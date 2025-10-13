Общие положения Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту башенных кранов

Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту башенных кранов — специалист, выполняющий плановое и внеплановое техническое обслуживание, диагностику, ремонт и наладку башенных кранов на строительных объектах и в эксплуатационных подразделениях. Обеспечивает надёжную и безопасную эксплуатацию грузоподъёмного оборудования, своевременное выполнение ППР (планово‑предупредительных работ) и устранение неисправностей в соответствии с нормативными требованиями по охране труда и промышленной безопасности. Действует на основании приказов руководства, локальных регламентов, нарядов‑допусков и инструкций по охране труда.

Квалификационные требования Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту башенных кранов

Среднее профессиональное или высшее техническое образование (механика, эксплуатация и ремонт грузоподъёмных машин, строительная механизация) или сопоставимый профиль подготовки.

Опыт работы с башенными кранами или аналогичным грузоподъёмным оборудованием от 1–3 лет (для Middle) и от 4 лет для Senior.

Наличие удостоверений и допусков: по безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (категория/вид в соответствии с требованиями предприятия), допуск к работам на высоте, при необходимости — группа по электробезопасности.

Навыки механической разборки/сборки узлов: редукторы, механизмы подъёма/торможения, поворотные механизмы, канатоведущие устройства.

Знание гидравлических и пневматических систем (если применимо), основы электромонтажных работ и диагностики электрооборудования крана.

Умение читать чертежи, схемы, технические паспорта и эксплуатационные документы на краны.

Навыки сварочных работ (ручная дуговая сварка) и навыки ремонта металлоконструкций — преимущество.

Знание процедур оформления нарядов‑допусков, журналов технического обслуживания и отчетной документации.

Физическая выносливость, внимательность, ответственность, умение работать в команде и принимать оперативные решения в условиях производства.

Владение базовыми инструментами контроля: динамометр, индикатор, измерительные приборы, тестеры, толщиномеры и др.

Должностные обязанности Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту башенных кранов

Выполнение плановых и внеплановых работ по техническому обслуживанию (регламентные осмотры, смазка, регулировка, проверка натяжения канатов, контроль за состоянием тормозов и редукторов).

Диагностика неисправностей механических, гидравлических и электрических систем башенных кранов; проведение первичного ремонта и устранение причин отказов.

Разборка, ремонт и сборка узлов и агрегатов крана; замена изношенных деталей, подшипников, шестерён; регулировка приводов и тормозных механизмов.

Проведение проверок и испытаний после ремонта (контроль нагрузкой, проверка работы систем безопасности и стопоров).

Выполнение сварочных и слесарных работ для восстановления металлоконструкций и узлов крана.

Подготовка крана к сезонной эксплуатации и консервации; проведение регламентных работ перед пуском объекта.

Ведение журналов технического обслуживания, актов выполненных работ, дефектных ведомостей и заявок на запасные части.

Участие в организации и проведении технических осмотров и экспертиз по запросу надзорных органов.

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, требований по работе на высоте и правилам эксплуатации грузоподъёмных машин.

Взаимодействие с отделом снабжения по заявкам на запасные части и расходные материалы; контроль наличия критических запасов.

Участие в расследовании инцидентов, подготовка отчетов и предложений по предотвращению повторных отказов.

Отчетность Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту башенных кранов

Слесарь подотчётен мастеру участка/начальнику смены и предоставляет:

ежедневные и сменные журналы выполненных работ и проверок;

акты выполненных ремонтов и дефектовочные ведомости;

заявки на запасные части и материалы;

отчёты по проведённым испытаниям и пусконаладочным работам;

документы по инцидентам и мероприятиям по их устранению.

Права Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту башенных кранов

Запрашивать у руководства и смежных подразделений информацию и документы, необходимые для диагностики и ремонта кранов.

Приостанавливать эксплуатацию крана и требовать вывода из работы техники при выявлении критических дефектов, угрожающих безопасности.

Предлагать технические решения и мероприятия по повышению надежности и снижению простоев оборудования.

Запрашивать запасные части и инструменты в рамках утверждённого бюджета и регламентов.

Требовать проведения периодических инструктажей, аттестаций и обучения на рабочем месте, необходимых допусков и спецодежды.

Критерии эффективности и ответственность Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту башенных кранов

Основные KPI: доступность оборудования (uptime), время простоя по вине технического состояния, своевременность выполнения плановых ТО, количество и серьёзность инцидентов, соблюдение требований безопасности.

Примеры целевых значений: Доступность крана (uptime) ≥ 98% (по соглашению с производством); Выполнение плановых ТО в срок — 100%; Среднее время восстановления (MTTR) — минимизировано в рамках заданного SLA; Количество аварийных отключений по техническим причинам — ≤ 1–2 в квартал; Отсутствие нарушений требований охраны труда при проведении работ.

Слесарь несёт ответственность за качество выполненных ремонтных работ, соблюдение инструкций по безопасности, корректность заполнения документации и сохранность инструмента. За нарушение требований к технике безопасности и несоблюдение регламентов применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными правилами и трудовым законодательством.

