Должностная инструкция Специалиста по продажам

Специалист по продажам отвечает за привлечение новых клиентов, развитие отношений с постоянными клиентами, продвижение продуктов компании на рынке и достижение плановых объемов продаж.

Специалист по продажам должен вести учет проведенных переговоров, контрактов и сделок, а также предоставлять отчеты о достижении плановых показателей продаж.

Специалист по продажам имеет право на участие в разработке планов продаж, формирование ценовой политики и участие в маркетинговых стратегиях компании.

Эффективность работы специалиста по продажам оценивается по объемам реализации, привлечению новых клиентов, уровню выполнения плановых показателей продаж и удовлетворенности клиентов продукцией или услугами компании.

