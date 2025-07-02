Должностная инструкция Специалиста по работе с клиентами

Специалист по работе с клиентами отвечает за поддержание отношений с клиентами, удовлетворение их потребностей, а также за увеличение уровня лояльности клиентов к продукции или услугам компании.

Специалист по работе с клиентами должен вести отчеты о взаимодействии с клиентами, дать обратную связь по проделанной работе и предложить стратегии улучшения коммуникации с клиентами.

Специалист по работе с клиентами имеет право на участие в разработке стандартов обслуживания клиентов, формирование клиентской базы данных и проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания клиентов.

Эффективность работы специалиста по работе с клиентами оценивается по уровню удовлетворенности клиентов, росту лояльности и доли повторных покупок, а также по реакции клиентов на предлагаемые меры по улучшению обслуживания.

Для поиска квалифицированных специалистов по работе с клиентами обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.