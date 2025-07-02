Должностная инструкция системного программиста

Общие положения:

Системный программист — это специалист, занимающийся разработкой и поддержкой программного обеспечения, а также оптимизацией компьютерных систем и сетевых решений.

— Высшее образование в области информатики, программной инженерии или смежных специальностей.

— Опыт работы в программировании не менее 3 лет.

— Знания языков программирования (C++, Java, Python, C# и другие).

— Опыт работы с системами управления базами данных (СУБД).

— Умение работать с операционными системами (Windows, Linux, UNIX).

— Разработка ПО: Проектирование, разработка, тестирование и внедрение программного обеспечения для автоматизации и оптимизации процессов.

— Поддержка систем: Обслуживание и модернизация существующих программных решений, устранение неисправностей.

— Анализ технических требований: Сбор, анализ и документирование требований пользователей, создание спецификаций.

— Работа с базами данных: Проектирование и администрирование баз данных, выполнение запросов и оптимизация их работы.

— Системная интеграция: Интеграция программных решений с существующими системами и приложениями.

— Обучение пользователей: Подготовка инструкций и проведение обучающих мероприятий для пользователей системы.

Системный программист обязан предоставлять отчетность о выполненной работе, а также по результатам тестирования и внедрения новых решений.

Системный программист имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы для выполнения задач.

— Вносить предложения по улучшению работы программного обеспечения и процессов разработки.

— Участвовать в подборе технологий и инструментов для реализации проектов.

Эффективность работы системного программиста оценивается по следующим показателям:

— Качество и успешность внедрения программных решений.

— Скорость и результативность выполнения задач.

— Уровень удовлетворенности пользователей.

Квалифицированный системный программист является важным элементом в команде разработки программного обеспечения. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно справляться с поставленными задачами.

Мы учитываем требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом работы.

Системный программист, который будет выбран, внесет значительный вклад в успешное выполнение проектов. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.