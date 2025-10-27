Должностные обязанности Специалист по автоматизации строительных процессов

Общие положения Специалиста по автоматизации строительных процессов

Специалист по автоматизации строительных процессов — профильный инженер‑аналитик, ответственный за цифровизацию, автоматизацию и оптимизацию технологических, логистических и управленческих процессов на строительных проектах. Обеспечивает внедрение BIM‑решений, систем управления проектами, интеграцию PLM/ERP/MES, работу датчиков и IoT‑решений, автоматизацию отчётности и контроль качества. Действует в рамках стратегии цифровой трансформации компании, технических регламентов, внутренних SOP и требований охраны труда.

Квалификационные требования Специалиста по автоматизации строительных процессов

  • Высшее образование в области строительства, гражданского строительства, информационных технологий или смежных дисциплин (инженер‑строитель, инженер по автоматизации, IT‑специалист с опытом в строительстве).
  • Практический опыт в цифровизации или автоматизации строительных процессов от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
  • Знание и опыт работы с BIM‑инструментами: Autodesk Revit, Navisworks, BIM 360/Autodesk Construction Cloud; умение формировать информационные модели (BIM Level 2+).
  • Опыт интеграции BIM с ERP/PLM/CMMS/CRM (1C, SAP, Oracle, Procore и т.п.).
  • Навыки разработки скриптов и автоматизации: Python, Ruby, .NET, Dynamo, Grasshopper, API-интеграции, SQL.
  • Опыт работы с системами управления проектами и планирования: MS Project, Primavera P6, Jira.
  • Знание IoT/SCADA/телеметрии, датчиков состояния конструкций, мобильных приложений контроля качества и склада.
  • Понимание процессов стройплощадки: логистика материалов, учёт, контроль качества, СНиП/ГОСТ применительно к строительно‑монтажным работам.
  • Навыки работы с облачными платформами и CI/CD для автоматизированных сервисов, опыт внедрения RPA‑решений — преимущество.
  • Коммуникационные навыки: работа с подрядчиками, BIM‑координаторами, проектировщиками и заказчиком.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и работы с международными платформами — преимущество.

Должностные обязанности Специалиста по автоматизации строительных процессов

  • Анализ текущих строительных процессов, выявление узких мест и формулировка задач автоматизации.
  • Проектирование и внедрение цифровых решений: BIM‑координация, автоматизированные отчёты, электронный документооборот, мобильные формы контроля.
  • Интеграция систем: BIM ↔ ERP/PLM/CMMS/CRM, настройка API, обмен данными между подрядчиками и заказчиком.
  • Разработка скриптов и плагинов для автоматизации рутинных операций, генерации спецификаций, расчёта объёмов и проверок коллизий.
  • Настройка систем учёта материалов, складского учёта и логистики, автоматизация процессов заказа и перемещения материалов.
  • Внедрение систем контроля качества и мониторинга (IoT, датчики осадки, деформации, условий хранения), настройка алёртинга и дашбордов.
  • Поддержка и сопровождение цифровых платформ: обновления, резервирование, обучение пользователей и подготовка инструкций.
  • Проведение тестирования и пилотных запусков решений на пилотных участках, сбор обратной связи и доработка.
  • Подготовка технических заданий на доработку ПО, взаимодействие с поставщиками и подрядчиками, контроль внедрения.
  • Обеспечение соответствия интегрированных решений требованиям безопасности данных и корпоративным политикам.
  • Обучение проектных и монтажных команд использованию цифровых инструментов и методик.

Отчетность Специалиста по автоматизации строительных процессов

Специалист подотчётен руководителю направления цифровизации/техническому директору (или главному инженеру проекта) и предоставляет:

  • регулярные статус‑отчёты по внедрению цифровых решений (еженедельно/ежемесячно);
  • отчёты о сокращении времени циклов/экономии затрат и ROI внедрённых проектов;
  • технические задания, спецификации интеграций и акты приёмки работ от подрядчиков;
  • журналы инцидентов, баг‑репорты и планы по их устранению;
  • документацию по архитектуре данных, инструкциям, runbooks и пользовательским гайдлайнам.

Права Специалиста по автоматизации строительных процессов

  • Запрашивать у проектных, монтажных и логистических подразделений необходимые данные и доступы для инженерного анализа и интеграции.
  • Останавливать эксплуатацию автоматизированных процессов или приостанавливать обмен данными при выявлении критических ошибок, влияющих на безопасность или качество работ.
  • Инициировать привлечение внешних подрядчиков и поставщиков ПО/оборудования в рамках утверждённых бюджетов.
  • Вносить предложения по модернизации ИТ‑ландшафта, стандартов BIM и процессов обмена данными.
  • Определять требования к доступам и ролям пользователей в цифровых системах в пределах своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по автоматизации строительных процессов

  • Основные KPI: доля процессов, автоматизированных в регионе/проекте; снижение времени выполнения ключевых операций; экономия материальных и трудовых ресурсов; уменьшение ошибок и коллизий на стадии монтажа; стабильность работы цифровых сервисов.
  • Примеры целевых значений:
    • Доля автоматизированных рабочих процессов ≥ 60% для ключевых операций в течение года;
    • Сокращение времени обработки документации / согласований ≥ 40%;
    • Снижение числа коллизий на монтажном уровне ≥ 70% после внедрения BIM‑координации;
    • ROI пилотного проекта — окупаемость в течение 6–12 месяцев;
    • Доступность ключевых сервисов (uptime) ≥ 99%.
  • Специалист несёт ответственность за корректность внедрённых решений, целостность обмена данных, соблюдение требований безопасности и нормативов при автоматизации. За системные нарушения и ошибки, повлёкшие убытки или риски для проекта, применяются меры согласно внутренним регламентам.

Подбор Специалиста по автоматизации строительных процессов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск специалистов с опытом внедрения BIM/ERP/IoT/ RPA в строительстве, проверка практических кейсов и портфолио.
  • Оценка технических навыков: скриптинг (Python/Dynamo), интеграции API, опыт работы с Revit, Navisworks, Primavera, 1C/SAP.
  • Тестирование кандидатов через практические задания: автоматизация отчётности, настройка обмена данных, решение кейса по снижению коллизий.
  • Проверка управленческих и коммуникационных компетенций: взаимодействие с подрядчиками, обучение персонала, ведение проекта внедрения.
  • Сопровождение адаптации на этапе probation и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора специалиста по автоматизации строительных процессов, способного внедрить BIM‑практики, интегрировать цифровые платформы и снизить сроки и затраты проектов — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём инженера с практическим опытом, подтверждёнными кейсами и нужными техническими компетенциями. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

