Должностные обязанности Специалист по автотехнической экспертизе (эксперта-автотехника)

Должностная инструкция специалиста по автотехнической экспертизе (эксперта-автотехника)

Общие положения:
Специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник) — это профессионал, осуществляющий анализ, оценку и экспертизу транспортных средств, а также проводящий расследования дорожно-транспортных происшествий.

— Высшее образование в области автомобилестроения, автотехнических наук или смежных специальностей.
— Наличие сертификата или лицензии на осуществление автотехнической экспертизы.
— Опыт работы в области экспертизы или оценивания транспортных средств не менее 3 лет.

— Проведение экспертиз: Проведение технических экспертиз автомобилей, анализ их состояния и выявление причин неисправностей.

— Оценка ущерба: Оценка стоимости восстановительного ремонта автомобилей и причиненного ущерба в результате ДТП.

— Подготовка отчетности: Составление экспертных заключений и отчетов по результатам экспертиз для предоставления в суд или страховые компании.

— Взаимодействие с органами: Сотрудничество с правоохранительными органами и юридическими учреждениями для обеспечения законности проведенных экспертиз.

— Консультирование: Консультирование клиентов по вопросам технического состояния автомобилей и правовых аспектов, связанных с экспертизой.

— Мониторинг новых технологий: Отслеживание новых технологий и подходов в области автотехнической экспертизы и внедрение их в практику работы.

Отчетность:
Специалист по автотехнической экспертизе обязан вести полную документацию по проведенным экспертизам, заключениям и выполненной работе.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимые документы и информацию для проведения экспертиз.
— Вносить предложения по улучшению процессов работы в области автотехнической экспертизы.
— Участвовать в судебных заседаниях в качестве эксперта.

Эффективность работы специалиста оценивается по следующим параметрам:

— Точность и обоснованность экспертных заключений.
— Своевременность выполнения экспертиз и отчетности.
— Уровень удовлетворенности клиентов среди заказчиков экспертиз.

Квалифицированный специалист по автотехнической экспертизе играет важную роль в оценке и анализе состояния автомобильного транспорта. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных экспертов-автотехников, которые способны эффективно выполнять задачи в данной области.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей организации и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Специалист, которого мы найдем, поможет обеспечить высокое качество автотехнической экспертизы и защиту интересов вашей компании. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

