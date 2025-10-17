Должностные обязанности Специалист по кровельным гидроизоляциям
Общие положения Специалиста по кровельным гидроизоляциям
Специалист по кровельным гидроизоляциям — квалифицированный инженер‑техник, отвечающий за проектирование, монтаж, контроль качества и ремонт гидроизоляционных покрытий кровли (плоских и скатных). Обеспечивает защиту зданий и сооружений от проникновения влаги, контролирует соответствие материалов и технологий нормативам, организует работы на объектах и соблюдает требования охраны труда при выполнении работ на высоте. Действует в соответствии с технической документацией, строительными нормативами (СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами заказчика и требованиями по охране труда.
Квалификационные требования Специалиста по кровельным гидроизоляциям
- Профильное среднее профессиональное или высшее образование в строительстве, кровельном деле, строительных технологиях или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в гидроизоляции кровель, монтаже рулонных и мембранных покрытий, жидких гидроизоляционных систем от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание технологий: рулонные материалы (ПВХ, ТПО, БПТ‑мембраны), битумно‑полимерные материалы, мастики, полимерцементные и полимерные (жидкие) составы.
- Навыки выполнения гидроизоляции плоских кровель, скатных кровель, изоляции мест примыканий, карнизов, узлов прохода вентиляции и анкерных точек.
- Понимание строительной физики (вентиляция кровли, пароизоляция, точка росы) и умение читать рабочие чертежи и спецификации.
- Опыт работы с инструментом и оборудованием: газовые горелки для наплавления, вальцы, клеевые аппараты, оборудование для нанесения жидких составов.
- Знание норм охраны труда при работах на высоте, наличие допуска к работам на высоте и обучение СИЗ — обязательно.
- Навыки контроля качества, проведения приемки работ, составления актов скрытых работ и журналов работ.
- Навыки взаимодействия с подрядчиками, поставщиками материалов и прорабами, ведение замеров и расчётов расхода материалов.
- Владение офисными инструментами (MS Excel, CAD/проектный софт) для составления спецификаций и отчётности.
- Личные качества: аккуратность, внимательность к деталям, ответственность, умение работать в команде и принимать решения в полевых условиях.
Должностные обязанности Специалиста по кровельным гидроизоляциям
- Выполнение работ по монтажу и ремонту гидроизоляционных покрытий кровли в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами.
- Подготовка основания кровли: очистка, выравнивание, нанесение грунтовок, устройство утеплителя и пароизоляции при необходимости.
- Монтаж рулонных и мембранных покрытий, наплавление битумных материалов, нанесение жидких гидроизоляционных составов и мастик.
- Герметизация узлов и мест примыканий (выходы коммуникаций, парапеты, вентканалы), установка примыкачных профилей и отливов.
- Контроль правильности подбора материалов, их хранения и расхода, ведение учёта материалов на объекте.
- Проведение приёмки выполненных работ, оформление актов скрытых и приёмочных работ, передача данных для сдачи объекта.
- Организация и контроль соблюдения техники безопасности при работах на высоте: постановка ограждений, использование страховки и СИЗ.
- Взаимодействие с прорабом/руководителем проекта по подготовке графиков работ, обеспечению логистики и согласованию объёмов.
- Участие в обследовании кровель, диагностике протечек (визуально и с применением инструментов), подготовка предложений по ремонту.
- Подготовка расчетов по объёмам работ, составление смет, ведение замеров и подготовка технических отчётов.
- Обучение и инструктаж монтажников по технологиям гидроизоляции и безопасным методам работы.
Отчетность Специалиста по кровельным гидроизоляциям
Специалист по кровельным гидроизоляциям подотчётен руководителю строительной бригады/проектному менеджеру и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по выполненным работам и степени готовности участка;
- акты скрытых работ, приёмочные акты и журналы производства работ;
- расчёты расхода материалов и отчёты по фактическим затратам;
- документы по инцидентам и нарушениям техники безопасности (при наличии);
- фотофайлы и протоколы о выполненных контрольных испытаниях (при необходимости).
Права Специалиста по кровельным гидроизоляциям
- Запрашивать у руководства и смежных подразделений документацию, чертежи и материалы, необходимые для выполнения работ.
- Останавливать работы при выявлении опасных условий или нарушений технологии и требовать устранения нарушений до продолжения работ.
- Предлагать замену материалов и технологий на основании технического обоснования и в рамках бюджета проекта.
- Требовать соблюдения правил охраны труда и использования специализированных средств защиты при работе на высоте.
- Участвовать в приемке материалов от поставщиков и проверке их соответствия спецификации.
Критерии эффективности и ответственность Специалиста по кровельным гидроизоляциям
- Основные KPI: качество выполненных гидроизоляционных работ (отсутствие протечек после сдачи), соблюдение сроков и бюджета, соблюдение норм ОТ и охраны труда, экономичное расходование материалов.
- Примеры целевых значений:
- Процент объектов без рекламаций в течение 12 мес — ≥ 95%;
- Отклонение по расходу материалов — ±5% от сметных нормативов;
- Соблюдение плановых сроков этапа монтажа — ≥ 95%;
- Количество несчастных случаев/нарушений ТБ — 0.
- Специалист несёт ответственность за качество гидроизоляционных работ, корректность оформляемой документации, соблюдение технологий и норм безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Специалиста по кровельным гидроизоляциям в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор специалистов по кровельной гидроизоляции с проверкой практических навыков: кейсы по монтажу рулонных мембран, наплавляемых покрытий и жидких составов.
- Оценка знаний технологий, умения составлять сметы, читать проектную документацию и соблюдать контроль качества.
- Проверка допусков и сертификатов по работам на высоте, обучение ТБ и опыт работы на коммерческих и жилых объектах.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии требованиям заказчика.
Для оперативного и надёжного подбора специалиста по кровельным гидроизоляциям, способного обеспечить качественную защиту кровли, минимизировать риски протечек и соблюдать требования техники безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём кандидата с подтверждённым опытом в монтаже рулонных и жидких гидроизоляций, допусками по работам на высоте и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.