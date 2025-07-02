Должностные обязанности Системный программист лаборатории вычислительной техники
Должностная инструкция системного программиста
Общие положения:
Системный программист — это специалист, занимающийся разработкой, поддержкой и оптимизацией программного обеспечения и систем, используемых в области вычислительной техники.
Квалификационные требования Системного программиста лаборатории вычислительной техники:
— Высшее образование в области информатики, компьютерных наук или смежных специальностей.
— Опыт работы в программировании не менее 3 лет.
— Знание языков программирования (например, C++, Java, Python).
— Опыт работы с системами управления базами данных (СУБД).
— Знание принципов проектирования систем и архитектуры ПО.
— Разработка программного обеспечения: Проектирование, разработка и тестирование новых программных решений для лабораторных задач.
— Поддержка систем: Поддержка и оптимизация существующих программных продуктов, выявление и устранение ошибок.
— Документация: Создание и обновление документации по разработанным системам и программам.
— Анализ требований: Сбор и анализ требований пользователей, предложение соответствующих решений.
— Сотрудничество: Взаимодействие с другими специалистами (математиками, физиками и инженерами) для комплексного подхода к решению задач.
— Обучение и консультации: Проведение обучающих семинаров и консультаций для сотрудников лаборатории по использованию программных продуктов.
Системный программист обязан вести отчеты о выполненных проектах и разработках, фиксируя достигнутые результаты и предложения по улучшению.
Системный программист имеет право:
— Запрашивать ресурсы и инструменты, необходимые для выполнения задач.
— Вносить предложения по улучшению как программного обеспечения, так и рабочих процессов.
— Участвовать в принятии решений по выбору технологий и инструментов разработки.
Эффективность работы системного программиста оценивается по следующим параметрам:
— Качество и стабильность разработанного программного обеспечения.
— Соблюдение сроков реализации проектов.
— Уровень удовлетворенности пользователей и коллег.
Квалифицированный системный программист является неотъемлемой частью команды лаборатории вычислительной техники. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи и оптимизировать процессы разработки.
Мы учитываем уникальные требования вашей лаборатории и подбираем кандидатов с необходимыми компетенциями и опытом.
Системный программист, которого мы найдем, сумеет внести значительный вклад в успешное развитие ваших проектов. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.