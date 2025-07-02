Должностные обязанности Специалист по кадровому делопроизводству

Общие положения Специалиста по кадровому делопроизводству

Специалист по кадровому делопроизводству — сотрудник, отвечающий за ведение кадровой документации, организацию приёма и увольнения работников, оформление личных дел и соблюдение трудового законодательства в части документооборота. Обеспечивает корректность приказов, трудовых договоров, кадровых записей и взаимодействие с бухгалтерией и HR‑подразделениями. Действует в соответствии с Трудовым кодексом РФ, локальными нормативными актами компании и приказами руководства.

Квалификационные требования Специалиста по кадровому делопроизводству

  • Среднее профессиональное или высшее образование (юридическое, экономическое, управление персоналом или эквивалент).
  • Опыт работы в кадровом делопроизводстве или HR‑администрации от 1 года (для Junior) и 2–4 года для Middle.
  • Знание ТК РФ, правил хранения кадровых документов, требований по персональным данным и GDPR (при необходимости).
  • Умение вести личные дела, оформлять приёмы/увольнения, приказы, трудовые договоры, переводы, отпуска и больничные.
  • Навыки работы в HRIS и системах учёта: 1С:ЗУП, SAP HR, Bitrix24, кадровые модули; уверенный пользователь MS Excel.
  • Знание правил ведения штатного расписания, графиков работы, табелей учёта рабочего времени.
  • Внимательность к документам, аккуратность, ответственность, коммуникативность, умение соблюдать конфиденциальность.
  • Понимание основ расчёта отпусков, компенсаций и взаимодействия с бухгалтерией — преимущество.

Должностные обязанности Специалиста по кадровому делопроизводству

  • Ведение полного цикла кадрового делопроизводства: приём, перевод, увольнение сотрудников; оформление и регистрация приказов.
  • Подготовка и оформление трудовых договоров, дополнительных соглашений, контрактов и сопутствующих документов.
  • Ведение личных дел сотрудников, кадровых журналов, карточек, трудовых книжек и электронных реестров.
  • Ведение штатного расписания, внесение изменений, контроль соответствия штатной структуры фактической численности.
  • Оформление документов по отпускам, командировкам, больничным, наставничеству и другим кадровым событиям; взаимодействие с бухгалтерией по начислениям.
  • Обеспечение соблюдения сроков хранения и правил архивации кадровых документов, обеспечение доступа в соответствии с политикой конфиденциальности.
  • Формирование отчетов по персоналу (штат, движения, отпуска, текучесть) для HR и руководства.
  • Ведение табельного учета рабочего времени и контроль корректности заполнения табелей.
  • Участие в подготовке документов для проверок контролирующих органов и аудитов.
  • Обновление шаблонов приказов, образцов договоров и регламентов по кадровому учёту.
  • Консультирование сотрудников по вопросам оформления документов и правил внутреннего трудового распорядка.
  • Взаимодействие с внешними службами: архивами, ФСС, ПФР, проверяющими органами (по поручению руководства).

Отчетность Специалиста по кадровому делопроизводству

Специалист по кадровому делопроизводству подотчётен руководителю HR‑подразделения (или непосредственному руководителю) и предоставляет:

  • ежемесячные/квартальные отчёты по движению персонала и заполненности штата;
  • отчёты по отпускам, больничным и командировкам;
  • реестр приказов и копии ключевых кадровых документов по запросу;
  • справки и выписки для бухгалтерии и контролирующих органов;
  • акты и документы для внутренних и внешних проверок.

Права Специалиста по кадровому делопроизводству

  • Запрашивать у руководителей подразделений информацию, документы и подтверждения, необходимые для оформления кадровых мероприятий.
  • Вносить предложения по оптимизации шаблонов документов и процессов кадрового делопроизводства.
  • Требовать от сотрудников предоставления документов, необходимых для приёма/увольнения и кадрового учёта.
  • Приостанавливать оформление кадровых операций при выявлении недостоверных данных и немедленно информировать руководство.
  • При необходимости взаимодействовать с внешними органами и поставщиками услуг по кадровым вопросам в пределах своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по кадровому делопроизводству

  • Основные KPI: своевременность оформления приказов и договоров (TAT), точность ведения личных дел, соблюдение сроков отчётности, уровень соответствия кадровых записей требованиям законодательства.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременное оформление приказов по приёму/увольнению — 100%;
    • Точность заполнения личных дел и данных в HRIS — ≥ 99%;
    • Время обработки запроса на кадровую справку — ≤ 2 рабочих дней;
    • Своевременность сдачи кадровой отчётности — 100%.
  • Специалист несёт ответственность за корректность и полноту кадровых документов, соблюдение правил хранения и конфиденциальности персональных данных. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Специалиста по кадровому делопроизводству в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор специалистов по кадровому делопроизводству с проверкой практических навыков по оформлению личных дел, приказов и ведению штатного расписания.
  • Оценка знаний ТК РФ, правил хранения кадровых документов и работы в 1С:ЗУП/HRIS через кейсы и тестовые задания.
  • Подбор кандидатов с учётом масштаба компании (корпоративный HR‑учёт, филиальная сеть, малый бизнес).
  • Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Заключение и призыв к действию Специалиста по кадровому делопроизводству

Для оперативного и надёжного подбора специалиста по кадровому делопроизводству, который обеспечит корректный документооборот, соответствие трудовому законодательству и прозрачность кадрового учёта, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать кандидата с нужным опытом, практическими навыками работы в 1С:ЗУП/HRIS и знанием ТК РФ. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.


