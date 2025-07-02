Общие положения Специалиста по кадровому делопроизводству

Специалист по кадровому делопроизводству — сотрудник, отвечающий за ведение кадровой документации, организацию приёма и увольнения работников, оформление личных дел и соблюдение трудового законодательства в части документооборота. Обеспечивает корректность приказов, трудовых договоров, кадровых записей и взаимодействие с бухгалтерией и HR‑подразделениями. Действует в соответствии с Трудовым кодексом РФ, локальными нормативными актами компании и приказами руководства.

Квалификационные требования Специалиста по кадровому делопроизводству

Среднее профессиональное или высшее образование (юридическое, экономическое, управление персоналом или эквивалент).

Опыт работы в кадровом делопроизводстве или HR‑администрации от 1 года (для Junior) и 2–4 года для Middle.

Знание ТК РФ, правил хранения кадровых документов, требований по персональным данным и GDPR (при необходимости).

Умение вести личные дела, оформлять приёмы/увольнения, приказы, трудовые договоры, переводы, отпуска и больничные.

Навыки работы в HRIS и системах учёта: 1С:ЗУП, SAP HR, Bitrix24, кадровые модули; уверенный пользователь MS Excel.

Знание правил ведения штатного расписания, графиков работы, табелей учёта рабочего времени.

Внимательность к документам, аккуратность, ответственность, коммуникативность, умение соблюдать конфиденциальность.

Понимание основ расчёта отпусков, компенсаций и взаимодействия с бухгалтерией — преимущество.

Должностные обязанности Специалиста по кадровому делопроизводству

Ведение полного цикла кадрового делопроизводства: приём, перевод, увольнение сотрудников; оформление и регистрация приказов.

Подготовка и оформление трудовых договоров, дополнительных соглашений, контрактов и сопутствующих документов.

Ведение личных дел сотрудников, кадровых журналов, карточек, трудовых книжек и электронных реестров.

Ведение штатного расписания, внесение изменений, контроль соответствия штатной структуры фактической численности.

Оформление документов по отпускам, командировкам, больничным, наставничеству и другим кадровым событиям; взаимодействие с бухгалтерией по начислениям.

Обеспечение соблюдения сроков хранения и правил архивации кадровых документов, обеспечение доступа в соответствии с политикой конфиденциальности.

Формирование отчетов по персоналу (штат, движения, отпуска, текучесть) для HR и руководства.

Ведение табельного учета рабочего времени и контроль корректности заполнения табелей.

Участие в подготовке документов для проверок контролирующих органов и аудитов.

Обновление шаблонов приказов, образцов договоров и регламентов по кадровому учёту.

Консультирование сотрудников по вопросам оформления документов и правил внутреннего трудового распорядка.

Взаимодействие с внешними службами: архивами, ФСС, ПФР, проверяющими органами (по поручению руководства).

Отчетность Специалиста по кадровому делопроизводству

Специалист по кадровому делопроизводству подотчётен руководителю HR‑подразделения (или непосредственному руководителю) и предоставляет:

ежемесячные/квартальные отчёты по движению персонала и заполненности штата;

отчёты по отпускам, больничным и командировкам;

реестр приказов и копии ключевых кадровых документов по запросу;

справки и выписки для бухгалтерии и контролирующих органов;

акты и документы для внутренних и внешних проверок.

Права Специалиста по кадровому делопроизводству

Запрашивать у руководителей подразделений информацию, документы и подтверждения, необходимые для оформления кадровых мероприятий.

Вносить предложения по оптимизации шаблонов документов и процессов кадрового делопроизводства.

Требовать от сотрудников предоставления документов, необходимых для приёма/увольнения и кадрового учёта.

Приостанавливать оформление кадровых операций при выявлении недостоверных данных и немедленно информировать руководство.

При необходимости взаимодействовать с внешними органами и поставщиками услуг по кадровым вопросам в пределах своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по кадровому делопроизводству

Основные KPI: своевременность оформления приказов и договоров (TAT), точность ведения личных дел, соблюдение сроков отчётности, уровень соответствия кадровых записей требованиям законодательства.

Примеры целевых значений: Своевременное оформление приказов по приёму/увольнению — 100%; Точность заполнения личных дел и данных в HRIS — ≥ 99%; Время обработки запроса на кадровую справку — ≤ 2 рабочих дней; Своевременность сдачи кадровой отчётности — 100%.

Специалист несёт ответственность за корректность и полноту кадровых документов, соблюдение правил хранения и конфиденциальности персональных данных. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

