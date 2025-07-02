Должностная инструкция Специалиста отдела кадров

Специалист отдела кадров отвечает за подбор, адаптацию, мотивацию и управление кадровым потенциалом предприятия, а также за развитие системы управления персоналом.

Специалист отдела кадров должен вести учет кадрового плана предприятия, оформление трудовых отношений, а также предоставлять отчеты руководству по состоянию и планированию кадрового потенциала.

Специалист отдела кадров имеет право на участие в разработке и внедрении кадровой политики, контроле за ее выполнением, а также на представление предложений по улучшению системы управления персоналом.

Эффективность работы специалиста отдела кадров оценивается по успешному подбору и адаптации персонала, уровню мотивации и удовлетворенности сотрудников, а также по соблюдению трудового законодательства и внутренних кадровых процедур.

