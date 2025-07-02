Должностная инструкция снабженца

Снабженец — это специалист, отвечающий за управление процессами закупок и поставок товаров и услуг для обеспечения производственной деятельности компании. Он играет ключевую роль в оптимизации затрат и поддержании необходимого уровня запасов.

— Высшее образование в области экономики, управления или логистики.

— Опыт работы в снабжении или закупках не менее 2 лет.

— Знание методов и технологий управления цепями поставок.

— Умение вести переговоры, знание основ ценообразования.

— Владение ПК и специализированными программами для управления снабжением.

— Планирование закупок: Анализ потребностей компании и формирование плана закупок с учетом сезонности и рыночной конъюнктуры.

— Поиск поставщиков: Проведение исследований рынка, выбор надежных поставщиков, оценка их надежности и качества предлагаемой продукции.

— Ведение переговоров: Переговоры с поставщиками о ценах, условиях поставок и сроках оплаты, заключение контрактов.

— Контроль за поставками: Мониторинг выполнения условий договоров, контроль за сроками поставок, а также качества получаемыми товарами и услугами.

— Управление запасами: Оптимизация уровня запасов и засасывания, управление складскими процессами и учет товарных остатков.

— Анализ рынка: Постоянный мониторинг состояния рынка, цен, предложений поставщиков и новых тенденций в области снабжения.

— Отчетность: Подготовка отчетов по закупкам, анализу затрат и эффективности работы с поставщиками.

Снабженец обязан вести отчетность по выполненным закупкам, анализировать возмещение затрат, а также предлагать пути по улучшению процессов снабжения.

Снабженец имеет право:

— Запрашивать необходимую для работы документацию и изображения.

— Взаимодействовать с руководством и другими подразделениями для оптимизации процессов закупок.

— Вносить предложение по улучшению складских и закупочных процессов.

Эффективность работы снабженца оценивается по следующим критериям:

— Снижение затрат на закупки и оптимизация бюджета.

— Уровень соблюдения сроков поставок и качество получаемых товаров.

— Эффективное взаимодействие с поставщиками и соблюдение условий контрактов.

Качественная работа снабженца имеет большое значение для устойчивости и конкурентоспособности вашей компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает профессиональные услуги по подбору опытных снабженцев, обладающих необходимыми знаниями и навыками в сферах снабжение и закупки.

Мы проводим анализ специфики вашего бизнеса и составляем профиль идеального кандидата, учитывая требования и пожелания. Мы стремимся найти специалистов, способных на оптимизацию затрат и улучшение процессов снабжения.

Снабженец, которого мы предложим, будет профессионалом своего дела, готовым к вызовам и способным на готовность к адаптации и внедрению новых технологий в системе закупок. Он станет важной частью вашей команды, способствуя повышению эффективности и конкурентоспособности вашей компании.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите высококвалифицированного снабженца, который поможет оптимизировать процессы закупок и улучшить взаимодействие с поставщиками. Мы обеспечиваем качественный подход к каждой вакансии и профессиональный подбор кадров.