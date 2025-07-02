Должностные обязанности Снабженец
Должностная инструкция снабженца
Снабженец — это специалист, отвечающий за управление процессами закупок и поставок товаров и услуг для обеспечения производственной деятельности компании. Он играет ключевую роль в оптимизации затрат и поддержании необходимого уровня запасов.
— Высшее образование в области экономики, управления или логистики.
— Опыт работы в снабжении или закупках не менее 2 лет.
— Знание методов и технологий управления цепями поставок.
— Умение вести переговоры, знание основ ценообразования.
— Владение ПК и специализированными программами для управления снабжением.
— Планирование закупок: Анализ потребностей компании и формирование плана закупок с учетом сезонности и рыночной конъюнктуры.
— Поиск поставщиков: Проведение исследований рынка, выбор надежных поставщиков, оценка их надежности и качества предлагаемой продукции.
— Ведение переговоров: Переговоры с поставщиками о ценах, условиях поставок и сроках оплаты, заключение контрактов.
— Контроль за поставками: Мониторинг выполнения условий договоров, контроль за сроками поставок, а также качества получаемыми товарами и услугами.
— Управление запасами: Оптимизация уровня запасов и засасывания, управление складскими процессами и учет товарных остатков.
— Анализ рынка: Постоянный мониторинг состояния рынка, цен, предложений поставщиков и новых тенденций в области снабжения.
— Отчетность: Подготовка отчетов по закупкам, анализу затрат и эффективности работы с поставщиками.
Снабженец обязан вести отчетность по выполненным закупкам, анализировать возмещение затрат, а также предлагать пути по улучшению процессов снабжения.
Снабженец имеет право:
— Запрашивать необходимую для работы документацию и изображения.
— Взаимодействовать с руководством и другими подразделениями для оптимизации процессов закупок.
— Вносить предложение по улучшению складских и закупочных процессов.
Эффективность работы снабженца оценивается по следующим критериям:
— Снижение затрат на закупки и оптимизация бюджета.
— Уровень соблюдения сроков поставок и качество получаемых товаров.
— Эффективное взаимодействие с поставщиками и соблюдение условий контрактов.
