Общие положения Системного аналитик

Системный аналитик — специалист, отвечающий за сбор, формализацию и управление требованиями к информационным системам, проектирование бизнес‑процессов, подготовку технических заданий и обеспечение коммуникации между бизнесом и командой разработки. Обеспечивает прозрачность требований, качество спецификаций (functional и non‑functional), трассируемость изменений и успешную приёмку решений. Действует в соответствии с внутренними регламентами, методологиями разработки (Agile/Scrum/Waterfall), стандартами по моделированию (UML, BPMN) и требованиями информационной безопасности.

Квалификационные требования Системный аналитик

Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, информатики, бизнес‑анализа или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы на позиции системного/бизнес‑аналитика от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание техник сбора требований: интервью, воркшопы, user stories, use cases, jobs‑to‑be‑done.

Навыки моделирования: UML (Use Case, Sequence, Class), BPMN для бизнес‑процессов, ERD для данных.

Умение подготовить техническое задание (ТЗ), спецификации требований (SRS), Acceptance Criteria и Definition of Done.

Опыт работы с инструментами: JIRA, Confluence, Miro, Figma (для прототипов), SQL (базовый запросы), Postman для проверки API.

Понимание жизненного цикла ПО, CI/CD, концепций интеграции (REST/GraphQL, SOAP, event‑driven архитектуры).

Знание методологий разработки: Agile/Scrum, Kanban; умение работать с продуктовым менеджером и тимлидом.

Навыки тестирования требований: подготовка тест‑кейсов, участие в приемочных тестах (UAT).

Коммуникационные навыки: фасилитация встреч, ведение переговоров, умение переводить бизнес‑задачи в технические требования.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения с зарубежными командами (при необходимости).

Должностные обязанности Системный аналитик

Сбор и формализация требований от стейкхолдеров: интервью, опросы, анализ текущих процессов.

Анализ текущих бизнес‑процессов и их моделирование в BPMN; выявление узких мест и предложений по оптимизации.

Подготовка полноценных спецификаций (SRS), user stories и acceptance criteria для разработки.

Проектирование данных: ER‑диаграммы, описания сущностей, согласование схемы данных с DB‑командой.

Проектирование интеграций: спецификации API, обмена событиями, схемы взаимодействия между сервисами.

Создание прототипов интерфейсов (wireframes) совместно с UX/UI‑дизайнерами для уточнения требований.

Ведение трассируемости требований: связывание требований с задачами разработки, тестами и релизами.

Участие в оценке задач (story points), планировании спринтов и приоритизации бэклога.

Подготовка тест‑кейсов и участие в функциональном тестировании, координация UAT с бизнесом.

Контроль выполнения требований на всех этапах разработки и участие в приёмке релизов.

Подготовка и поддержание документации: руководства пользователя, спецификации API, changelog.

Обучение и поддержка пользователей при внедрении новых функций, сбор обратной связи после релиза.

Отчетность Системный аналитик

Системный аналитик подотчётен руководителю направления, продукт‑менеджеру или тимлиду и предоставляет:

сводки по текущим требованиям и статусам задач (ежедневно/еженедельно);

готовые SRS / спецификации и принятые user stories;

протоколы встреч с ключевыми стейкхолдерами и результаты воркшопов;

отчёты по результатам UAT и дефект‑репорты;

документацию для развертывания и инструктаж пользователей.

Права Системный аналитик

Запрашивать у стейкхолдеров и смежных команд информацию, необходимую для оформления и уточнения требований.

Приостанавливать релиз или требовать доработки фичи при несоответствии требованиям или рисках для бизнеса.

Инициировать изменения в бэклоге и предлагать приоритеты на основе бизнес‑ценности и рисков.

Участвовать в выборе инструментов для моделирования, трассировки и тестирования требований.

Требовать проведения дополнительного анализа/POC при высоких технических рисках.

Критерии эффективности и ответственность Системный аналитик

Основные KPI: точность и полнота требований, скорость согласования требований, качество спецификаций, процент доработок после релиза (rework), удовлетворённость стейкхолдеров.

Примеры целевых значений: Доля задач, принятых в спринт без доработок — ≥ 85%; Количество критических багов, связанных с некорректными требованиями — 0–1 в квартал; Время согласования требований (от сбора до утверждения) — ≤ 5 рабочих дней для стандартных задач; Удовлетворённость бизнеса (оценка) — ≥ 4.5 / 5.

Системный аналитик несёт ответственность за полноту и корректность требований, правильную трассируемость требований, своевременную подготовку документации и участие в приёмочных тестах. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Системных аналитиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор системных аналитиков с проверкой практических навыков: кейсы по сбору требований, моделированию BPMN/UML, подготовке SRS и прототипов.

Тестирование знаний инструментов: JIRA, Confluence, Miro, SQL и средств тестирования API.

Оценка опыта работы в Agile/Waterfall и способности вести UAT и взаимодействовать с кросс‑функциональными командами.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора системного аналитика, способного обеспечить качественный сбор и формализацию требований, проектирование процессов и сопровождение внедрения ИТ‑решений, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать аналитика с нужной квалификацией, практическими кейсами и опытом взаимодействия с продуктом и разработкой.