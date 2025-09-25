Общие положения Специалиста по КДП

Специалист по КДП — сотрудник, отвечающий за кадровое делопроизводство, ведение личных дел сотрудников и обеспечение корректного кадрового учёта в соответствии с трудовым законодательством и внутренними регламентами организации. Обеспечивает своевременное оформление приёмов, переводов, увольнений, ведение штатного расписания, табелей учёта рабочего времени и подготовку кадровых приказов. Действует на основании приказов руководства, Трудового кодекса РФ и локальных актов компании.

Квалификационные требования Специалиста по КДП

Среднее профессиональное или высшее образование (кадровое делопроизводство, юриспруденция, управление персоналом, экономика) или эквивалентный опыт.

Опыт работы в кадровом делопроизводстве или на позиции специалиста по КДП от 1 года (Middle) / от 3 лет (Senior).

Знание ТК РФ, нормативов по архивному хранению, правилам оформления личных дел, приказов и трудовых договоров.

Навыки ведения кадрового документооборота: приём/увольнение, переводы, отпуска, больничные, командировки, расчёт и оформление отпусков.

Уверенное владение офисными программами (MS Office / Google Workspace), системами кадрового учёта и электронными табелями, знание 1С:ЗУП / других HRIS — преимущество.

Понимание основ трудовой дисциплины, учета рабочего времени, расчетов компенсаций и налогообложения кадровых операций.

Внимательность к деталям, ответственный подход, аккуратность в оформлении документов, коммуникабельность.

Знание правил архивирования документов и требований по защите персональных данных (GDPR / локальное регулирование) — преимущество.

Должностные обязанности Специалиста по КДП

Оформление приёмов, переводов, увольнений: подготовка приказов, трудовых договоров, внесение записей в трудовые книжки и личные карточки.

Ведение личных дел сотрудников и кадрового архива, учет сроков хранения документов.

Ведение и контроль штатного расписания, учет движения кадров и ведение приказной документации.

Оформление отпусков, больничных, командировок; контроль корректности оснований и сроков.

Ведение табелей учёта рабочего времени, расчёт переработок и контроль соблюдения нормы рабочего времени.

Подготовка данных для расчёта зарплаты: предоставление в бухгалтерию корректных кадровых документов и изменений.

Подготовка и оформление кадровой отчётности, справок и выписок для сотрудников и контролирующих органов.

Ведение учёта персональных данных, обеспечение их конфиденциальности и соответствия требованиям законодательства.

Взаимодействие с отделами: бухгалтерией, юридическим отделом, линейными менеджерами по вопросам кадров.

Участие во внедрении и поддержке электронного документооборота и HRIS, подготовка инструкций и регламентов.

Проведение инструктажей по порядку оформления документов и мониторинг соблюдения кадровой дисциплины.

Отчетность Специалиста по КДП

Специалист по КДП подотчётен начальнику HR/начальнику отдела кадров и предоставляет:

оперативные сводки по приёмам/увольнениям и изменениям в штате (ежедневно/еженедельно);

ежемесячные отчёты по движению персонала и показателям по учёту рабочего времени;

отчёты и справки по запросам внутренних подразделений и контролирующих органов;

акты по передаче кадровых документов в архив и отчётность по срокам хранения;

документы и пояснения для расчёта заработной платы и налоговой отчётности.

Права Специалиста по КДП

Запрашивать у руководителей подразделений и сотрудников документы, необходимые для корректного кадрового оформления.

Вносить предложения по улучшению кадрового документооборота, шаблонов приказов и регламентов.

Требовать предоставления информации от смежных подразделений (финансы, юристы, логистика) в объёме, необходимом для исполнения обязанностей.

Приостанавливать обработку некорректных кадровых документов до их уточнения и согласования.

Участвовать в проверках и аудитах по кадровому учёту и вносить замечания по обнаруженным несоответствиям.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по КДП

Основные KPI: корректность и полнота кадровых документов, соблюдение сроков оформления приёмов/увольнений, скорость обработки заявок сотрудников, отсутствие штрафов по кадровой документации при проверках.

Примеры целевых значений: Своевременность оформления приказов — 100% (в срок, установленный локальными регламентами); Процент ошибок в кадровых документах — < 1%; Время обработки запроса сотрудника (справки/копии документов) — ≤ 3 рабочих дня; Соответствие архивного хранения документов — 100%.

Специалист по КДП несёт ответственность за правильность ведения кадровой документации, своевременное оформление трудовых отношений, соблюдение правил по защите персональных данных и требованиям трудового законодательства. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Специалистов по КДП в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов по КДП с проверкой практических навыков: оформление трудовых договоров, ведение личных дел, работа с 1С:ЗУП и HRIS. Оценка знаний ТК РФ, правил хранения кадровых документов и практики взаимодействия с бухгалтерией и юристами. Поддержка при адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и надёжного подбора специалиста по КДП, который обеспечит корректный кадровый учёт, снижает риски при проверках и ускорит обработку HR‑запросов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём кандидата с нужной квалификацией, опытом работы с кадровыми системами и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.