Общие положения Специалиста отдела ВЭД

Специалист отдела ВЭД — сотрудник, отвечающий за сопровождение внешнеэкономической деятельности компании: сопровождение экспортно‑импортных операций, таможенное оформление, взаимодействие с иностранными контрагентами и логистическими операторами. Обеспечивает правовую, документарную и операционную поддержку внешнеторговых сделок в соответствии с внутренними регламентами, требованиями валютного и таможенного контроля, контрактной практикой и международными правилами (INCOTERMS).

Квалификационные требования Специалиста отдела ВЭД

Высшее образование в области международной экономики, внешнеэкономической деятельности, международного права, логистики или эквивалент.

Опыт работы в ВЭД, экспортно‑импортных операциях или таможенном сопровождении от 1–2 лет (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание процедур таможенного оформления, экспортно‑импортного законодательства, правил валютного контроля и документооборота.

Владение INCOTERMS, практикой составления внешнеторговых контрактов, договоров на международную перевозку и страхование грузов.

Навыки работы с логистическими операторами и транспортными документами (CMR, AWB, B/L), понимание multimodal shipments.

Опыт взаимодействия с банками по вопросам оплаты, аккредитивов, гарантий и валютных операций.

Знание электронных таможенных систем и платформ (например, ЕАИСТО, декларация ЕТД — при необходимости).

Уверенный пользователь MS Office, опыт работы с ERP/CRM/ТСД и электронным документооборотом.

Английский язык — не ниже уровня, необходимого для ведения переговоров и оформления документов; знание других языков — преимущество.

Внимательность, ответственность, навыки переговоров, умение работать с большим объёмом документации и дедлайнами.

Должностные обязанности Специалиста отдела ВЭД

Подготовка и сопровождение внешнеторговых контрактов: проверка условий поставки, платежей, ответственности и рисков.

Организация логистики и выбора оптимальных маршрутов и перевозчиков, координация multimodal‑перевозок.

Подготовка и контроль полного комплекта внешнеторговых документов: счета‑фактуры, пакеты сопроводительных документов, сертификаты соответствия, экспортные декларации.

Таможенное оформление грузов: подготовка деклараций, взаимодействие с брокерами и таможенными органами, решение вопросов по классификации и таможенной стоимости.

Сопровождение расчётов: аккредитивы, инкасо, предоплата, контроль валютных операций и соответствие требованиям валютного контроля.

Взаимодействие с юристами по вопросам контрактов, санкций, ограничений и комплаенса при работе с иностранными контрагентами.

Управление рисками (страхование грузов, контроль санкционных ограничений, проверка благонадёжности контрагентов).

Контроль сроков поставок, статусов отгрузок, претензионная работа при ущербе/утрате груза.

Ведение учёта ВЭД‑операций, подготовка отчетности, аналитика по затратам логистики и таможенных платежей.

Внедрение и поддержание внутренних регламентов по ВЭД, участие в оптимизации процессов и снижении издержек.

Обучение и консультирование сотрудников по ВЭД‑процедурам и документообороту.

Отчетность Специалиста отдела ВЭД

Специалист отдела ВЭД подотчётен руководителю отдела внешнеэкономической деятельности / коммерческому директору и предоставляет:

оперативные сводки по статусам отгрузок и импортных поставок;

ежемесячные отчёты по внешнеторговым операциям, затратам на логистику и таможенные платежи;

документы и отчёты по валютным операциям и аккредитивам;

акты и претензии по повреждению/утрате грузов, документы по страховым случаям;

внутренние регламенты и предложения по оптимизации ВЭД‑процессов.

Права Специалиста отдела ВЭД

Запрашивать у внутренних подразделений (логистика, продажи, финансы, юристы) информацию и документы, необходимые для подготовки внешнеторговых сделок.

Взаимодействовать с перевозчиками, таможенными брокерами, страховыми и банковскими организациями в интересах компании.

Приостанавливать отправку/приём груза или требовать дополнительную проверку при выявлении рисков (несоответствие документов, санкционные риски).

Вносить предложения по изменению условий контрактов, оптимизации логистики и снижению затрат на ВЭД.

Участвовать в выборе подрядчиков по перевозке и таможенному оформлению в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста отдела ВЭД

Основные KPI: своевременность поставок (OTD), точность документации (ошибки в документах), экономия на логистике и таможне, скорость прохождения таможенной очистки, количество и успешность урегулированных претензий.

Примерные целевые значения: Выполнение сроков поставок (OTD) ≥ 95%; Доля корректных отправок без претензий ≥ 98%; Снижение логистических/таможенных затрат в рамках проектов ≥ 5–10% годовых; Время таможенного оформления (среднее) — в рамках SLA; Количество санкционных инцидентов — 0.

Специалист несёт ответственность за корректность внешнеторговых документов, соблюдение контрактных условий, соблюдение требований валютного и таможенного контроля, а также за убытки, вызванные его действиями в пределах установленных регламентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.

