Должностные обязанности Социальный педагог

Должностная инструкция социального педагога

Общие положения:
Социальный педагог — это специалист, работающий в образовательных учреждениях и социальных службах, целью которого является помощь учащимся и семьям, а также содействие их социальной адаптации и развитию.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области педагогики, психологии или социальной работы.
— Опыт работы в образовательных или социальных учреждениях от 1 года.
— Знание принципов работы с детьми и подростками, а также методов социальной и педагогической помощи.

— Консультирование: Предоставление консультаций детям, подросткам и их родителям по вопросам социального поведения, учебной мотивации и личностного развития.

— Проведение мероприятий: Организация и проведение различных тренингов, семинаров и культурных мероприятий, направленных на развитие социальных навыков.

— Оценка потребностей: Оценка социальных потребностей учеников и разработка программ, направленных на их удовлетворение.

— Работа с семьями: Участие в работе с семьями для улучшения условий жизни детей и подростков, выявление и разрешение конфликтных ситуаций.

— Сотрудничество: Взаимодействие с педагогами, психологами, социальными работниками и другими специалистами для обеспечения комплексного подхода в работе с детьми.

— Мониторинг: Проведение мониторинга социальной адаптации и развития учащихся, анализ результатов и внесение предложений по улучшению работы.

Отчетность:
Социальный педагог обязан вести документацию по проводимым мероприятиям и составлять отчеты о результатах своей деятельности.

Социальный педагог имеет право:

— Запрашивать информацию у родителей и учреждений для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению образовательного процесса и социальной работы.
— Участвовать в семинарах и конференциях для повышения своей квалификации.

Эффективность работы социального педагога оценивается по следующим параметрам:

— Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса.
— Изменение показателей социальной адаптации и учебной мотивации учеников.
— Количество организованных мероприятий и их результативность.

Квалифицированный социальный педагог играет важную роль в образовательных учреждениях и помогает детям успешно адаптироваться в обществе. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно решать социальные и педагогические задачи.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми компетенциями и опытом.

Социальный педагог, которого мы найдем, поможет вам создать поддерживающую и безопасную образовательную среду для учеников. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

