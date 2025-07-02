Должностные обязанности Социолог

Должностная инструкция социолога

Общие положения:
Социолог — это специалист, занимающийся изучением общества, социальных взаимодействий и поведения людей, а также анализом социальных процессов и отношений.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области социологии, социальных наук или смежных дисциплин.
— Опыт работы в научных, аналитических или исследовательских проектах не менее 1-2 лет.
— Знание методов социологических исследований, статистики и анализа данных.

— Проведение исследований: Разработка и проведение социологических исследований с использованием различных методов (опросы, интервью, наблюдения).

— Сбор и анализ данных: Сбор данных для исследования, их последующий анализ и интерпретация с помощью количественных и качественных методов.

— Подготовка отчетов: Составление аналитических отчетов и представление результатов исследований руководству или клиентам.

— Консультирование: Предоставление рекомендаций на основе полученных данных для оптимизации социальных программ и политики.

— Мониторинг трендов: Исследование социальных трендов и изменений в общественном мнении, участие в разработке новых методов исследований.

— Публикация результатов: Участие в написании научных статей и публикаций по результатам проведенных исследований.

Социолог обязан вести документацию по проведенным исследованиям, а также оформлять отчеты о результатах.

Социолог имеет право:

— Запрашивать данные у клиентов и специалистов для успешного выполнения исследований.
— Вносить предложения по улучшению методов проведения социологических исследований и анализа данных.
— Участвовать в научных мероприятиях и конференциях для обмена опытом.

Эффективность работы социолога оценивается по следующим параметрам:

— Качество и точность собранных данных.
— Уровень удовлетворенности клиентов и руководства полученными отчетами.
— Значимость и актуальность проведенных исследований.

Квалифицированный социолог играет важную роль в исследовательских проектах и анализе социальных процессов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных проводить глубокие исследования и предоставлять ценные аналитические выводы.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Социолог, которого мы найдем, поможет вам лучше понять социальные тенденции и оптимизировать подходы к работе с различными группами общества. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить