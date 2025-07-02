Должностные обязанности Специалист по контролю за эксплуатацией зданий (строений, помещений, иных объектов)

Должностная инструкция специалиста по контролю за эксплуатацией зданий

Общие положения:

Специалист по контролю за эксплуатацией зданий отвечает за мониторинг и управление процессами эксплуатации объектов недвижимости, обеспечивая их безопасное и эффективное использование.

— Высшее образование в области строительства, архитектуры или инженерии.
— Опыт работы в сфере эксплуатации зданий или управления недвижимостью от 2 лет.
— Знание норм и правил эксплуатации зданий, а также основ технического обслуживания.

— Мониторинг состояния: Проведение регулярных проверок состояния зданий и помещений, оценка их соответствия нормативным требованиям.

— Организация техобслуживания: Разработка и внедрение планов технического обслуживания и ремонта инфраструктуры объектов.

— Контроль работы подрядчиков: Контроль за работой подрядных организаций при выполнении ремонтных и строительных работ, проверка качества выполненных работ.

— Анализ документации: Анализ документации по эксплуатации зданий, ведение технической документации и отчетности.

— Обучение персонала: Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам эксплуатации зданий и безопасности.

— Управление бюджетом: Участие в формировании бюджета на содержание и эксплуатацию объектов, контроль за его исполнением.

Отчетность:
Специалист по контролю за эксплуатацией зданий обязан вести документацию по выполненным проверкам и составлять отчеты о состоянии объектов.

Специалист имеет право:

— Запрашивать информацию у других подразделений компании для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению процессов эксплуатации и обслуживания объектов.
— Участвовать в тренингах и семинарах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по контролю за эксплуатацией зданий оценивается по следующим параметрам:

— Уровень соблюдения требований по безопасности и эксплуатации.
— Своевременность и качество проведения ремонтов и технического обслуживания.
— Доля объектов, соответствующих нормативам по состоянию и эксплуатации.

Квалифицированный специалист по контролю за эксплуатацией зданий имеет решающее значение для обеспечения безопасности и долговечности объектов недвижимости. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и опытом.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов, способных эффективно управлять эксплуатацией объектов.

Специалист по контролю за эксплуатацией зданий, которого мы найдем, поможет вам поддерживать высокий уровень надежности и безопасности Ваших объектов недвижимости. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

