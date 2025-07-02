Должностная инструкция специалиста по актово-претензионной работе

Общие положения:

Специалист по актово-претензионной работе — это эксперт, занимающийся подготовкой и анализом актов и претензий, а также регулированием споров и конфликтов, связанных с договорными обязательствами.

— Высшее образование в области юриспруденции, экономики или управления.

— Опыт работы в области претензионной работы не менее 2 лет.

— Знание законодательства, регулирующего коммерческие отношения.

— Подготовка документов: Составление актов, претензий и ответов на претензии, а также ведение всей необходимой документации.

— Анализ и оценка: Анализ актов выполненных работ, оценка их соответствия условиям договоров и выявление нарушений.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с юридическим отделом, бухгалтерией и другими службами для решения вопросов, связанных с договорами и претензиями.

— Разрешение споров: Участие в переговорах и медиации с клиентами и партнерами для урегулирования конфликтных ситуаций.

— Контроль сроков: Мониторинг сроков исполнения претензий и актов, а также ведение отчетности по данной деятельности.

— Консультирование: Консультирование сотрудников компании по вопросам актово-претензионной работы и нормам правовой практики.

Отчетность:

Специалист по актово-претензионной работе обязан вести отчеты о проведенной работе, анализе претензий и результатах переговоров.

Специалист имеет право:

— Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению процессов работы с актами и претензиями.

— Участвовать в формировании политики компании в области разрешения споров.

Эффективность работы специалиста оценивается по следующим параметрам:

— Количество успешно разрешенных претензий.

— Своевременность подготовки документов и отчетности.

— Уровень удовлетворенности клиентов и партнеров.

Квалифицированный специалист по актово-претензионной работе играет важную роль в обеспечении законности и защиты интересов компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов — заявка на подбор персонала, способных эффективно справляться с задачами в этой области.

Мы учитываем требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Специалист, которого мы найдем, поможет улучшить процесс работы с актами и претензиями, обеспечивая высокое качество обслуживания. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.