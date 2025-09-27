Общие положения Специалиста отдела вещания

Специалист отдела вещания — специалист, отвечающий за организацию, контроль и техническую эксплуатацию эфирного вещания (радио/телевидение/OTT/IPTV). Обеспечивает качество сигнала, соблюдение эфирного расписания, подготовку контента к выходу в эфир и взаимодействие с производственными, техническими и регуляторными подразделениями. Действует в соответствии с внутренними регламентами, требованиями законодательства об эфире и приказами руководства.

Квалификационные требования Специалиста отдела вещания

Среднее специальное или высшее образование в области радиотехники, телекоммуникаций, медиатехнологий или смежных направлений.

Опыт работы в отделе вещания, на пультовой/плейауте или в технической службе вещания от 1–3 лет (Middle) / от 4–6 лет (Senior).

Знание стандартов вещания: DVB, MPEG, H.264/H.265, RTMP, RTP, HLS, DASH; понимание кодеков и трансляционных цепочек.

Навыки работы с системами playout, автоматизации эфира, NRCS (newsroom), MAM, DAM, CDN и OTT‑платформами.

Опыт мониторинга качества сигнала, измерения уровней, работы с инжиниринговыми панелями, логами и метриками.

Базовые знания сетевых технологий (TCP/IP, VLAN, multicast), настройки маршрутизации и потоковой передачи.

Умение работать с профессиональным аудио/видео оборудованием: энкодеры, мультиплексоры, трансляционные сервера, приёмники спутникового/IP‑сигнала.

Навыки документирования эфира, ведения журналов и отчётности, соблюдения лицензионных и правовых требований.

Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость и готовность к дежурствам/сменному графику при необходимости.

Должностные обязанности Специалиста отдела вещания

Подготовка контента и плейлистов для выхода в эфир: приём материалов, проверка форматов, кодирование и загрузка в playout.

Планирование и контроль эфирного времени в соответствии с программным расписанием и редакционными требованиями.

Мониторинг качества сигнала и контента в реальном времени: аудио/видео, субтитры, метаданные, логирование сбоев.

Оперативное реагирование на инциденты вещания: переключения, рестарты сервисов, восстановление трансляций, эскалация в технические группы.

Настройка и сопровождение оборудования вещания (энкодеры, мультиплексоры, CDN‑интеграция, сервера playout).

Взаимодействие с продакшеном, редакцией и рекламным отделом для корректной подготовки рекламных блоков и контента.

Поддержка и обновление базы метаданных, форматов и контроль качества файлов (QC).

Ведение журналов эфира, отчетов по инцидентам, актов приёма материалов и плейлистов.

Обеспечение соблюдения лицензионных требований, авторских прав и регуляторных норм при трансляции контента.

Участие в тестировании и внедрении новых решений, автоматизации плейаута и оптимизации рабочих процессов.

Проведение плановых проверок и профилактического обслуживания оборудования совместно с инженерной службой.

Отчетность Специалиста отдела вещания

Специалист отдела вещания подотчётен руководителю отдела вещания/техническому директору и предоставляет:

ежедневные отчёты по статусу эфира и зарегистрированным инцидентам;

журналы выхода эфира и плейлисты по сменам;

акты приёма материалов и результаты контроля качества (QC);

отчёты о нарушениях лицензионных требований и мерах по их устранению;

предложения по улучшению процессов и списки необходимого оборудования.

Права Специалиста отдела вещания

Запрашивать у смежных подразделений (редакция, реклама, продакшен, IT) материалы и данные, необходимые для организации эфира.

Останавливать подачу проблемного материала и приостанавливать трансляцию при выявлении угрозы качества или нарушениях законодательства до устранения причины.

Инициировать технические работы и привлекать инженерные команды/подрядчиков в рамках утверждённых процедур.

Вносить предложения по оптимизации плейаута, автоматизации и повышению качества вещания.

Требовать проведения обучения и инструктажей по новым системам и регламентам.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста отдела вещания

Основные KPI: стабильность и качество эфира (доступность потоков), количество и время восстановления инцидентов, корректность плейлистов, соответствие лицензионным требованиям.

Примеры целевых значений: Доступность потоков (uptime трансляции) — ≥ 99.9%; Среднее время восстановления (MTTR) инцидента — ≤ 15–30 минут; Процент ошибок в плейлистах/материалах — < 0.5%; Количество регуляторных претензий — 0.

Специалист отвечает за своевременность и корректность выхода контента в эфир, качество сигнала и соблюдение правил вещания. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Специалиста отдела вещания в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов отдела вещания с проверкой практических навыков: работа с playout, QC‑процедуры, сценарии аварийного восстановления. Оценка знаний вещательных стандартов, опыта интеграции OTT/IPTV/CDN, навыков сетевой передачи и работы с кодеками. Тестирование через кейс‑задания, ролевые симуляции выхода эфира и проверка рекомендаций. Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Специалиста отдела вещания, способного обеспечить стабильный и качественный эфир, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным опытом работы с playout, OTT/IPTV, сетями и процессами контроля качества эфира.