Должностная инструкция Специалиста отдела закупок

Специалист отдела закупок отвечает за проведение закупочных процедур, взаимодействие с поставщиками, анализ рынка, контроль качества закупаемых товаров и оптимизацию затрат.

Специалист отдела закупок обязан предоставлять отчеты о проведенных закупках, состоянии складских запасов, результативности закупочных процедур и снижении затрат.

Специалист отдела закупок имеет право на заключение договоров с поставщиками, принятие участия в принятии решений о закупках, определяние поставщиков и выбор методов закупок.

Эффективность работы специалиста отдела закупок оценивается по снижению затрат на закупки, обеспечению компании необходимыми ресурсами, установлению долгосрочных партнерских отношений с поставщиками, а также по обеспечению качества и надежности поставок.

