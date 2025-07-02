Должностная инструкция Специалиста тендерного отдела

Специалист тендерного отдела отвечает за участие в тендерах, разработку тендерной документации, взаимодействие с заказчиками и контррагентами, а также за анализ рынка на предмет новых тендерных возможностей.

Специалист тендерного отдела должен вести учет проведенных тендеров, подготавливать отчеты о результатах участия в тендерах, а также предоставлять аналитическую информацию руководству отдела.

Специалист тендерного отдела имеет право на участие в разработке стратегии участия в тендерах, подписание договоров, участие в переговорах и выступления на презентациях тендерных предложений.

Эффективность работы специалиста тендерного отдела оценивается по объему выигранных торгов, качеству подготовленной тендерной документации, а также по степени удовлетворенности заказчиков и коллег работой отдела.

