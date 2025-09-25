Должностные обязанности Специалист по КДП

Общие положения Специалиста по КДП

Специалист по КДП — сотрудник, отвечающий за кадровое делопроизводство, ведение личных дел сотрудников и обеспечение корректного кадрового учёта в соответствии с трудовым законодательством и внутренними регламентами организации. Обеспечивает своевременное оформление приёмов, переводов, увольнений, ведение штатного расписания, табелей учёта рабочего времени и подготовку кадровых приказов. Действует на основании приказов руководства, Трудового кодекса РФ и локальных актов компании.

Квалификационные требования Специалиста по КДП

  • Среднее профессиональное или высшее образование (кадровое делопроизводство, юриспруденция, управление персоналом, экономика) или эквивалентный опыт.
  • Опыт работы в кадровом делопроизводстве или на позиции специалиста по КДП от 1 года (Middle) / от 3 лет (Senior).
  • Знание ТК РФ, нормативов по архивному хранению, правилам оформления личных дел, приказов и трудовых договоров.
  • Навыки ведения кадрового документооборота: приём/увольнение, переводы, отпуска, больничные, командировки, расчёт и оформление отпусков.
  • Уверенное владение офисными программами (MS Office / Google Workspace), системами кадрового учёта и электронными табелями, знание 1С:ЗУП / других HRIS — преимущество.
  • Понимание основ трудовой дисциплины, учета рабочего времени, расчетов компенсаций и налогообложения кадровых операций.
  • Внимательность к деталям, ответственный подход, аккуратность в оформлении документов, коммуникабельность.
  • Знание правил архивирования документов и требований по защите персональных данных (GDPR / локальное регулирование) — преимущество.

Должностные обязанности Специалиста по КДП

  • Оформление приёмов, переводов, увольнений: подготовка приказов, трудовых договоров, внесение записей в трудовые книжки и личные карточки.
  • Ведение личных дел сотрудников и кадрового архива, учет сроков хранения документов.
  • Ведение и контроль штатного расписания, учет движения кадров и ведение приказной документации.
  • Оформление отпусков, больничных, командировок; контроль корректности оснований и сроков.
  • Ведение табелей учёта рабочего времени, расчёт переработок и контроль соблюдения нормы рабочего времени.
  • Подготовка данных для расчёта зарплаты: предоставление в бухгалтерию корректных кадровых документов и изменений.
  • Подготовка и оформление кадровой отчётности, справок и выписок для сотрудников и контролирующих органов.
  • Ведение учёта персональных данных, обеспечение их конфиденциальности и соответствия требованиям законодательства.
  • Взаимодействие с отделами: бухгалтерией, юридическим отделом, линейными менеджерами по вопросам кадров.
  • Участие во внедрении и поддержке электронного документооборота и HRIS, подготовка инструкций и регламентов.
  • Проведение инструктажей по порядку оформления документов и мониторинг соблюдения кадровой дисциплины.

Отчетность Специалиста по КДП

Специалист по КДП подотчётен начальнику HR/начальнику отдела кадров и предоставляет:

  • оперативные сводки по приёмам/увольнениям и изменениям в штате (ежедневно/еженедельно);
  • ежемесячные отчёты по движению персонала и показателям по учёту рабочего времени;
  • отчёты и справки по запросам внутренних подразделений и контролирующих органов;
  • акты по передаче кадровых документов в архив и отчётность по срокам хранения;
  • документы и пояснения для расчёта заработной платы и налоговой отчётности.

Права Специалиста по КДП

  • Запрашивать у руководителей подразделений и сотрудников документы, необходимые для корректного кадрового оформления.
  • Вносить предложения по улучшению кадрового документооборота, шаблонов приказов и регламентов.
  • Требовать предоставления информации от смежных подразделений (финансы, юристы, логистика) в объёме, необходимом для исполнения обязанностей.
  • Приостанавливать обработку некорректных кадровых документов до их уточнения и согласования.
  • Участвовать в проверках и аудитах по кадровому учёту и вносить замечания по обнаруженным несоответствиям.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по КДП

  • Основные KPI: корректность и полнота кадровых документов, соблюдение сроков оформления приёмов/увольнений, скорость обработки заявок сотрудников, отсутствие штрафов по кадровой документации при проверках.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременность оформления приказов — 100% (в срок, установленный локальными регламентами);
    • Процент ошибок в кадровых документах — < 1%;
    • Время обработки запроса сотрудника (справки/копии документов) — ≤ 3 рабочих дня;
    • Соответствие архивного хранения документов — 100%.
  • Специалист по КДП несёт ответственность за правильность ведения кадровой документации, своевременное оформление трудовых отношений, соблюдение правил по защите персональных данных и требованиям трудового законодательства. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

