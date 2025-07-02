Должностные обязанности Слесарь-ремонтник отдела главного инженера

Должностная инструкция слесаря-ремонтника

Общие положения:
Слесарь-ремонтник — это специалист, занимающийся ремонтом, обслуживанием и наладкой оборудования, а также других технических систем в организации. Работа слесаря-ремонтника направлена на поддержание оперативной готовности и бесперебойной работы оборудования.

— Среднее профессиональное образование в области механики, электроники или смежных специальностей.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание принципов работы и устройства различных видов оборудования.
— Умение читать технические чертежи и схемы.
— Навыки работы с инструментами и измерительными приборами.

Должностные обязанности Слесаря-ремонтника отдела главного инженера:

— Ремонт оборудования: Проведение диагностических процедур, выявление и устранение неисправностей всех видов оборудования, включая механическое и электрическое.

— Обслуживание: Регулярное техническое обслуживание оборудования, в том числе смазка, регулировка и замена запасных частей.

— Проверка и наладка: Подготовка оборудования к работе, его наладка после ремонта и проверка на соответствие техническим требованиям.

— Работа с документацией: Ведение учета выполненных работ, составление отчетов, заполнение технической документации.

— Участие в ремонте: Участие в плановых ремонтах и модернизации оборудования, предложение мероприятий по повышению его эффективности.

— Соблюдение норм: Строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и санитарных норм.

Слесарь-ремонтник обязан вести отчеты о выполненных ремонтах, фиксировать выявленные неисправности и предложения по улучшению работы оборудования.

Слесарь-ремонтник имеет право:

— Запрашивать необходимые материалы, инструменты и техническую документацию.
— Вносить предложения по улучшению работы оборудования и оптимизации процессов.
— Обращаться к руководству по вопросам, касающимся организации работы отдела.

Эффективность работы слесаря-ремонтника оценивается по следующим критериям:

— Скорость и качество выполнения ремонтов.
— Минимизация простоев оборудования.
— Уровень удовлетворенности руководства и сотрудников.

Квалифицированный слесарь-ремонтник играет ключевую роль в обеспечении надежной работы оборудования и бесперебойной эксплуатации производственных процессов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных слесарей-ремонтников, готовых решать задачи в сферах производство и сервисное обслуживание.

Мы понимаем специфические требования вашего бизнеса и готовы предложить кандидатов с необходимыми навыками и опытом.

Слесарь-ремонтник, которого мы найдем, будет специалистом, способным быстро и качественно выполнять задачи, что обеспечит надежность и эффективность работы вашего оборудования. Мы гарантируем качественный и профессиональный подход к каждой вакансии и подбору кадров.

