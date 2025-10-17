Должностные обязанности Специалист по кровельным гидроизоляциям

Общие положения Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Специалист по кровельным гидроизоляциям — квалифицированный инженер‑техник, отвечающий за проектирование, монтаж, контроль качества и ремонт гидроизоляционных покрытий кровли (плоских и скатных). Обеспечивает защиту зданий и сооружений от проникновения влаги, контролирует соответствие материалов и технологий нормативам, организует работы на объектах и соблюдает требования охраны труда при выполнении работ на высоте. Действует в соответствии с технической документацией, строительными нормативами (СНиП, ГОСТ), внутренними регламентами заказчика и требованиями по охране труда.

Квалификационные требования Специалиста по кровельным гидроизоляциям

  • Профильное среднее профессиональное или высшее образование в строительстве, кровельном деле, строительных технологиях или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в гидроизоляции кровель, монтаже рулонных и мембранных покрытий, жидких гидроизоляционных систем от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание технологий: рулонные материалы (ПВХ, ТПО, БПТ‑мембраны), битумно‑полимерные материалы, мастики, полимерцементные и полимерные (жидкие) составы.
  • Навыки выполнения гидроизоляции плоских кровель, скатных кровель, изоляции мест примыканий, карнизов, узлов прохода вентиляции и анкерных точек.
  • Понимание строительной физики (вентиляция кровли, пароизоляция, точка росы) и умение читать рабочие чертежи и спецификации.
  • Опыт работы с инструментом и оборудованием: газовые горелки для наплавления, вальцы, клеевые аппараты, оборудование для нанесения жидких составов.
  • Знание норм охраны труда при работах на высоте, наличие допуска к работам на высоте и обучение СИЗ — обязательно.
  • Навыки контроля качества, проведения приемки работ, составления актов скрытых работ и журналов работ.
  • Навыки взаимодействия с подрядчиками, поставщиками материалов и прорабами, ведение замеров и расчётов расхода материалов.
  • Владение офисными инструментами (MS Excel, CAD/проектный софт) для составления спецификаций и отчётности.
  • Личные качества: аккуратность, внимательность к деталям, ответственность, умение работать в команде и принимать решения в полевых условиях.

Должностные обязанности Специалиста по кровельным гидроизоляциям

  • Выполнение работ по монтажу и ремонту гидроизоляционных покрытий кровли в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами.
  • Подготовка основания кровли: очистка, выравнивание, нанесение грунтовок, устройство утеплителя и пароизоляции при необходимости.
  • Монтаж рулонных и мембранных покрытий, наплавление битумных материалов, нанесение жидких гидроизоляционных составов и мастик.
  • Герметизация узлов и мест примыканий (выходы коммуникаций, парапеты, вентканалы), установка примыкачных профилей и отливов.
  • Контроль правильности подбора материалов, их хранения и расхода, ведение учёта материалов на объекте.
  • Проведение приёмки выполненных работ, оформление актов скрытых и приёмочных работ, передача данных для сдачи объекта.
  • Организация и контроль соблюдения техники безопасности при работах на высоте: постановка ограждений, использование страховки и СИЗ.
  • Взаимодействие с прорабом/руководителем проекта по подготовке графиков работ, обеспечению логистики и согласованию объёмов.
  • Участие в обследовании кровель, диагностике протечек (визуально и с применением инструментов), подготовка предложений по ремонту.
  • Подготовка расчетов по объёмам работ, составление смет, ведение замеров и подготовка технических отчётов.
  • Обучение и инструктаж монтажников по технологиям гидроизоляции и безопасным методам работы.

Отчетность Специалиста по кровельным гидроизоляциям

Специалист по кровельным гидроизоляциям подотчётен руководителю строительной бригады/проектному менеджеру и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по выполненным работам и степени готовности участка;
  • акты скрытых работ, приёмочные акты и журналы производства работ;
  • расчёты расхода материалов и отчёты по фактическим затратам;
  • документы по инцидентам и нарушениям техники безопасности (при наличии);
  • фотофайлы и протоколы о выполненных контрольных испытаниях (при необходимости).

Права Специалиста по кровельным гидроизоляциям

  • Запрашивать у руководства и смежных подразделений документацию, чертежи и материалы, необходимые для выполнения работ.
  • Останавливать работы при выявлении опасных условий или нарушений технологии и требовать устранения нарушений до продолжения работ.
  • Предлагать замену материалов и технологий на основании технического обоснования и в рамках бюджета проекта.
  • Требовать соблюдения правил охраны труда и использования специализированных средств защиты при работе на высоте.
  • Участвовать в приемке материалов от поставщиков и проверке их соответствия спецификации.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по кровельным гидроизоляциям

  • Основные KPI: качество выполненных гидроизоляционных работ (отсутствие протечек после сдачи), соблюдение сроков и бюджета, соблюдение норм ОТ и охраны труда, экономичное расходование материалов.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент объектов без рекламаций в течение 12 мес — ≥ 95%;
    • Отклонение по расходу материалов — ±5% от сметных нормативов;
    • Соблюдение плановых сроков этапа монтажа — ≥ 95%;
    • Количество несчастных случаев/нарушений ТБ — 0.
  • Специалист несёт ответственность за качество гидроизоляционных работ, корректность оформляемой документации, соблюдение технологий и норм безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Специалиста по кровельным гидроизоляциям в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор специалистов по кровельной гидроизоляции с проверкой практических навыков: кейсы по монтажу рулонных мембран, наплавляемых покрытий и жидких составов.
  • Оценка знаний технологий, умения составлять сметы, читать проектную документацию и соблюдать контроль качества.
  • Проверка допусков и сертификатов по работам на высоте, обучение ТБ и опыт работы на коммерческих и жилых объектах.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии требованиям заказчика.

Для оперативного и надёжного подбора специалиста по кровельным гидроизоляциям, способного обеспечить качественную защиту кровли, минимизировать риски протечек и соблюдать требования техники безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём кандидата с подтверждённым опытом в монтаже рулонных и жидких гидроизоляций, допусками по работам на высоте и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить