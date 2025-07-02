Должностная инструкция специалиста группы по работе с промышленными предприятиями

Общие положения:

Специалист группы по работе с промышленными предприятиями — это эксперт, занимающийся установлением и развитием деловых отношений с промышленными клиентами, а также поддержкой их потребностей в продуктах и услугах компании.

— Высшее образование в области менеджмента, экономики, промышленности или смежных дисциплин.

— Опыт работы в сфере продаж, управления проектами или взаимодействия с промышленными предприятиями не менее 2-3 лет.

— Знание специфики работы промышленного сектора и основных производственных процессов.

— Развитие клиентской базы: Поиск и привлечение новых клиентов среди промышленных предприятий, развитие существующей клиентской базы.

— Установление связей: Установление и поддержание долгосрочных деловых отношений с руководством и ключевыми специалистами промышленных компаний.

— Анализ потребностей: Выявление потребностей клиентов, проведение презентаций, и предложение оптимальных решений на основе имеющегося продукта или услуги.

— Подготовка коммерческих предложений: Составление и предоставление коммерческих предложений, участие в переговорах и заключение договоров с клиентами.

— Мониторинг рынка: Анализ рынка, исследование конкурентов и отслеживание трендов в промышленности, формирование предложений по улучшению работы с клиентами.

— Поддержка проектов: Участие в реализации проектов по сотрудничеству с предприятиями, включая обучение персонала и технические консультации.

Специалист группы по работе с промышленными предприятиями обязан вести документацию по взаимодействию с клиентами, отслеживать результаты своей деятельности.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимые данные для анализа потребностей клиентов и разработки коммерческих предложений.

— Вносить предложения по улучшению процессов взаимодействия с клиентами.

— Участвовать в выставках и мероприятиях для продвижения услуг компании.

— Количество новых клиентов и объем продаж.

— Уровень удовлетворенности клиентов и обратная связь.

— Успешное выполнение проектов и инициатив.

Квалифицированный специалист группы по работе с промышленными предприятиями играет ключевую роль в успешной деятельности вашей компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно решать задачи в данной области.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Специалист, которого мы найдем, поможет вам укрепить позиции на рынке и улучшить взаимодействие с промышленными клиентами. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.