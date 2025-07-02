Должностная инструкция системного программиста

Общие положения:

Системный программист — это специалист, занимающийся разработкой, поддержкой и оптимизацией программного обеспечения и систем, используемых в области вычислительной техники.

Квалификационные требования Системного программиста лаборатории вычислительной техники:

— Высшее образование в области информатики, компьютерных наук или смежных специальностей.

— Опыт работы в программировании не менее 3 лет.

— Знание языков программирования (например, C++, Java, Python).

— Опыт работы с системами управления базами данных (СУБД).

— Знание принципов проектирования систем и архитектуры ПО.

— Разработка программного обеспечения: Проектирование, разработка и тестирование новых программных решений для лабораторных задач.

— Поддержка систем: Поддержка и оптимизация существующих программных продуктов, выявление и устранение ошибок.

— Документация: Создание и обновление документации по разработанным системам и программам.

— Анализ требований: Сбор и анализ требований пользователей, предложение соответствующих решений.

— Сотрудничество: Взаимодействие с другими специалистами (математиками, физиками и инженерами) для комплексного подхода к решению задач.

— Обучение и консультации: Проведение обучающих семинаров и консультаций для сотрудников лаборатории по использованию программных продуктов.

Системный программист обязан вести отчеты о выполненных проектах и разработках, фиксируя достигнутые результаты и предложения по улучшению.

Системный программист имеет право:

— Запрашивать ресурсы и инструменты, необходимые для выполнения задач.

— Вносить предложения по улучшению как программного обеспечения, так и рабочих процессов.

— Участвовать в принятии решений по выбору технологий и инструментов разработки.

Эффективность работы системного программиста оценивается по следующим параметрам:

— Качество и стабильность разработанного программного обеспечения.

— Соблюдение сроков реализации проектов.

— Уровень удовлетворенности пользователей и коллег.

Квалифицированный системный программист является неотъемлемой частью команды лаборатории вычислительной техники. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи и оптимизировать процессы разработки.

Мы учитываем уникальные требования вашей лаборатории и подбираем кандидатов с необходимыми компетенциями и опытом.

Системный программист, которого мы найдем, сумеет внести значительный вклад в успешное развитие ваших проектов. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.