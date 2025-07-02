Должностная инструкция специалиста по кадрам

Общие положения:

Специалист по кадрам отвечает за управление процессами, связанными с подбором, учетом и развитием сотрудников в организации.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области управления персоналом, психологии или экономики.

— Опыт работы в HR или кадровой службе от 2 лет.

— Знание трудового законодательства и практики управления персоналом.

— Подбор персонала: Проведение полного цикла подбора кадров, включая создание вакансий, поиск кандидатов, проведение собеседований и выбор лучших специалистов.

— Адаптация сотрудников: Организация процесса адаптации новых сотрудников, поддержка их интеграции в коллектив.

— Развитие персонала: Участие в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников, оценка их эффективности.

— Кадровый учет: Ведение личных дел сотрудников, учет рабочего времени, составление отчетности по кадровым вопросам.

— Консультирование: Консультирование руководства и сотрудников по вопросам трудового законодательства, внутренних регламентов и кадровых процессов.

— Участие в проектах: Участие в разработке и внедрении HR-политики и программ по улучшению корпоративной культуры.

Специалист по кадрам обязан вести текущую документацию по всем кадровым операциям и отчеты о деятельности своего отдела.

Специалист имеет право:

— Запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению кадровых процессов и оптимизации работы с персоналом.

— Участвовать в профессиональных семинарах и тренингах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по кадрам может оцениваться по следующим параметрам:

— Уровень удовлетворенности сотрудников по вопросам HR.

— Своевременность и качество подбора кадров.

— Успешность реализации программ адаптации и развития персонала.

