Обслуживание и модернизация существующих программных решений, устранение неисправностей.
— Анализ технических требований: Сбор, анализ и документирование требований пользователей, создание спецификаций.
— Работа с базами данных: Проектирование и администрирование баз данных, выполнение запросов и оптимизация их работы.
— Системная интеграция: Интеграция программных решений с существующими системами и приложениями.
— Обучение пользователей: Подготовка инструкций и проведение обучающих мероприятий для пользователей системы.
Системный программист обязан предоставлять отчетность о выполненной работе, а также по результатам тестирования и внедрения новых решений.
Системный программист имеет право:
— Запрашивать необходимые ресурсы для выполнения задач.
— Вносить предложения по улучшению работы программного обеспечения и процессов разработки.
— Участвовать в подборе технологий и инструментов для реализации проектов.
Эффективность работы системного программиста оценивается по следующим показателям:
— Качество и успешность внедрения программных решений.
— Скорость и результативность выполнения задач.
— Уровень удовлетворенности пользователей.
Квалифицированный системный программист является важным элементом в команде разработки программного обеспечения. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно справляться с поставленными задачами.
Мы учитываем требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом работы.
Системный программист, который будет выбран, внесет значительный вклад в успешное выполнение проектов. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.