Должностные обязанности Специалист отдела вещания
Общие положения Специалиста отдела вещания
Специалист отдела вещания — специалист, отвечающий за организацию, контроль и техническую эксплуатацию эфирного вещания (радио/телевидение/OTT/IPTV). Обеспечивает качество сигнала, соблюдение эфирного расписания, подготовку контента к выходу в эфир и взаимодействие с производственными, техническими и регуляторными подразделениями. Действует в соответствии с внутренними регламентами, требованиями законодательства об эфире и приказами руководства.
Квалификационные требования Специалиста отдела вещания
- Среднее специальное или высшее образование в области радиотехники, телекоммуникаций, медиатехнологий или смежных направлений.
- Опыт работы в отделе вещания, на пультовой/плейауте или в технической службе вещания от 1–3 лет (Middle) / от 4–6 лет (Senior).
- Знание стандартов вещания: DVB, MPEG, H.264/H.265, RTMP, RTP, HLS, DASH; понимание кодеков и трансляционных цепочек.
- Навыки работы с системами playout, автоматизации эфира, NRCS (newsroom), MAM, DAM, CDN и OTT‑платформами.
- Опыт мониторинга качества сигнала, измерения уровней, работы с инжиниринговыми панелями, логами и метриками.
- Базовые знания сетевых технологий (TCP/IP, VLAN, multicast), настройки маршрутизации и потоковой передачи.
- Умение работать с профессиональным аудио/видео оборудованием: энкодеры, мультиплексоры, трансляционные сервера, приёмники спутникового/IP‑сигнала.
- Навыки документирования эфира, ведения журналов и отчётности, соблюдения лицензионных и правовых требований.
- Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость и готовность к дежурствам/сменному графику при необходимости.
Должностные обязанности Специалиста отдела вещания
- Подготовка контента и плейлистов для выхода в эфир: приём материалов, проверка форматов, кодирование и загрузка в playout.
- Планирование и контроль эфирного времени в соответствии с программным расписанием и редакционными требованиями.
- Мониторинг качества сигнала и контента в реальном времени: аудио/видео, субтитры, метаданные, логирование сбоев.
- Оперативное реагирование на инциденты вещания: переключения, рестарты сервисов, восстановление трансляций, эскалация в технические группы.
- Настройка и сопровождение оборудования вещания (энкодеры, мультиплексоры, CDN‑интеграция, сервера playout).
- Взаимодействие с продакшеном, редакцией и рекламным отделом для корректной подготовки рекламных блоков и контента.
- Поддержка и обновление базы метаданных, форматов и контроль качества файлов (QC).
- Ведение журналов эфира, отчетов по инцидентам, актов приёма материалов и плейлистов.
- Обеспечение соблюдения лицензионных требований, авторских прав и регуляторных норм при трансляции контента.
- Участие в тестировании и внедрении новых решений, автоматизации плейаута и оптимизации рабочих процессов.
- Проведение плановых проверок и профилактического обслуживания оборудования совместно с инженерной службой.
Отчетность Специалиста отдела вещания
Специалист отдела вещания подотчётен руководителю отдела вещания/техническому директору и предоставляет:
- ежедневные отчёты по статусу эфира и зарегистрированным инцидентам;
- журналы выхода эфира и плейлисты по сменам;
- акты приёма материалов и результаты контроля качества (QC);
- отчёты о нарушениях лицензионных требований и мерах по их устранению;
- предложения по улучшению процессов и списки необходимого оборудования.
Права Специалиста отдела вещания
- Запрашивать у смежных подразделений (редакция, реклама, продакшен, IT) материалы и данные, необходимые для организации эфира.
- Останавливать подачу проблемного материала и приостанавливать трансляцию при выявлении угрозы качества или нарушениях законодательства до устранения причины.
- Инициировать технические работы и привлекать инженерные команды/подрядчиков в рамках утверждённых процедур.
- Вносить предложения по оптимизации плейаута, автоматизации и повышению качества вещания.
- Требовать проведения обучения и инструктажей по новым системам и регламентам.
Критерии эффективности и ответственность Специалиста отдела вещания
- Основные KPI: стабильность и качество эфира (доступность потоков), количество и время восстановления инцидентов, корректность плейлистов, соответствие лицензионным требованиям.
- Примеры целевых значений:
- Доступность потоков (uptime трансляции) — ≥ 99.9%;
- Среднее время восстановления (MTTR) инцидента — ≤ 15–30 минут;
- Процент ошибок в плейлистах/материалах — < 0.5%;
- Количество регуляторных претензий — 0.
- Специалист отвечает за своевременность и корректность выхода контента в эфир, качество сигнала и соблюдение правил вещания. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
