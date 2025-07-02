Должностные обязанности Слесарь-сантехник

Должностная инструкция слесаря-сантехника

Слесарь-сантехник — это специалист, осуществляющий установку, обслуживание и ремонт сантехнического оборудования и систем водоснабжения и канализации.

— Среднее профессиональное образование в области сантехники или строительства.
— Опыт работы от 2 лет.
— Знание организации сантехнических систем и их компонентов.
— Умение читать чертежи и схемы.
— Навыки работы с ручными и электрическими инструментами.

— Монтаж: Установка и подключение систем водоснабжения и канализации, а также сантехнического оборудования (краны, унитазы, душевые кабины).

— Ремонт: Диагностика и устранение неисправностей, проведение планового и срочного ремонта систем.

— Обслуживание: Регулярное обследование сантехнических систем, профилактика и устранение потенциальных проблем.

— Чтение чертежей: Работа с проектной документацией для правильного монтажа и ремонта.

— Консультирование: Объяснение клиентам работы сантехнических систем и предоставление рекомендаций по их эксплуатации.

— Соблюдение норм: Осуществление работ в соответствии с техническими регламентами и стандартами.

Слесарь-сантехник должен вести отчетность о выполненных работах и состоянии систем, фиксировать все проведенные мероприятия.

Слесарь-сантехник имеет право на:

— Запрос необходимых материалов и инструментов.
— Участие в разработке планов по обслуживанию и ремонту.
— Сообщение руководству о выявленных недостатках.

Эффективность работы слесаря-сантехника оценивается по следующим параметрам:

— Качество выполненных работ.
— Количество устраненных неисправностей.
— Уровень удовлетворенности клиентов.

Качество работы слесаря-сантехника существенно влияет на комфорт и безопасность эксплуатации сантехнических систем. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает профессиональный подбор опытных слесарей-сантехников, способных решать любые задачи в этой области.

Мы проводим тщательный анализ потребностей вашего бизнеса и разрабатываем профиль идеального кандидата, на основании ваших требований. Наша задача — найти специалиста с необходимыми знаниями, опытом и умениями.

Слесарь-сантехник, которого мы предложим, будет настоящим профессионалом, готовым справляться с любыми задачами и обеспечивать надежную работу сантехнических систем. Мы гарантируем качественный подход к каждой вакансии и высокий уровень подбора кадров.

