Должностные обязанности Специалист отдела вещания

Общие положения Специалиста отдела вещания

Специалист отдела вещания — специалист, отвечающий за организацию, контроль и техническую эксплуатацию эфирного вещания (радио/телевидение/OTT/IPTV). Обеспечивает качество сигнала, соблюдение эфирного расписания, подготовку контента к выходу в эфир и взаимодействие с производственными, техническими и регуляторными подразделениями. Действует в соответствии с внутренними регламентами, требованиями законодательства об эфире и приказами руководства.

Квалификационные требования Специалиста отдела вещания

  • Среднее специальное или высшее образование в области радиотехники, телекоммуникаций, медиатехнологий или смежных направлений.
  • Опыт работы в отделе вещания, на пультовой/плейауте или в технической службе вещания от 1–3 лет (Middle) / от 4–6 лет (Senior).
  • Знание стандартов вещания: DVB, MPEG, H.264/H.265, RTMP, RTP, HLS, DASH; понимание кодеков и трансляционных цепочек.
  • Навыки работы с системами playout, автоматизации эфира, NRCS (newsroom), MAM, DAM, CDN и OTT‑платформами.
  • Опыт мониторинга качества сигнала, измерения уровней, работы с инжиниринговыми панелями, логами и метриками.
  • Базовые знания сетевых технологий (TCP/IP, VLAN, multicast), настройки маршрутизации и потоковой передачи.
  • Умение работать с профессиональным аудио/видео оборудованием: энкодеры, мультиплексоры, трансляционные сервера, приёмники спутникового/IP‑сигнала.
  • Навыки документирования эфира, ведения журналов и отчётности, соблюдения лицензионных и правовых требований.
  • Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость и готовность к дежурствам/сменному графику при необходимости.

Должностные обязанности Специалиста отдела вещания

  • Подготовка контента и плейлистов для выхода в эфир: приём материалов, проверка форматов, кодирование и загрузка в playout.
  • Планирование и контроль эфирного времени в соответствии с программным расписанием и редакционными требованиями.
  • Мониторинг качества сигнала и контента в реальном времени: аудио/видео, субтитры, метаданные, логирование сбоев.
  • Оперативное реагирование на инциденты вещания: переключения, рестарты сервисов, восстановление трансляций, эскалация в технические группы.
  • Настройка и сопровождение оборудования вещания (энкодеры, мультиплексоры, CDN‑интеграция, сервера playout).
  • Взаимодействие с продакшеном, редакцией и рекламным отделом для корректной подготовки рекламных блоков и контента.
  • Поддержка и обновление базы метаданных, форматов и контроль качества файлов (QC).
  • Ведение журналов эфира, отчетов по инцидентам, актов приёма материалов и плейлистов.
  • Обеспечение соблюдения лицензионных требований, авторских прав и регуляторных норм при трансляции контента.
  • Участие в тестировании и внедрении новых решений, автоматизации плейаута и оптимизации рабочих процессов.
  • Проведение плановых проверок и профилактического обслуживания оборудования совместно с инженерной службой.

Отчетность Специалиста отдела вещания

Специалист отдела вещания подотчётен руководителю отдела вещания/техническому директору и предоставляет:

  • ежедневные отчёты по статусу эфира и зарегистрированным инцидентам;
  • журналы выхода эфира и плейлисты по сменам;
  • акты приёма материалов и результаты контроля качества (QC);
  • отчёты о нарушениях лицензионных требований и мерах по их устранению;
  • предложения по улучшению процессов и списки необходимого оборудования.

Права Специалиста отдела вещания

  • Запрашивать у смежных подразделений (редакция, реклама, продакшен, IT) материалы и данные, необходимые для организации эфира.
  • Останавливать подачу проблемного материала и приостанавливать трансляцию при выявлении угрозы качества или нарушениях законодательства до устранения причины.
  • Инициировать технические работы и привлекать инженерные команды/подрядчиков в рамках утверждённых процедур.
  • Вносить предложения по оптимизации плейаута, автоматизации и повышению качества вещания.
  • Требовать проведения обучения и инструктажей по новым системам и регламентам.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста отдела вещания

  • Основные KPI: стабильность и качество эфира (доступность потоков), количество и время восстановления инцидентов, корректность плейлистов, соответствие лицензионным требованиям.
  • Примеры целевых значений:
    • Доступность потоков (uptime трансляции) — ≥ 99.9%;
    • Среднее время восстановления (MTTR) инцидента — ≤ 15–30 минут;
    • Процент ошибок в плейлистах/материалах — < 0.5%;
    • Количество регуляторных претензий — 0.
  • Специалист отвечает за своевременность и корректность выхода контента в эфир, качество сигнала и соблюдение правил вещания. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

