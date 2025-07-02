Должностные обязанности Социальный педагог
Должностная инструкция социального педагога
Общие положения:
Социальный педагог — это специалист, работающий в образовательных учреждениях и социальных службах, целью которого является помощь учащимся и семьям, а также содействие их социальной адаптации и развитию.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области педагогики, психологии или социальной работы.
— Опыт работы в образовательных или социальных учреждениях от 1 года.
— Знание принципов работы с детьми и подростками, а также методов социальной и педагогической помощи.
— Консультирование: Предоставление консультаций детям, подросткам и их родителям по вопросам социального поведения, учебной мотивации и личностного развития.
— Проведение мероприятий: Организация и проведение различных тренингов, семинаров и культурных мероприятий, направленных на развитие социальных навыков.
— Оценка потребностей: Оценка социальных потребностей учеников и разработка программ, направленных на их удовлетворение.
— Работа с семьями: Участие в работе с семьями для улучшения условий жизни детей и подростков, выявление и разрешение конфликтных ситуаций.
— Сотрудничество: Взаимодействие с педагогами, психологами, социальными работниками и другими специалистами для обеспечения комплексного подхода в работе с детьми.
— Мониторинг: Проведение мониторинга социальной адаптации и развития учащихся, анализ результатов и внесение предложений по улучшению работы.
Отчетность:
Социальный педагог обязан вести документацию по проводимым мероприятиям и составлять отчеты о результатах своей деятельности.
Социальный педагог имеет право:
— Запрашивать информацию у родителей и учреждений для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению образовательного процесса и социальной работы.
— Участвовать в семинарах и конференциях для повышения своей квалификации.
Эффективность работы социального педагога оценивается по следующим параметрам:
— Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса.
— Изменение показателей социальной адаптации и учебной мотивации учеников.
— Количество организованных мероприятий и их результативность.
