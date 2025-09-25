Должностные обязанности Специалист по КДП
Общие положения Специалиста по КДП
Специалист по КДП — сотрудник, отвечающий за кадровое делопроизводство, ведение личных дел сотрудников и обеспечение корректного кадрового учёта в соответствии с трудовым законодательством и внутренними регламентами организации. Обеспечивает своевременное оформление приёмов, переводов, увольнений, ведение штатного расписания, табелей учёта рабочего времени и подготовку кадровых приказов. Действует на основании приказов руководства, Трудового кодекса РФ и локальных актов компании.
Квалификационные требования Специалиста по КДП
- Среднее профессиональное или высшее образование (кадровое делопроизводство, юриспруденция, управление персоналом, экономика) или эквивалентный опыт.
- Опыт работы в кадровом делопроизводстве или на позиции специалиста по КДП от 1 года (Middle) / от 3 лет (Senior).
- Знание ТК РФ, нормативов по архивному хранению, правилам оформления личных дел, приказов и трудовых договоров.
- Навыки ведения кадрового документооборота: приём/увольнение, переводы, отпуска, больничные, командировки, расчёт и оформление отпусков.
- Уверенное владение офисными программами (MS Office / Google Workspace), системами кадрового учёта и электронными табелями, знание 1С:ЗУП / других HRIS — преимущество.
- Понимание основ трудовой дисциплины, учета рабочего времени, расчетов компенсаций и налогообложения кадровых операций.
- Внимательность к деталям, ответственный подход, аккуратность в оформлении документов, коммуникабельность.
- Знание правил архивирования документов и требований по защите персональных данных (GDPR / локальное регулирование) — преимущество.
Должностные обязанности Специалиста по КДП
- Оформление приёмов, переводов, увольнений: подготовка приказов, трудовых договоров, внесение записей в трудовые книжки и личные карточки.
- Ведение личных дел сотрудников и кадрового архива, учет сроков хранения документов.
- Ведение и контроль штатного расписания, учет движения кадров и ведение приказной документации.
- Оформление отпусков, больничных, командировок; контроль корректности оснований и сроков.
- Ведение табелей учёта рабочего времени, расчёт переработок и контроль соблюдения нормы рабочего времени.
- Подготовка данных для расчёта зарплаты: предоставление в бухгалтерию корректных кадровых документов и изменений.
- Подготовка и оформление кадровой отчётности, справок и выписок для сотрудников и контролирующих органов.
- Ведение учёта персональных данных, обеспечение их конфиденциальности и соответствия требованиям законодательства.
- Взаимодействие с отделами: бухгалтерией, юридическим отделом, линейными менеджерами по вопросам кадров.
- Участие во внедрении и поддержке электронного документооборота и HRIS, подготовка инструкций и регламентов.
- Проведение инструктажей по порядку оформления документов и мониторинг соблюдения кадровой дисциплины.
Отчетность Специалиста по КДП
Специалист по КДП подотчётен начальнику HR/начальнику отдела кадров и предоставляет:
- оперативные сводки по приёмам/увольнениям и изменениям в штате (ежедневно/еженедельно);
- ежемесячные отчёты по движению персонала и показателям по учёту рабочего времени;
- отчёты и справки по запросам внутренних подразделений и контролирующих органов;
- акты по передаче кадровых документов в архив и отчётность по срокам хранения;
- документы и пояснения для расчёта заработной платы и налоговой отчётности.
Права Специалиста по КДП
- Запрашивать у руководителей подразделений и сотрудников документы, необходимые для корректного кадрового оформления.
- Вносить предложения по улучшению кадрового документооборота, шаблонов приказов и регламентов.
- Требовать предоставления информации от смежных подразделений (финансы, юристы, логистика) в объёме, необходимом для исполнения обязанностей.
- Приостанавливать обработку некорректных кадровых документов до их уточнения и согласования.
- Участвовать в проверках и аудитах по кадровому учёту и вносить замечания по обнаруженным несоответствиям.
Критерии эффективности и ответственность Специалиста по КДП
- Основные KPI: корректность и полнота кадровых документов, соблюдение сроков оформления приёмов/увольнений, скорость обработки заявок сотрудников, отсутствие штрафов по кадровой документации при проверках.
- Примеры целевых значений:
- Своевременность оформления приказов — 100% (в срок, установленный локальными регламентами);
- Процент ошибок в кадровых документах — < 1%;
- Время обработки запроса сотрудника (справки/копии документов) — ≤ 3 рабочих дня;
- Соответствие архивного хранения документов — 100%.
- Специалист по КДП несёт ответственность за правильность ведения кадровой документации, своевременное оформление трудовых отношений, соблюдение правил по защите персональных данных и требованиям трудового законодательства. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
