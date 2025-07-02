Должностные обязанности Системный программист

Должностная инструкция системного программиста

Общие положения:
Системный программист — это специалист, занимающийся разработкой и поддержкой программного обеспечения, а также оптимизацией компьютерных систем и сетевых решений.

— Высшее образование в области информатики, программной инженерии или смежных специальностей.
— Опыт работы в программировании не менее 3 лет.
— Знания языков программирования (C++, Java, Python, C# и другие).
— Опыт работы с системами управления базами данных (СУБД).
— Умение работать с операционными системами (Windows, Linux, UNIX).

— Разработка ПО: Проектирование, разработка, тестирование и внедрение программного обеспечения для автоматизации и оптимизации процессов.

— Поддержка систем: Обслуживание и модернизация существующих программных решений, устранение неисправностей.

— Анализ технических требований: Сбор, анализ и документирование требований пользователей, создание спецификаций.

— Работа с базами данных: Проектирование и администрирование баз данных, выполнение запросов и оптимизация их работы.

— Системная интеграция: Интеграция программных решений с существующими системами и приложениями.

— Обучение пользователей: Подготовка инструкций и проведение обучающих мероприятий для пользователей системы.

Системный программист обязан предоставлять отчетность о выполненной работе, а также по результатам тестирования и внедрения новых решений.

Системный программист имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы для выполнения задач.
— Вносить предложения по улучшению работы программного обеспечения и процессов разработки.
— Участвовать в подборе технологий и инструментов для реализации проектов.

Эффективность работы системного программиста оценивается по следующим показателям:

— Качество и успешность внедрения программных решений.
— Скорость и результативность выполнения задач.
— Уровень удовлетворенности пользователей.

Квалифицированный системный программист является важным элементом в команде разработки программного обеспечения. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно справляться с поставленными задачами.

Мы учитываем требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом работы.

Системный программист, который будет выбран, внесет значительный вклад в успешное выполнение проектов. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить