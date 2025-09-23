Общие положения Специалист по анализу данных (Data Scientist / Data Analyst)

Специалист по анализу данных (Data Scientist / Data Analyst) — специалист, отвечающий за сбор, обработку, анализ и интерпретацию данных для поддержки принятия решений и развития продукта/бизнеса. Обеспечивает построение моделей, подготовку аналитических отчётов, создание ETL‑pipelines и визуализаций, а также внедрение ML/аналитических решений в бизнес‑процессы. Действует в рамках корпоративных аналитических стратегий, политик безопасности данных и под руководством Head of Data / руководителя аналитического направления.

Квалификационные требования Специалист по анализу данных (Data Scientist / Data Analyst)

Высшее образование в области прикладной математики, статистики, информатики, экономики или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в аналитике/ Data Science: от 1–2 лет (Data Analyst / Junior Data Scientist), от 2–4 лет (Middle), 4+ лет (Senior).

Твердые навыки программирования: Python (pandas, NumPy, scikit‑learn), R — преимущество.

Уверенное владение SQL для работы с реляционными базами данных (PostgreSQL, MySQL).

Опыт работы с ETL/ELT, пайплайнами данных (Airflow, dbt или аналоги).

Знание методов статистического анализа, A/B‑тестирования, мультифакторного анализа.

Опыт построения и деплоя моделей машинного обучения (feature engineering, model validation).

Навыки визуализации и презентации данных: Tableau, Power BI, Looker, Matplotlib/Seaborn.

Опыт работы с Big Data инструментами: Spark, Hadoop — приветствуется для крупных продуктов.

Понимание принципов MLOps и контейнеризации (Docker, CI/CD) — преимущество.

Навыки работы с облачными платформами: AWS/GCP/Azure (BigQuery, S3, SageMaker и т.д.) — преимущество.

Умение интерпретировать аналитические выводы для бизнеса, готовить отчёты и презентации.

Английский — технический уровень для чтения документации и коммуникации в команде.

Должностные обязанности Специалист по анализу данных (Data Scientist / Data Analyst)

Сбор, очистка и подготовка данных из внутренних и внешних источников (ETL/ELT).

Проведение разведывательного анализа данных (EDA), выявление паттернов, аномалий и инсайтов.

Построение и валидация моделей машинного обучения и статистических моделей для решения бизнес‑задач (прогнозирование, классификация, сегментация и т.д.).

Разработка и поддержка регулярных отчётов, дашбордов и метрик для продуктовых и бизнес‑команд.

Проведение A/B‑тестов: дизайн эксперимента, анализ результатов, рекомендации по внедрению.

Оптимизация и автоматизация аналитических процессов и пайплайнов данных.

Интеграция моделей и аналитики в продукт/бизнес‑процессы совместно с инженерами и DevOps.

Документирование методик, моделей и процессов; подготовка технических спецификаций и README.

Участие в формировании требований к данным, валидации источников и обеспечении качества данных (data quality).

Поддержка stakeholders: презентация результатов, консультации по интерпретации и принятию решений.

Менторство младших аналитиков и участие в код‑ревью аналитического кода.

Отчетность Специалист по анализу данных (Data Scientist / Data Analyst)

Специалист по анализу данных подотчётен руководителю аналитической команды / Head of Data и предоставляет:

регулярные статус‑отчёты по задачам и экспериментам (ежедневно/еженедельно);

аналитические отчёты и дашборды по ключевым метрикам продукта/бизнеса;

результаты A/B‑тестов и рекомендации по внедрению;

описания и метрики производительности ML‑моделей (accuracy, ROC‑AUC, precision/recall, drift);

документы по качеству данных и инцидентам с данными.

Права Специалист по анализу данных (Data Scientist / Data Analyst)

Запрашивать у продуктовых и технических команд необходимые данные и доступы для проведения аналитики.

Инициировать и проводить A/B‑тесты, эксперименты и пилоты в согласованных рамках.

Приостанавливать использование некорректных/спорных данных в аналитике до их верификации.

Вносить предложения по улучшению качества данных, архитектуры хранилища и метрик продукта.

Участвовать в выборе инструментов аналитики и инфраструктуры данных совместно с инженерной командой.

Критерии эффективности и ответственность Специалист по анализу данных (Data Scientist / Data Analyst)

Основные KPI: точность прогнозов/моделей, время от запроса до аналитического результата (lead time), покрытие автоматизированных отчётов, влияние аналитики на бизнес‑метрики (uplift), качество данных.

Примеры целевых значений: Точность критичной модели (например, прогноз оттока) — целевое значение зависит от бизнеса (например, ROC‑AUC ≥ 0.80); Время подготовки аналитического отчёта (standard request) — ≤ 3 рабочих дня; Доля автоматизированных отчётов/дашбордов — ≥ 70%; Эффект от внедрённых рекомендаций (uplift) — положительный и измеримый (зависит от кейса).

Специалист несёт ответственность за качество аналитических выводов, корректность данных и моделей, соблюдение политик конфиденциальности и безопасности данных. За нарушение применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

