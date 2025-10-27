Общие положения Специалиста по автоматизации строительных процессов

Специалист по автоматизации строительных процессов — профильный инженер‑аналитик, ответственный за цифровизацию, автоматизацию и оптимизацию технологических, логистических и управленческих процессов на строительных проектах. Обеспечивает внедрение BIM‑решений, систем управления проектами, интеграцию PLM/ERP/MES, работу датчиков и IoT‑решений, автоматизацию отчётности и контроль качества. Действует в рамках стратегии цифровой трансформации компании, технических регламентов, внутренних SOP и требований охраны труда.

Квалификационные требования Специалиста по автоматизации строительных процессов

Высшее образование в области строительства, гражданского строительства, информационных технологий или смежных дисциплин (инженер‑строитель, инженер по автоматизации, IT‑специалист с опытом в строительстве).

Практический опыт в цифровизации или автоматизации строительных процессов от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).

Знание и опыт работы с BIM‑инструментами: Autodesk Revit, Navisworks, BIM 360/Autodesk Construction Cloud; умение формировать информационные модели (BIM Level 2+).

Опыт интеграции BIM с ERP/PLM/CMMS/CRM (1C, SAP, Oracle, Procore и т.п.).

Навыки разработки скриптов и автоматизации: Python, Ruby, .NET, Dynamo, Grasshopper, API-интеграции, SQL.

Опыт работы с системами управления проектами и планирования: MS Project, Primavera P6, Jira.

Знание IoT/SCADA/телеметрии, датчиков состояния конструкций, мобильных приложений контроля качества и склада.

Понимание процессов стройплощадки: логистика материалов, учёт, контроль качества, СНиП/ГОСТ применительно к строительно‑монтажным работам.

Навыки работы с облачными платформами и CI/CD для автоматизированных сервисов, опыт внедрения RPA‑решений — преимущество.

Коммуникационные навыки: работа с подрядчиками, BIM‑координаторами, проектировщиками и заказчиком.

Английский — технический уровень для чтения документации и работы с международными платформами — преимущество.

Должностные обязанности Специалиста по автоматизации строительных процессов

Анализ текущих строительных процессов, выявление узких мест и формулировка задач автоматизации.

Проектирование и внедрение цифровых решений: BIM‑координация, автоматизированные отчёты, электронный документооборот, мобильные формы контроля.

Интеграция систем: BIM ↔ ERP/PLM/CMMS/CRM, настройка API, обмен данными между подрядчиками и заказчиком.

Разработка скриптов и плагинов для автоматизации рутинных операций, генерации спецификаций, расчёта объёмов и проверок коллизий.

Настройка систем учёта материалов, складского учёта и логистики, автоматизация процессов заказа и перемещения материалов.

Внедрение систем контроля качества и мониторинга (IoT, датчики осадки, деформации, условий хранения), настройка алёртинга и дашбордов.

Поддержка и сопровождение цифровых платформ: обновления, резервирование, обучение пользователей и подготовка инструкций.

Проведение тестирования и пилотных запусков решений на пилотных участках, сбор обратной связи и доработка.

Подготовка технических заданий на доработку ПО, взаимодействие с поставщиками и подрядчиками, контроль внедрения.

Обеспечение соответствия интегрированных решений требованиям безопасности данных и корпоративным политикам.

Обучение проектных и монтажных команд использованию цифровых инструментов и методик.

Отчетность Специалиста по автоматизации строительных процессов

Специалист подотчётен руководителю направления цифровизации/техническому директору (или главному инженеру проекта) и предоставляет:

регулярные статус‑отчёты по внедрению цифровых решений (еженедельно/ежемесячно);

отчёты о сокращении времени циклов/экономии затрат и ROI внедрённых проектов;

технические задания, спецификации интеграций и акты приёмки работ от подрядчиков;

журналы инцидентов, баг‑репорты и планы по их устранению;

документацию по архитектуре данных, инструкциям, runbooks и пользовательским гайдлайнам.

Права Специалиста по автоматизации строительных процессов

Запрашивать у проектных, монтажных и логистических подразделений необходимые данные и доступы для инженерного анализа и интеграции.

Останавливать эксплуатацию автоматизированных процессов или приостанавливать обмен данными при выявлении критических ошибок, влияющих на безопасность или качество работ.

Инициировать привлечение внешних подрядчиков и поставщиков ПО/оборудования в рамках утверждённых бюджетов.

Вносить предложения по модернизации ИТ‑ландшафта, стандартов BIM и процессов обмена данными.

Определять требования к доступам и ролям пользователей в цифровых системах в пределах своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по автоматизации строительных процессов

Основные KPI: доля процессов, автоматизированных в регионе/проекте; снижение времени выполнения ключевых операций; экономия материальных и трудовых ресурсов; уменьшение ошибок и коллизий на стадии монтажа; стабильность работы цифровых сервисов.

Примеры целевых значений: Доля автоматизированных рабочих процессов ≥ 60% для ключевых операций в течение года; Сокращение времени обработки документации / согласований ≥ 40%; Снижение числа коллизий на монтажном уровне ≥ 70% после внедрения BIM‑координации; ROI пилотного проекта — окупаемость в течение 6–12 месяцев; Доступность ключевых сервисов (uptime) ≥ 99%.

Специалист несёт ответственность за корректность внедрённых решений, целостность обмена данных, соблюдение требований безопасности и нормативов при автоматизации. За системные нарушения и ошибки, повлёкшие убытки или риски для проекта, применяются меры согласно внутренним регламентам.

