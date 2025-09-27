Должностные обязанности Специалист отдела ВЭД

Общие положения Специалиста отдела ВЭД

Специалист отдела ВЭД — сотрудник, отвечающий за сопровождение внешнеэкономической деятельности компании: сопровождение экспортно‑импортных операций, таможенное оформление, взаимодействие с иностранными контрагентами и логистическими операторами. Обеспечивает правовую, документарную и операционную поддержку внешнеторговых сделок в соответствии с внутренними регламентами, требованиями валютного и таможенного контроля, контрактной практикой и международными правилами (INCOTERMS).

Квалификационные требования Специалиста отдела ВЭД

  • Высшее образование в области международной экономики, внешнеэкономической деятельности, международного права, логистики или эквивалент.
  • Опыт работы в ВЭД, экспортно‑импортных операциях или таможенном сопровождении от 1–2 лет (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание процедур таможенного оформления, экспортно‑импортного законодательства, правил валютного контроля и документооборота.
  • Владение INCOTERMS, практикой составления внешнеторговых контрактов, договоров на международную перевозку и страхование грузов.
  • Навыки работы с логистическими операторами и транспортными документами (CMR, AWB, B/L), понимание multimodal shipments.
  • Опыт взаимодействия с банками по вопросам оплаты, аккредитивов, гарантий и валютных операций.
  • Знание электронных таможенных систем и платформ (например, ЕАИСТО, декларация ЕТД — при необходимости).
  • Уверенный пользователь MS Office, опыт работы с ERP/CRM/ТСД и электронным документооборотом.
  • Английский язык — не ниже уровня, необходимого для ведения переговоров и оформления документов; знание других языков — преимущество.
  • Внимательность, ответственность, навыки переговоров, умение работать с большим объёмом документации и дедлайнами.

Должностные обязанности Специалиста отдела ВЭД

  • Подготовка и сопровождение внешнеторговых контрактов: проверка условий поставки, платежей, ответственности и рисков.
  • Организация логистики и выбора оптимальных маршрутов и перевозчиков, координация multimodal‑перевозок.
  • Подготовка и контроль полного комплекта внешнеторговых документов: счета‑фактуры, пакеты сопроводительных документов, сертификаты соответствия, экспортные декларации.
  • Таможенное оформление грузов: подготовка деклараций, взаимодействие с брокерами и таможенными органами, решение вопросов по классификации и таможенной стоимости.
  • Сопровождение расчётов: аккредитивы, инкасо, предоплата, контроль валютных операций и соответствие требованиям валютного контроля.
  • Взаимодействие с юристами по вопросам контрактов, санкций, ограничений и комплаенса при работе с иностранными контрагентами.
  • Управление рисками (страхование грузов, контроль санкционных ограничений, проверка благонадёжности контрагентов).
  • Контроль сроков поставок, статусов отгрузок, претензионная работа при ущербе/утрате груза.
  • Ведение учёта ВЭД‑операций, подготовка отчетности, аналитика по затратам логистики и таможенных платежей.
  • Внедрение и поддержание внутренних регламентов по ВЭД, участие в оптимизации процессов и снижении издержек.
  • Обучение и консультирование сотрудников по ВЭД‑процедурам и документообороту.

Отчетность Специалиста отдела ВЭД

Специалист отдела ВЭД подотчётен руководителю отдела внешнеэкономической деятельности / коммерческому директору и предоставляет:

  • оперативные сводки по статусам отгрузок и импортных поставок;
  • ежемесячные отчёты по внешнеторговым операциям, затратам на логистику и таможенные платежи;
  • документы и отчёты по валютным операциям и аккредитивам;
  • акты и претензии по повреждению/утрате грузов, документы по страховым случаям;
  • внутренние регламенты и предложения по оптимизации ВЭД‑процессов.

Права Специалиста отдела ВЭД

  • Запрашивать у внутренних подразделений (логистика, продажи, финансы, юристы) информацию и документы, необходимые для подготовки внешнеторговых сделок.
  • Взаимодействовать с перевозчиками, таможенными брокерами, страховыми и банковскими организациями в интересах компании.
  • Приостанавливать отправку/приём груза или требовать дополнительную проверку при выявлении рисков (несоответствие документов, санкционные риски).
  • Вносить предложения по изменению условий контрактов, оптимизации логистики и снижению затрат на ВЭД.
  • Участвовать в выборе подрядчиков по перевозке и таможенному оформлению в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста отдела ВЭД

  • Основные KPI: своевременность поставок (OTD), точность документации (ошибки в документах), экономия на логистике и таможне, скорость прохождения таможенной очистки, количество и успешность урегулированных претензий.
  • Примерные целевые значения:
    • Выполнение сроков поставок (OTD) ≥ 95%;
    • Доля корректных отправок без претензий ≥ 98%;
    • Снижение логистических/таможенных затрат в рамках проектов ≥ 5–10% годовых;
    • Время таможенного оформления (среднее) — в рамках SLA;
    • Количество санкционных инцидентов — 0.
  • Специалист несёт ответственность за корректность внешнеторговых документов, соблюдение контрактных условий, соблюдение требований валютного и таможенного контроля, а также за убытки, вызванные его действиями в пределах установленных регламентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.

Подбор Специалистов отдела ВЭД в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов ВЭД с проверкой практических навыков: подготовка внешнеторговой документации, кейсы по таможенному оформлению, моделирование платежных схем (аккредитивы, инкассо). Оценка знания INCOTERMS, валютного контроля, взаимодействия с перевозчиками и брокерами. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Специалиста отдела ВЭД, способного снизить риски внешнеторговых операций, оптимизировать логистику и обеспечить корректное таможенное оформление, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать кандидата с нужными компетенциями, языковыми навыками и практическим опытом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист отдела ВЭД
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Розничная торговля
Специалист отдела ВЭД
з/п 150 000 ₽
Знание импортного законодательства, знание сопроводительной документации импортных грузов (в частности, алкогольной продукции)
26 июля, 2025 • 08:38
