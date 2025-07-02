Должностные обязанности Слесарь-плотник
Должностная инструкция слесаря-плотника
Общие положения:
Слесарь-плотник — это специалист, занимающийся выполнением работ по обработке и монтажу деревянных и металлических конструкций, а также ремонтом и строительством различных объектов.
— Среднее профессиональное образование в области строительных или плотницких работ.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание технологии работы с различными строительными материалами.
— Умение читать строительные чертежи и схемы.
— Навыки работы с инструментами и оборудованием для плотницких работ.
— Обработка материалов: Нарезка, склейка, обработка древесины и других материалов согласно проектной документации.
— Монтаж конструкций: Установка и монтаж деревянных и металлических элементов (потолки, перекрытия, дверные и оконные рамы).
— Ремонт: Проведение текущего и капитального ремонта деревянных конструкций, включая реставрацию.
— Соблюдение стандартов: Следование строительным нормам и правилам, обеспечение качества выполняемых работ.
— Ведение документации: Заполнение необходимых отчетов о выполненных работах и материалах.
— Участие в планировании: Участие в составлении графиков работ и определении требований к материалам.
Слесарь-плотник обязан вести отчетность о выполненных заданиях, фиксировать использованные материалы и их остатки.
Слесарь-плотник имеет право:
— Запрашивать необходимые материалы и инструменты.
— Вносить предложения по улучшению качества выполнения работ и оптимизации процессов.
— Обращаться к руководству с предложениями по организации производственного процесса.
Критерии эффективности Слесаря-плотника:
Эффективность работы слесаря-плотника оценивается по следующим критериям:
— Качество сложенных конструкций и выполненных ремонтов.
— Соблюдение сроков выполнения работ.
— Уровень удовлетворенности клиентов.
Квалифицированный слесарь-плотник важен для успешного выполнения строительных и ремонтных работ. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных слесарей-плотников, способных эффективно решать задачи в этой области.
Мы учитываем требования вашего проекта и подбираем кандидатов с нужными навыками и опытом.
Слесарь-плотник, которого мы предложим, станет ценным членом вашей команды, обеспечивая высокое качество и надежность выполняемых работ. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.