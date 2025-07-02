Должностные обязанности Специалист по актово-претензионной работе
Должностная инструкция специалиста по актово-претензионной работе
Общие положения:
Специалист по актово-претензионной работе — это эксперт, занимающийся подготовкой и анализом актов и претензий, а также регулированием споров и конфликтов, связанных с договорными обязательствами.
— Высшее образование в области юриспруденции, экономики или управления.
— Опыт работы в области претензионной работы не менее 2 лет.
— Знание законодательства, регулирующего коммерческие отношения.
— Подготовка документов: Составление актов, претензий и ответов на претензии, а также ведение всей необходимой документации.
— Анализ и оценка: Анализ актов выполненных работ, оценка их соответствия условиям договоров и выявление нарушений.
— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с юридическим отделом, бухгалтерией и другими службами для решения вопросов, связанных с договорами и претензиями.
— Разрешение споров: Участие в переговорах и медиации с клиентами и партнерами для урегулирования конфликтных ситуаций.
— Контроль сроков: Мониторинг сроков исполнения претензий и актов, а также ведение отчетности по данной деятельности.
— Консультирование: Консультирование сотрудников компании по вопросам актово-претензионной работы и нормам правовой практики.
Отчетность:
Специалист по актово-претензионной работе обязан вести отчеты о проведенной работе, анализе претензий и результатах переговоров.
Специалист имеет право:
— Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению процессов работы с актами и претензиями.
— Участвовать в формировании политики компании в области разрешения споров.
Эффективность работы специалиста оценивается по следующим параметрам:
— Количество успешно разрешенных претензий.
— Своевременность подготовки документов и отчетности.
— Уровень удовлетворенности клиентов и партнеров.
