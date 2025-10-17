Общие положения Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Специалист по кровельным гидроизоляциям — квалифицированный инженер‑техник, отвечающий за проектирование, монтаж, контроль качества и ремонт гидроизоляционных покрытий кровли (плоских и скатных). Обеспечивает защиту зданий и сооружений от проникновения влаги, контролирует соответствие материалов и технологий нормативам, организует работы на объектах и соблюдает требования охраны труда при выполнении работ на высоте. Действует в соответствии с технической документацией, строительными нормативами (СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами заказчика и требованиями по охране труда.

Квалификационные требования Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Профильное среднее профессиональное или высшее образование в строительстве, кровельном деле, строительных технологиях или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в гидроизоляции кровель, монтаже рулонных и мембранных покрытий, жидких гидроизоляционных систем от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание технологий: рулонные материалы (ПВХ, ТПО, БПТ‑мембраны), битумно‑полимерные материалы, мастики, полимерцементные и полимерные (жидкие) составы.

Навыки выполнения гидроизоляции плоских кровель, скатных кровель, изоляции мест примыканий, карнизов, узлов прохода вентиляции и анкерных точек.

Понимание строительной физики (вентиляция кровли, пароизоляция, точка росы) и умение читать рабочие чертежи и спецификации.

Опыт работы с инструментом и оборудованием: газовые горелки для наплавления, вальцы, клеевые аппараты, оборудование для нанесения жидких составов.

Знание норм охраны труда при работах на высоте, наличие допуска к работам на высоте и обучение СИЗ — обязательно.

Навыки контроля качества, проведения приемки работ, составления актов скрытых работ и журналов работ.

Навыки взаимодействия с подрядчиками, поставщиками материалов и прорабами, ведение замеров и расчётов расхода материалов.

Владение офисными инструментами (MS Excel, CAD/проектный софт) для составления спецификаций и отчётности.

Личные качества: аккуратность, внимательность к деталям, ответственность, умение работать в команде и принимать решения в полевых условиях.

Должностные обязанности Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Выполнение работ по монтажу и ремонту гидроизоляционных покрытий кровли в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами.

Подготовка основания кровли: очистка, выравнивание, нанесение грунтовок, устройство утеплителя и пароизоляции при необходимости.

Монтаж рулонных и мембранных покрытий, наплавление битумных материалов, нанесение жидких гидроизоляционных составов и мастик.

Герметизация узлов и мест примыканий (выходы коммуникаций, парапеты, вентканалы), установка примыкачных профилей и отливов.

Контроль правильности подбора материалов, их хранения и расхода, ведение учёта материалов на объекте.

Проведение приёмки выполненных работ, оформление актов скрытых и приёмочных работ, передача данных для сдачи объекта.

Организация и контроль соблюдения техники безопасности при работах на высоте: постановка ограждений, использование страховки и СИЗ.

Взаимодействие с прорабом/руководителем проекта по подготовке графиков работ, обеспечению логистики и согласованию объёмов.

Участие в обследовании кровель, диагностике протечек (визуально и с применением инструментов), подготовка предложений по ремонту.

Подготовка расчетов по объёмам работ, составление смет, ведение замеров и подготовка технических отчётов.

Обучение и инструктаж монтажников по технологиям гидроизоляции и безопасным методам работы.

Отчетность Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Специалист по кровельным гидроизоляциям подотчётен руководителю строительной бригады/проектному менеджеру и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по выполненным работам и степени готовности участка;

акты скрытых работ, приёмочные акты и журналы производства работ;

расчёты расхода материалов и отчёты по фактическим затратам;

документы по инцидентам и нарушениям техники безопасности (при наличии);

фотофайлы и протоколы о выполненных контрольных испытаниях (при необходимости).

Права Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Запрашивать у руководства и смежных подразделений документацию, чертежи и материалы, необходимые для выполнения работ.

Останавливать работы при выявлении опасных условий или нарушений технологии и требовать устранения нарушений до продолжения работ.

Предлагать замену материалов и технологий на основании технического обоснования и в рамках бюджета проекта.

Требовать соблюдения правил охраны труда и использования специализированных средств защиты при работе на высоте.

Участвовать в приемке материалов от поставщиков и проверке их соответствия спецификации.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Основные KPI: качество выполненных гидроизоляционных работ (отсутствие протечек после сдачи), соблюдение сроков и бюджета, соблюдение норм ОТ и охраны труда, экономичное расходование материалов.

Примеры целевых значений: Процент объектов без рекламаций в течение 12 мес — ≥ 95%; Отклонение по расходу материалов — ±5% от сметных нормативов; Соблюдение плановых сроков этапа монтажа — ≥ 95%; Количество несчастных случаев/нарушений ТБ — 0.

Специалист несёт ответственность за качество гидроизоляционных работ, корректность оформляемой документации, соблюдение технологий и норм безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Специалиста по кровельным гидроизоляциям в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов по кровельной гидроизоляции с проверкой практических навыков: кейсы по монтажу рулонных мембран, наплавляемых покрытий и жидких составов.

Оценка знаний технологий, умения составлять сметы, читать проектную документацию и соблюдать контроль качества.

Проверка допусков и сертификатов по работам на высоте, обучение ТБ и опыт работы на коммерческих и жилых объектах.

Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии требованиям заказчика.

