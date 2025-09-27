Общие положения Специалиста по продажам группы экспорта

Специалист по продажам группы экспорта — сотрудник коммерческой службы, ответственный за развитие экспортных продаж компании в закреплённых регионах и сегментах, привлечение зарубежных клиентов, сопровождение сделок и обеспечение бесперебойной логистики экспортных поставок. Обеспечивает выполнение экспортного плана, соблюдение условий контрактов (Incoterms), взаимодействует с отделами производства, логистики, финансов и юридическим департаментом. Действует в соответствии с коммерческой стратегией компании, внешнеэкономическим законодательством и внутренними регламентами.

Квалификационные требования Специалиста по продажам группы экспорта

Высшее образование (международная торговля, экономика, логистика, внешнеэкономическая деятельность, международные отношения) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в экспортных продажах, внешнеэкономической деятельности или международном B2B‑сбыте от 1–3 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Практические знания Incoterms, экспортной логистики, таможенного оформления и валютных расчётов.

Навыки ведения переговоров и заключения контрактов на международном рынке.

Опыт работы с CRM, ERP и инструментами аналитики продаж; умение готовить коммерческие предложения и калькуляции себестоимости с учётом логистики и мит (маржинальности).

Владение английским языком на уровне деловой коммуникации; знание дополнительных языков — преимущество.

Понимание особенностей международных рынков, практик сертификации и требований к упаковке/маркировке.

Личные качества: ориентированность на результат, стрессоустойчивость, командная работа, аналитическое мышление, навыки ведения деловых коммуникаций.

Должностные обязанности Специалиста по продажам группы экспорта

Поиск и привлечение зарубежных клиентов, развитие каналов продаж (дистрибьюторы, дилеры, агентства).

Подготовка коммерческих предложений, коммерческих калькуляций и презентаций для экспортных рынков.

Ведение переговоров, согласование условий контрактов, оформление экспортных договоров с учётом Incoterms и требований законодательства.

Координация производства и складов для обеспечения сроков и качества экспортных поставок.

Организация экспортной логистики: выбор перевозчиков, контроль отгрузок, координация с таможенным брокером, сопровождение документации (CMR, AWB, инвойсы, packing list, сертификаты).

Контроль расчётов: выставление счетов, контроль оплаты, взаимодействие с финансовым отделом по валютным операциям, аккредитивам и банковским гарантиям.

Мониторинг и аналитика зарубежных рынков: ценовая политика, конкуренты, регуляторные требования, риски и возможности.

Участие в подготовке и согласовании условий страхования грузов и рисков поставки.

Участие в международных выставках, переговорах и бизнес‑миссиях; представление интересов компании на внешних встречах.

Ведение и обновление базы данных клиентов в CRM, подготовка регулярных отчетов и прогнозов продаж.

Обеспечение соблюдения стандартов качества поставок и требований по сертификации для экспортных рынков.

Взаимодействие с юридическим отделом при подготовке типовых условий поставок и разрешении конфликтных ситуаций.

Отчетность Специалиста по продажам группы экспорта

Специалист по продажам группы экспорта подотчётен руководителю группы экспорта (руководителю отдела международных продаж) и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные отчёты по статусу сделок и воронке продаж;

прогнозы экспорта по регионам и продуктовым линейкам;

отчёты по дебиторской задолженности и статусу оплат;

документы по отгрузкам: акты, накладные, сертификаты, копии транспортных документов;

аналитические обзоры рынков и рекомендации по ценовой и продуктовой политике.

Права Специалиста по продажам группы экспорта

Запрашивать у внутренних подразделений (производство, логистика, финансы, юристы) информацию и ресурсы, необходимые для выполнения экспортных сделок.

Согласовывать коммерческие условия и скидки в пределах делегированных полномочий.

Останавливать отгрузку или приостанавливать исполнение договора при выявлении рисков по оплате, качеству или документам и немедленно информировать руководство.

Инициировать привлечение внешних подрядчиков (логистика, таможня, страхование) в рамках утверждённого бюджета.

Вносить предложения по оптимизации экспортных процессов, тарифов и упаковочных стандартов для внешних рынков.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по продажам группы экспорта

Основные KPI: выполнение плана экспортной выручки, маржинальность экспортных контрактов, своевременность отгрузок, уровень DSO (дней дебиторской задолженности), количество новых рынков и клиентов.

Примеры целевых значений: Выполнение плана экспортной выручки ≥ 100%; Валовая маржа по экспортным сделкам ≥ целевого значения по компании; Процент отгрузок вовремя (OTIF) ≥ 95%; DSO (среднее время получения платежа) — в пределах согласованного лимита (например ≤ 45 дней); Количество новых клиентов/дистрибьюторов в квартал ≥ 3.

Специалист несёт ответственность за корректность коммерческих условий, полноту экспортной документации, соблюдение требований внешнеэкономического законодательства и своевременность расчётов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Специалиста по продажам группы экспорта в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов по экспортным продажам с проверкой практических навыков: кейсы по расчёту коммерческого предложения, сценарии переговоров, оценка знания Incoterms и логистики. Оценка компетенций: ведение экспортных сделок от запроса до получения оплаты, взаимодействие с таможней и логистикой, работа с валютными инструментами и банковскими условиями. Тестирование через практические задания, ролевые интервью и проверку рекомендаций; сопровождение на probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора специалиста по продажам группы экспорта, который обеспечит рост экспортной выручки, надёжность поставок и минимизацию рисков, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужными компетенциями, языковыми навыками и практическим опытом в ВЭД.